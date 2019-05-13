Огонь не прощает ошибок: спасатель - о том, чего нельзя делать при пожаре

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Вопросам безопасности в Узбекистане всегда уделяли особое внимание, причем речь идет не только о борьбе с преступностью или террористической угрозой, но и о бытовых вещах. Учения экстренных служб регулярно проходят в разных локациях для повышения уровня подготовки личного состава.
На одном из таких профессиональных соревнований под названием "Молодые пожарные" корреспондент Sputnik Узбекистан пообщалась с командиром отделения пожарной безопасности Юнусабадского района Ташкента Жамолиддином Хайитматовым.
Опасность как профессия
В ряды огнеборцев Жамолиддин пришел сразу после армии. Он признается, что стать спасателем мечтал с детства.
"Я выбрал "мужскую профессию" после службы в вооруженных силах, тем более, что пожарных приравнивают к военным. Дома выбор мой одобрили, сказали, что это благородное дело и настоящая помощь людям", — говорит собеседник.
"Спорт в нашей профессии очень сильно помогает — без регулярной и основательной физической подготовки трудно стать хорошим пожарным. Только представьте себе: спецодежда, которую мы носим во время тушения пожара, весит 35-45 килограммов, а в таком снаряжении при необходимости нужно быстро подняться, к примеру, на пятый этаж", — заметил спасатель.
Кроме того, в экстренных случаях важно не только вытащить людей из огня, но и сохранить свою жизнь. Сотрудник службы пожарной безопасности, прибыв на место, чтобы спасти одного человека, не должен сам остаться там. Цена маленькой ошибки может оказаться фатальной.
При пожаре нужна быстрота, а не спешка
— Главная задача пожарных – спасение людей. Ну а если в опасности осталось животное, вы войдете в огонь?
— Конечно. Во время пожара люди выбегают из дома, порой забывая или не успевая вытащить из огня своих питомцев, а потом просят: "Спасите, пожалуйста". Мы очень часто выполняем такие просьбы.
— Как организована работа пожарной бригады на выезде? Что предпринимается первым делом?
— В нашей команде у каждого сотрудника свои обязанности. Приезжаем на место ЧП, прежде всего начальник подразделения проводит "разведку": определяет, остались ли люди в горящем объекте, какова оперативная обстановка, примерная площадь пожара, есть ли угроза распространения огня или риск обрушения здания.
— Как вы преодолеваете страх? Неужели совсем не боитесь заходить в пылающее здание?
— Прежде чем поступить на работу, мы проходим подготовку на специальных курсах. Когда ты знаешь все процессы и умеешь все выполнять правильно и четко, то страх пропадает сам собой. Боязнь появляется от того, что ты не знаешь, что там, в самом эпицентре пожара. Если страх огня есть, пожарным вы никогда не станете.
— Жамолиддин-ака, вы на службе уже 21 год, скажите, из-за чего происходит большинство пожаров? Насколько велик человеческий фактор?
— Чаще всего возгорание происходит из-за банального несоблюдения правил безопасности. Также большой процент случаев связан с замыканием проводки. Еще одна распространенная ситуация - когда человек в состоянии алкогольного опьянения засыпает с сигаретой в постели.
Главный враг в такой экстренной ситуации, - неважно, из-за чего она произошла, - это состояния шока. Каждый человек знает номер пожарной службы 101 наизусть, но при виде огня может растеряться и не вызвать вовремя помощь. В 70% случаев о пожаре сообщается слишком поздно. О том, что где-то горит дом, мы порой узнаем уже от соседей, а не от самих жильцов.
Три "нельзя" при пожаре
— Есть ли самые простые и обязательные правила, соблюдая которые можно избежать трагедии во время пожара и как минимум спасти себя и своих близких?
Кстати, на трехзначный номер мы перевелись несколько лет назад, но многие до сих пор по привычке звонят на 01.
Есть и прописные правила, которые должны знать и хозяйка, и даже маленький ребенок. Например, если загорелось масло на кухне, люди заливают его ведром воды. Огонь, вместо того чтобы погаснуть, разгорается еще сильней. В таких случаях нужно как можно скорее закрыть казан. При возгорании электроприборов их также нельзя тушить обычной водой — это вызовет замыкание, и человека ударит током.
— Вы говорили, что родные поддержали ваш выбор профессии. Но ведь это ежедневный риск — не жалеете о том, что работаете пожарным?
— Действительно, это трудная и рискованная профессия, но она и ценится в любой стране мира. Если ты зашел в объятый пламенем дом и спас человека, даже если никто тебя за это не поблагодарит, сам этот факт - уже награда за наш труд, а простое "спасибо!" — лучшее поощрение.
Кстати, Жамолиддин Хайитматов награжден медалью "Мужество" за спасение из огня шести школьников в Юнусабадском районе Ташкента. Впрочем, он относится к этому без излишней горделивости – работа такая.