Огонь не прощает ошибок: спасатель - о том, чего нельзя делать при пожаре

Жамолиддин Хайитматов – пожарный с более чем двадцатилетним стажем. За годы службы он повидал многое, спас сотни жизней, но к своей героической профессии относится как к обычной работе. Вот только от умения ее выполнять зависит очень многое.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Вопросам безопасности в Узбекистане всегда уделяли особое внимание, причем речь идет не только о борьбе с преступностью или террористической угрозой, но и о бытовых вещах. Учения экстренных служб регулярно проходят в разных локациях для повышения уровня подготовки личного состава.

На одном из таких профессиональных соревнований под названием "Молодые пожарные" корреспондент Sputnik Узбекистан пообщалась с командиром отделения пожарной безопасности Юнусабадского района Ташкента Жамолиддином Хайитматовым.

Опасность как профессия

В ряды огнеборцев Жамолиддин пришел сразу после армии. Он признается, что стать спасателем мечтал с детства.

"Я выбрал "мужскую профессию" после службы в вооруженных силах, тем более, что пожарных приравнивают к военным. Дома выбор мой одобрили, сказали, что это благородное дело и настоящая помощь людям", — говорит собеседник.

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В детстве многие мальчишки мечтают о карьере военного или о героических профессиях, но далеко не все готовы потом связать свою жизнь с такой трудной и опасной работой. По словам Хайитматова, пожарный должен быть крепок и вынослив, иначе не то что спасти никого не сможешь, но и сам из огненной ловушки вовремя не выберешься. А помимо физической формы важна и моральная устойчивость — всякий раз при виде полыхающего здания нужно уметь побеждать самого себя, свои страхи и инстинкты.

"Спорт в нашей профессии очень сильно помогает — без регулярной и основательной физической подготовки трудно стать хорошим пожарным. Только представьте себе: спецодежда, которую мы носим во время тушения пожара, весит 35-45 килограммов, а в таком снаряжении при необходимости нужно быстро подняться, к примеру, на пятый этаж", — заметил спасатель.

Кроме того, в экстренных случаях важно не только вытащить людей из огня, но и сохранить свою жизнь. Сотрудник службы пожарной безопасности, прибыв на место, чтобы спасти одного человека, не должен сам остаться там. Цена маленькой ошибки может оказаться фатальной.

При пожаре нужна быстрота, а не спешка

— Главная задача пожарных – спасение людей. Ну а если в опасности осталось животное, вы войдете в огонь?

— Конечно. Во время пожара люди выбегают из дома, порой забывая или не успевая вытащить из огня своих питомцев, а потом просят: "Спасите, пожалуйста". Мы очень часто выполняем такие просьбы.

— Как организована работа пожарной бригады на выезде? Что предпринимается первым делом?

— В нашей команде у каждого сотрудника свои обязанности. Приезжаем на место ЧП, прежде всего начальник подразделения проводит "разведку": определяет, остались ли люди в горящем объекте, какова оперативная обстановка, примерная площадь пожара, есть ли угроза распространения огня или риск обрушения здания.

Пресс-служба ГУ МВД Ташкента Реформа в Узбекистане: кому будут подчиняться пожарные и синоптики

Старший пожарный начинает тушить пожар, младший сотрудник помогает водителю. Так работа осуществляется поэтапно.

— Как вы преодолеваете страх? Неужели совсем не боитесь заходить в пылающее здание?

— Прежде чем поступить на работу, мы проходим подготовку на специальных курсах. Когда ты знаешь все процессы и умеешь все выполнять правильно и четко, то страх пропадает сам собой. Боязнь появляется от того, что ты не знаешь, что там, в самом эпицентре пожара. Если страх огня есть, пожарным вы никогда не станете.

— Жамолиддин-ака, вы на службе уже 21 год, скажите, из-за чего происходит большинство пожаров? Насколько велик человеческий фактор?

— Чаще всего возгорание происходит из-за банального несоблюдения правил безопасности. Также большой процент случаев связан с замыканием проводки. Еще одна распространенная ситуация - когда человек в состоянии алкогольного опьянения засыпает с сигаретой в постели.

Главный враг в такой экстренной ситуации, - неважно, из-за чего она произошла, - это состояния шока. Каждый человек знает номер пожарной службы 101 наизусть, но при виде огня может растеряться и не вызвать вовремя помощь. В 70% случаев о пожаре сообщается слишком поздно. О том, что где-то горит дом, мы порой узнаем уже от соседей, а не от самих жильцов.

Три "нельзя" при пожаре

— Есть ли самые простые и обязательные правила, соблюдая которые можно избежать трагедии во время пожара и как минимум спасти себя и своих близких?

— Первое и самое главное — сразу же вызывайте пожарных. Мы часто наблюдаем, как люди сами пытаются тушить пожар, а в итоге теряется драгоценное время или ситуация еще больше усугубляется от неправильных действий пострадавших. Мы всегда говорим об этом гражданам, но они в большинстве случаев недооценивают опасности, рассчитывая на собственные силы или помощь соседей. Не теряйте время на разговоры и крики – звоните 101!

Кстати, на трехзначный номер мы перевелись несколько лет назад, но многие до сих пор по привычке звонят на 01.

Есть и прописные правила, которые должны знать и хозяйка, и даже маленький ребенок. Например, если загорелось масло на кухне, люди заливают его ведром воды. Огонь, вместо того чтобы погаснуть, разгорается еще сильней. В таких случаях нужно как можно скорее закрыть казан. При возгорании электроприборов их также нельзя тушить обычной водой — это вызовет замыкание, и человека ударит током.

— Вы говорили, что родные поддержали ваш выбор профессии. Но ведь это ежедневный риск — не жалеете о том, что работаете пожарным?

— Действительно, это трудная и рискованная профессия, но она и ценится в любой стране мира. Если ты зашел в объятый пламенем дом и спас человека, даже если никто тебя за это не поблагодарит, сам этот факт - уже награда за наш труд, а простое "спасибо!" — лучшее поощрение.

Кстати, Жамолиддин Хайитматов награжден медалью "Мужество" за спасение из огня шести школьников в Юнусабадском районе Ташкента. Впрочем, он относится к этому без излишней горделивости – работа такая.

© Sputnik / Алексей Даничев В Ташкенте внедрена уникальная система обнаружения пожаров

Перевооружение спасательных служб, повышение уровня их подготовки, а также постоянная работа с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций дают свои плоды. Даже с учетом роста численности населения, в Узбекистане с каждым годом снижается количество пожаров и число жертв. За последние десять лет разница довольно заметная: если в 2008 году зарегистрировано 14 725 пожаров, то в 2017-м — на две тысячи меньше. За 11 месяцев прошлого года зафиксировано чуть более 10 тысяч ЧП. Количество погибших в огне тоже сократилось — с 218 до 159 человек.