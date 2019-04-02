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Сотрудник Бюро принудительного исполнения проводит рейд по адресам должников

Кулаки борцов, шантаж младенцем и сравнение с Гестапо: будни инспектора БПИ

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Аналитика
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Бюро принудительного исполнения (БПИ) сегодня знакома каждому узбекистанцу, как организация, возвращающая долги. А вот чем ещё занимаются сотрудники бюро, и как за короткое время изменилось отношение народа к инспекторам, выясняла корреспондент Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik, Дильшода Рахматова. Рабочий день сотрудников БПИ города Ташкента начинается в 9 утра. Но я пришла чуть позже, к 10. В этот день был намечен выездной прием заместителя директора главного управления БПИ при Генеральной прокуратуре республики. Жители Ташкента получили возможность лично пообщаться с первым заместителем республиканского БПИ Хасаном Кабирджановым.

Понять и отсрочить

В отделе уже кипела работа, десятки граждан, прибывшие на прием, торопливо ходили по коридору, останавливаясь у кабинета в ожидании своей очереди. Сотрудники отдела передавали какие-то бумаги друг-другу и делали краткие пояснения на специфическом юридическом языке.

"Можете пока понаблюдать лично, как проходит прием, а после мы с вами посетим дома должников",— предложила начальник пресс-службы управления, молоденькая девушка Маргуба.

Сотрудники бюро принудительного исполнения Узбекистана
Пресс-служба республиканского бюро принудительного исполнения
Как Бюро принудительного исполнения Узбекистана работает с должниками
Я зашла в небольшой кабинет, где проходил прием граждан, где за столами сидели  сотрудники бюро во главе с первым замдиректора республиканского БПИ.

Не успела занять место возле молодого мужчины в форме (он все происходящее фиксировал в блокноте), как в дверь постучалась женщина европейской внешности. Гульнара Тургеневна просила отсрочить выплату долга, а также вернуть деньги, отправленные по ошибке инспектора на другой счет.

"Я онкобольная, дочь не помогает. Долг накопился 256 тысяч сумов за холодную воду, 400 тысяч за газ и плюс 500 тысяч за свет (около 120 $). А тут еще оплата за холодную воду ушли на чужой счет по ошибке инспектора", — пожаловалась посетительница.

Хасан Кабирджанов, выслушав все жалобы пожилой женщины, сказал ей, что с путаницей по холодной воде вплотную займутся сотрудники БПИ. А долг, который она пока неспособна оплатить, решили отсрочить до июня месяца. Пенсионерке пришлось написать гарантийное письмо, подтверждающее, что по истечению этого времени она погасит необходимую задолженность.

Здание ташкентского управления Бюро принудительного исполнения
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
В Бюро принудительного исполнения в Ташкенте новый начальник
Забегая вперед, могу сказать, что многие должники при встрече с замдиректора БПИ начинали рассказывать о своей нелегкой судьбе, упрашивая его отсрочить долг и не отключать каждый раз свет, холодную воду, так как у них есть маленькие детки. Руководитель бюро терпеливо объяснял, что долг все равно придется выплатить, если не по требованию Бюро, то как минимум через суд. У граждан есть обязательства перед энергетиками и коммунальщиками. Которые необходимо исполнять.

Хасан Кабирходжаев поручил сотрудникам БПИ взять социально незащищенные слои населения (пенсионеров, малоимущих и инвалидов) на особый контроль, а при условии написания ими гарантийных писем, по возможности, предоставлять отсрочку по выплате.

Кроме того, с апреля месяца во всех районах республики управлениями БПИ запланирована инвентаризация долгов.

"Очень много поступило жалоб на счет приписки несуществующих платежей, что вызвало возмущение и недовольство населения, поэтому мы решили взяться за инвентаризацию долгов. Это внесет ясность в положение дел", — отметил Кабирджанов.

В этот момент в кабинет буквально врывается интересный мужчина в красных брюках, с теплой шапкой на голове. С ходу жалуется на инспекторов БПИ, которые никак не могут взыскать долг в размере 500 долларов с его соседа.

Кабирджанов пообещал, что исполнение решения суда доведут до конца и мужчина получит положенные ему деньги от должника.

"Пусть ваши инспекторы не бегают за ним, отправьте повестку к нему домой — сам прибежит в суд. Я сам бывший сотрудник органов и знаю, как с такими работать", — заявил посетитель, покидая кабинет.

Работа за компьютером
CC0 / pixabay
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Следующий посетитель Улугбек, пришел решить проблему алиментов. Его бывшая жена подала на него в суд, обвинив в неуплате алиментов. При этом ребенку 3 года назад исполнилось 18, а до этого он платил по долгам исправно. Еще у одного гражданина тоже проблема, связанная с алиментами, но иного характера. Военнослужащий в отставке Дильмурод не может вылететь из Узбекистана, так как ему запрещен выезд.  В БПИ он пришел узнать, по каким основаниям ему поставили запрет, если алименты автоматически вычисляются с его пенсии.

