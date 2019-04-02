Кулаки борцов, шантаж младенцем и сравнение с Гестапо: будни инспектора БПИ

Бюро принудительного исполнения (БПИ) сегодня знакома каждому узбекистанцу, как организация, возвращающая долги. А вот чем ещё занимаются сотрудники бюро, и как за короткое время изменилось отношение народа к инспекторам, выясняла корреспондент Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik, Дильшода Рахматова. Рабочий день сотрудников БПИ города Ташкента начинается в 9 утра. Но я пришла чуть позже, к 10. В этот день был намечен выездной прием заместителя директора главного управления БПИ при Генеральной прокуратуре республики. Жители Ташкента получили возможность лично пообщаться с первым заместителем республиканского БПИ Хасаном Кабирджановым.

Понять и отсрочить

В отделе уже кипела работа, десятки граждан, прибывшие на прием, торопливо ходили по коридору, останавливаясь у кабинета в ожидании своей очереди. Сотрудники отдела передавали какие-то бумаги друг-другу и делали краткие пояснения на специфическом юридическом языке.

"Можете пока понаблюдать лично, как проходит прием, а после мы с вами посетим дома должников",— предложила начальник пресс-службы управления, молоденькая девушка Маргуба.

Пресс-служба республиканского бюро принудительного исполнения Как Бюро принудительного исполнения Узбекистана работает с должниками

Я зашла в небольшой кабинет, где проходил прием граждан, где за столами сидели сотрудники бюро во главе с первым замдиректора республиканского БПИ.

Не успела занять место возле молодого мужчины в форме (он все происходящее фиксировал в блокноте), как в дверь постучалась женщина европейской внешности. Гульнара Тургеневна просила отсрочить выплату долга, а также вернуть деньги, отправленные по ошибке инспектора на другой счет.

"Я онкобольная, дочь не помогает. Долг накопился 256 тысяч сумов за холодную воду, 400 тысяч за газ и плюс 500 тысяч за свет (около 120 $). А тут еще оплата за холодную воду ушли на чужой счет по ошибке инспектора", — пожаловалась посетительница.

Хасан Кабирджанов, выслушав все жалобы пожилой женщины, сказал ей, что с путаницей по холодной воде вплотную займутся сотрудники БПИ. А долг, который она пока неспособна оплатить, решили отсрочить до июня месяца. Пенсионерке пришлось написать гарантийное письмо, подтверждающее, что по истечению этого времени она погасит необходимую задолженность.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. В Бюро принудительного исполнения в Ташкенте новый начальник

Забегая вперед, могу сказать, что многие должники при встрече с замдиректора БПИ начинали рассказывать о своей нелегкой судьбе, упрашивая его отсрочить долг и не отключать каждый раз свет, холодную воду, так как у них есть маленькие детки. Руководитель бюро терпеливо объяснял, что долг все равно придется выплатить, если не по требованию Бюро, то как минимум через суд. У граждан есть обязательства перед энергетиками и коммунальщиками. Которые необходимо исполнять.

Хасан Кабирходжаев поручил сотрудникам БПИ взять социально незащищенные слои населения (пенсионеров, малоимущих и инвалидов) на особый контроль, а при условии написания ими гарантийных писем, по возможности, предоставлять отсрочку по выплате.

Кроме того, с апреля месяца во всех районах республики управлениями БПИ запланирована инвентаризация долгов.

"Очень много поступило жалоб на счет приписки несуществующих платежей, что вызвало возмущение и недовольство населения, поэтому мы решили взяться за инвентаризацию долгов. Это внесет ясность в положение дел", — отметил Кабирджанов.

В этот момент в кабинет буквально врывается интересный мужчина в красных брюках, с теплой шапкой на голове. С ходу жалуется на инспекторов БПИ, которые никак не могут взыскать долг в размере 500 долларов с его соседа.

Кабирджанов пообещал, что исполнение решения суда доведут до конца и мужчина получит положенные ему деньги от должника.

"Пусть ваши инспекторы не бегают за ним, отправьте повестку к нему домой — сам прибежит в суд. Я сам бывший сотрудник органов и знаю, как с такими работать", — заявил посетитель, покидая кабинет.

Следующий посетитель Улугбек, пришел решить проблему алиментов. Его бывшая жена подала на него в суд, обвинив в неуплате алиментов. При этом ребенку 3 года назад исполнилось 18, а до этого он платил по долгам исправно. Еще у одного гражданина тоже проблема, связанная с алиментами, но иного характера. Военнослужащий в отставке Дильмурод не может вылететь из Узбекистана, так как ему запрещен выезд. В БПИ он пришел узнать, по каким основаниям ему поставили запрет, если алименты автоматически вычисляются с его пенсии.

