Карзай о межафганской встрече: исторический шаг России на фоне провала США

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай рассказал Sputnik о роли России в продвижении мирного процесса в Афганистане, о том, будут ли участники встречи предпринимать шаги для исключения "Талибана" из "черного списка" ООН, и нужно ли в Афганистане созывать Совет старейшин для скорейшего достижения мира.
- Какие темы обсуждались во время "межафганского диалога"? Каковы ваши впечатления от участия в подобном мероприятии? К каким результатам пришли?
- Для нас, народа Афганистана, мир – очень давнее желание. Мы выражаем огромную признательность правительству России за условия, созданные для проведения межафганской встречи в Москве. Для нас честь проводить первый межафганский диалог в такой большой и великой стране, как Россия. Ещё раз выражаю огромную благодарность России от лица всего афганского народа, а также от движения "Талибан". Эта двухдневная встреча превзошла все наши ожидания. Надеемся, что встреча в Москве, а также решения, принятые по ее итогам, принесут афганскому народу долгожданный мир, национальный суверенитет и прогресс.
- Как вы оцениваете переговоры талибов со спецпредставителем США по афганскому урегулированию Залмаем Халилзадом? Нужно ли продолжать эти переговоры?
- Положительно. Мы подчеркивали усилия США на всех заседаниях и выступлениях. Все афганцы хотели бы, чтобы "Межафганский диалог" укрепил взаимопонимание и сотрудничество России и США. Это (кооперация России и США по Афганистану) один из лучших способов для достижения поставленной цели – прочного мира в Афганистане.
- В одном из пунктов заявления по итогам встречи сказано о создании условий для полного вывода войск из Афганистана. Сколько понадобится времени на их создание, и что это должны быть за условия?
- Безусловно, мы хотим, чтобы этого произошло как можно раньше. Однако это сложный процесс. Мы должны быть аккуратны, ведь необходимо сделать так, чтобы и иностранный контингент покинул Афганистан, и чтобы Афганистан был стабилен и спокоен, а также, чтобы Афганистан наладил добрые отношения с соседними странами и крупными державами, а также с США.
- Региональные страны могут оказать огромную помощь Афганистану. Инициатива и содействие со стороны России являются первыми важными шагами в этом направлении. Соседи Афганистана, такие как Иран, Пакистан, а также региональные страны, такие как Индия, Турция, Саудовская Аравия, Узбекистан и Казахстан, должны быть частью большого процесса с конечным результатом – установление прочного мира и стабильности в Афганистане, в результате которого наша страна сможет достигнуть процветания и прогресса, а наш народ сможет вернуться к спокойной жизни.
- Вы сказали, что Россия сделала первый важный шаг в направлении восстановления мира в Афганистане. Что вы имеете в виду: московский формат консультаций по Афганистану или двухдневный межафганский диалог?
- Конференция в Москве в ноябре (Московский формат консультаций по Афганистану. – прим. Sputnik), безусловно, была важным шагом. Однако шаг, который Россия предприняла в эти дни, создав условия для проведения такого крупного для афганцев мероприятия национального масштаба как «межафганский диалог», и приняла нас на своей территории, является историческим шагом. В будущем он принесет России только благо. Мы очень надеемся на то, что Россия и дальше будет содействовать нам в продвижении мирного процесса в Афганистане.
- Россия играет (роль), причем, великолепно. Она предпринимает очень эффективные и действенные шаги. Очень хотим, чтобы Россия продолжила предпринимать эти действия до момента, когда Афганистан встанет на ноги.
- Шестой пункт итогового заявления гласит, что "Афганистан – дом всех афганцев". Будут и должны ли предприниматься какие-то шаги с целью возвращения в Афганистан беженцев?
- Безусловно. Они граждане Афганистана и должны трудиться на своей родине и во благо своей родины. Необходимо будет создавать условия для их возвращения.