Кабирходжаев дал поручение инспекторам заняться этим вопросом. В первом случае, если действия бывшей супруги незаконны, дать правовую оценку, а во втором — снять ограничение на выезд гражданина за рубеж.

Прием продолжался и после обеда, однако я отправилась вместе с инспекторами в рейд по домам должников.

Нежеланные гости 

По первому же адресу, куда пришел сотрудник Бюро, никто не открыл. По словам инспекторов, хозяева жилого дома довольно зажиточные. У них собственный магазин запчастей. Но долг в размере 2 миллиона 466 тысяч сумов (почти 300 долларов) отдавать не собираются. За неуплату дом отключили от холодной воды, но и эта мера на жильцов пока не подействовала. Должники даже не соизволили ответить на стук в дверь.

Сотрудник Бюро принудительного исполнения обходит должников
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Сотрудник Бюро принудительного исполнения обходит должников

Сотрудники Бюро принудительного исполнения получили авто и мопеды
© Прокуратура Ташкентской области
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На второй раз нам повезло.

– Кто? – послышался из-за двери детский голос.

– БПИ, откройте, – ровным, спокойным тоном произнес Ильхом, молодой сотрудник, инспектор БПИ.

Дверь тихонько скрипнула и приоткрылась. На пороге стоял подросток. Ильхом попросил позвать кого-нибудь из старших.

Обстановка сразу выдавала опрятных хозяев: чистота, порядок, да и ремонт, пусть не дорогой, но хороший.

Сотрудник Бюро принудительного исполнения заполняет протокол
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Сотрудник Бюро принудительного исполнения заполняет протокол
К нам навстречу вышел мужчина. Когда он увидела перед собой не только людей в форме, но и меня с фотоаппаратом,  немного опешил и с кривой усмешкой произнес: "Вы прям как Гестапо".

"А долги-то отдавать собираетесь. Мы ведь к вам пришли по решению суда о взыскании кредиторской задолженности", – заявили ему в ответ инспекторы.

Погасить долг он, конечно, пообещал, но наученные горьким опытом сотрудники Бюро уверены, что денег придется ждать еще долго.

И опасна, и трудна…

Пока мы объезжаем на машине дома должников, веду беседу с Ильхомом. Инспектором БПИ Ташкента. Мне очень интересно, как этим молодым людям удается взыскивать долги с владельцев не только частных элитных домов, но и вообще с населения, где нередко люди накидываются на них даже с холодным оружием.

Сотрудник Бюро принудительного исполнения производит обход адресов должников
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Сотрудник Бюро принудительного исполнения производит обход адресов должников

"Иногда приходится несладко, – признается Ильхом. – Вот недавно, когда хотел отрубить от света семью, у которой задолженность была очень большой, хозяйка дома начала шантажировать меня тем, что сейчас разобьет своего грудного ребенка об асфальт, а потом расскажет, что это сделал я. Знаете какой шок для нас! А бывало, что против нас спортсменов выставляли, борцов всяких и тому подобное", — сетует он на непокорных граждан.

© Фото: Озода Нурсаидова / instagram
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Порой, по словам Ильхома, агрессивные жильцы норовят столкнуть инспектора с лестницы, когда тот отключает должникам электричество. Причем в бой рвутся даже женщины, не стесняясь применить силу к сотруднику в форме и при исполнении.

Интересуюсь, как обстоят дела с "олигархами" района. По дороге нам нередко встречаются весьма шикарные особняки.

По словам сотрудника, когда только БПИ только образовалось, зажиточные горожане оказывались в списке должников. Но после нескольких сюжетов по ТВ, обеспеченные, но недобросовестные налогоплательщики решили не рисковать своей репутацией и расплатились по долгам.

Сотрудник Бюро принудительного исполнения заполняет документы
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Сотрудник Бюро принудительного исполнения заполняет документы
Рейды, как рассказали инспекторы, проводят не только днем, когда многие на работе или в отъезде, но и вечерами.

"В это время есть высокая вероятность застать людей, вернувшихся с работы, дома, привлечь их к ответственности, – рассказывает Ильхом, когда мы заканчиваем рейд и к часам семи вечера возвращаемся в офис.

Но и на этом их трудный рабочий день не заканчивается. Предстоит оформление документов для принудительного взыскания задолженностей из зарплат, пенсий, банковских счетов. Задержки на службе – дело для инспекторов обычное.

Шохрух Аминов
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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"Не жалеете, что устроились на такую работу, весьма небезопасную и мягко говоря неблагодарную? — спрашиваю я напоследок, оставшись сама под впечатлением от насыщенного и нервного дня.

"Сам выбирал, так что жалеть уже поздно", — улыбаясь, ответил Ильхом.

А завтра им снова идти в рейд, стучаться в дома, упрашивать, объяснять, требовать, действовать в случае неповиновения, чтобы рано или поздно отучить недобросовестных граждан жить в долг.

Теги:
Бюро принудительного исполнения, долги, Узбекистан



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