Кабирходжаев дал поручение инспекторам заняться этим вопросом. В первом случае, если действия бывшей супруги незаконны, дать правовую оценку, а во втором — снять ограничение на выезд гражданина за рубеж.

Прием продолжался и после обеда, однако я отправилась вместе с инспекторами в рейд по домам должников.

Нежеланные гости

По первому же адресу, куда пришел сотрудник Бюро, никто не открыл. По словам инспекторов, хозяева жилого дома довольно зажиточные. У них собственный магазин запчастей. Но долг в размере 2 миллиона 466 тысяч сумов (почти 300 долларов) отдавать не собираются. За неуплату дом отключили от холодной воды, но и эта мера на жильцов пока не подействовала. Должники даже не соизволили ответить на стук в дверь.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Сотрудник Бюро принудительного исполнения обходит должников

На второй раз нам повезло.

– Кто? – послышался из-за двери детский голос.

– БПИ, откройте, – ровным, спокойным тоном произнес Ильхом, молодой сотрудник, инспектор БПИ.

Дверь тихонько скрипнула и приоткрылась. На пороге стоял подросток. Ильхом попросил позвать кого-нибудь из старших.

Обстановка сразу выдавала опрятных хозяев: чистота, порядок, да и ремонт, пусть не дорогой, но хороший.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Сотрудник Бюро принудительного исполнения заполняет протокол

К нам навстречу вышел мужчина. Когда он увидела перед собой не только людей в форме, но и меня с фотоаппаратом, немного опешил и с кривой усмешкой произнес: "Вы прям как Гестапо".

"А долги-то отдавать собираетесь. Мы ведь к вам пришли по решению суда о взыскании кредиторской задолженности", – заявили ему в ответ инспекторы.

Погасить долг он, конечно, пообещал, но наученные горьким опытом сотрудники Бюро уверены, что денег придется ждать еще долго.

И опасна, и трудна…

Пока мы объезжаем на машине дома должников, веду беседу с Ильхомом. Инспектором БПИ Ташкента. Мне очень интересно, как этим молодым людям удается взыскивать долги с владельцев не только частных элитных домов, но и вообще с населения, где нередко люди накидываются на них даже с холодным оружием.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Сотрудник Бюро принудительного исполнения производит обход адресов должников

"Иногда приходится несладко, – признается Ильхом. – Вот недавно, когда хотел отрубить от света семью, у которой задолженность была очень большой, хозяйка дома начала шантажировать меня тем, что сейчас разобьет своего грудного ребенка об асфальт, а потом расскажет, что это сделал я. Знаете какой шок для нас! А бывало, что против нас спортсменов выставляли, борцов всяких и тому подобное", — сетует он на непокорных граждан.

Порой, по словам Ильхома, агрессивные жильцы норовят столкнуть инспектора с лестницы, когда тот отключает должникам электричество. Причем в бой рвутся даже женщины, не стесняясь применить силу к сотруднику в форме и при исполнении.

Интересуюсь, как обстоят дела с "олигархами" района. По дороге нам нередко встречаются весьма шикарные особняки.

По словам сотрудника, когда только БПИ только образовалось, зажиточные горожане оказывались в списке должников. Но после нескольких сюжетов по ТВ, обеспеченные, но недобросовестные налогоплательщики решили не рисковать своей репутацией и расплатились по долгам.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Сотрудник Бюро принудительного исполнения заполняет документы

Рейды, как рассказали инспекторы, проводят не только днем, когда многие на работе или в отъезде, но и вечерами.

"В это время есть высокая вероятность застать людей, вернувшихся с работы, дома, привлечь их к ответственности, – рассказывает Ильхом, когда мы заканчиваем рейд и к часам семи вечера возвращаемся в офис.

Но и на этом их трудный рабочий день не заканчивается. Предстоит оформление документов для принудительного взыскания задолженностей из зарплат, пенсий, банковских счетов. Задержки на службе – дело для инспекторов обычное.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. БПИ отчиталось о работе с должниками: собираемость выросла вдвое

"Не жалеете, что устроились на такую работу, весьма небезопасную и мягко говоря неблагодарную? — спрашиваю я напоследок, оставшись сама под впечатлением от насыщенного и нервного дня.

"Сам выбирал, так что жалеть уже поздно", — улыбаясь, ответил Ильхом.

А завтра им снова идти в рейд, стучаться в дома, упрашивать, объяснять, требовать, действовать в случае неповиновения, чтобы рано или поздно отучить недобросовестных граждан жить в долг.