- Одним из важных пунктов заявления является утверждение о том, что "Афганистан будет соблюдать нейтралитет в региональных и мировых конфликтах". При этом, в Афганистане на протяжении всего периода его существования сталкиваются интересы разных стран. Как Афганистан сможет противостоять интригам, противоборству региональных и мировых держав, когда получит мир и сможет ли ИРА это сделать?
- Это очень важный вопрос. Наши соседи – это крупные державы, такие как Россия, Китай, Индия, а также страны региона - Иран, Пакистан, Турция. Афганистан – это лакомый кусок для великих держав. Однако создание почвы и условий для взаимопонимания и сотрудничества с крупными державами зависит от самих афганцев. Важно, чтобы страны удовлетворяли свои интересы в Афганистане за счет взаимовыгодного сотрудничества, а не в одностороннем порядке.
- Участники диалога утвердили, что Афганистан гарантирует отсутствие угроз со своей территории. Как именно? К примеру, одной из серьезных угроз, вызывающих озабоченность и беспокойство мирового сообщества, является угроза ИГ.
- Мы будем прибегать ко всем действенным мерам. Народ Афганистана ответственен за то, чтобы гарантировать своим соседям и международному сообществу отсутствие угроз, исходящих с его территории. В Афганистане не будет зарождаться никакого экстремизма, никаких террористических группировок, никакой подрывной деятельности и, соответственно, выходить за пределы страны.
Борьба против террористов ИГ будет осуществляться национальными силами безопасности, народом и правительством страны совместно с поддержкой региональных и мировых держав.
- Какую помощь могут оказать другие страны в восстановлении Афганистана?
- Восстановление Афганистана – это обязанность народа Афганистана, и для достижения этих целей мы должны опираться на свои силы. Если какая-то страна захочет внести свою лепту в восстановление Афганистана, то мы только поприветствуем эти усилия. Россия – наш сосед, наш давний друг, одна из крупнейших мировых держав. Ее роль будет для нас очень важна как в налаживании тесных торгово-экономических двусторонних отношений и в строительстве инфраструктуры, так и в привлечении помощи других стран в Афганистан.
- Участники встречи достигли договоренности о том, что исключение талибов из "черного списка" ООН, а также официальное признание катарского офиса движения "Талибан" являются обязательными условиями переговоров о мире. Каков будет следующий шаг? Будут ли участники диалога обращаться в ООН с этой целью?
- Мы обращались и раньше. Во время моего президентства мы обращались в ООН с просьбой исключить талибов из "черного списка". Будем это делать и сейчас. На вчерашнем заседании особенно подчеркивалось, что для установления мира необходимо исключить талибов из списка.
- Да, безусловно. Для созыва Лойи Джирги, являющейся главным всеафганским советом, на котором принимаются решения по чрезвычайным ситуациям, есть все необходимые условия. А в том положении, в котором сейчас находится Афганистан, проведение Лойи Джирги является наилучшим способом для разрешения всех проблем. Конечно, необходимо определиться со временем и местом его проведения, а также произвести все необходимые приготовления. Решения, которую примут на совете, будут признаны всеми афганцами и обретут официальную форму.
- Нужно ли сохранить военные базы в Афганистане, как этого желают американцы, или же ИРА в состоянии охранять свои границы и обеспечивать безопасность?
- Охранять границы и защищать себя – это наша обязанность. Никто из иностранцев не сможет это сделать. Мы уже поняли, что это невозможно. Вопрос сохранения военных баз США в Афганистане американцы должны предоставить афганцам. Это решение должно приниматься народом Афганистана на Лойе Джирге.
- То есть вы считаете, что миссия США в Афганистане провалилась?
- Абсолютно верно. К сожалению, (их присутствие) привело к тому, что очень много людей пострадали от них (американцев).
- И последний вопрос: вы читаете Sputnik?
- Конечно, читаю. Мне каждый день приносят новости (из Sputnik). Мне очень нравится. Отличный (сайт).