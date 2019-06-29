Возвращение к истокам: какие секреты таит в себе павильон "Узбекистан" на ВДНХ

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik, Лев Рыжков. Уже в августе нынешнего года павильон N66 на ВДНХ (это бывшая "Узбекская ССР") снова станет узбекским. Такое решение было принято на встрече глав правительств РФ и Узбекистана в Ургенче и закреплено в договоре между мэрией Москвы и хокимиятом Ташкента.

Бессрочная аренда будет стоить Узбекистану 1 рубль в год – на тех же условия, что и для других бывших советских республик, решивших восстановить свое представительство на ВДНХ.

Сейчас ведутся сложные работы по реставрации исторического здания. Корреспондент Sputnik отправился посмотреть, насколько они близки к завершению.

Работы – до потолка…

Бывший павильон "Узбекская ССР" — объект культурного наследия, одно из самых известных зданий ВДНХ, с собственным фонтаном, с изящной ротондой на тонких колоннах. Сейчас он закрыт и, кажется, что в нем ничего не происходит. На самом деле внутри кипит работа, чтобы через несколько недель в Москве появился настоящий уголок этой солнечной и гостеприимной республики.

Из архива А. Григорова Архивные фото павильона №66 на ВДНХ в Москве

В павильоне трудятся три десятка рабочих. Один из них забрался под самый потолок и на высоте в двенадцать метров водит по узорчатой лепнине огромным пылесосом. Этот процесс называется обеспыливанием. В завитках накопилось много грязи — потолок никто не чистили с 1954 года. Процесс этот деликатный и небыстрый, к старой лепнине надо подходить бережно и осторожно.

"Остались работы по электрике и вентиляции, — рассказывает Дмитрий Мизин, руководитель проекта со стороны генерального подрядчика – группы компаний ЕКС. – Рабочие у нас большей частью квалифицированные — непрофессионалы тут бы не справились. Впрочем, есть двое-трое разнорабочих у нас на подхвате. Перед сдачей павильона запланировано подкрепление — на объекте будет до шестидесяти человек".

Sputnik Реконструкция павильона № 66 ВДНХ в Москве

В центре главного зала мешки с новым дубовым паркетом. Изначально собирались отреставрировать оригинальный настил 1954 года, но из-за многочисленных преобразований в помещении он со временем пришел в негодность и восстановлению уже не подлежит.

"В ходе эксплуатации исторический паркет закрыли новым слоем, — рассказывает Дмитрий Мизин. — Потом — каким-то ковролином, а его, в свою очередь, спрятали под двумя-тремя слоями ДСП. Можете себе представить, что стало с деревом? Оно все почернело, тем более там были следы от гвоздей. При всем желании отреставрировать паркет невозможно".

Sputnik Реконструкция павильона № 66 ВДНХ в Москве

Ремонтно-восстановительные работы в павильоне начались в конце 2017 года. Финансирование взяло на себя Министерство культуры России, в чьем распоряжении объект находился до недавнего времени. Были приведены в порядок стены, потолки, колонны, лепнина, люстры.

"Мы ничего не придумывали, — рассказывает представитель заказчика работ – музейно-выставочного центра РОСИЗО Татьяна Чумакова. – Проект был составлен в соответствии с историческими документами. Реставрационные работы должны были проходить в несколько этапов. Сначала – внутри павильона, затем на фасаде и в ротонде, которая находится в аварийном состоянии".

Sputnik Павильон № 66 на ВДНХ

Теперь, после передачи павильона в аренду узбекской стороне, расходы на реставрацию возьмет на себя центральноазиатская республика. Какие на этот счет планы у новых хозяев павильона – пока неизвестно.

Секреты московского "Узбекистана"

Предмет особой гордости этого комплекса – исторические деревянные двери. Объемная резьба, сложный рисунок. Уникальный орнамент в середине 1950-х вырезали двое мастеров из Узбекистана специально для павильона. На время ремонта и реставрации их пока сняли. А вот многие колонны и потолочную лепнину пришлось воссоздавать заново, на основании чертежей и изображений из архива ВДНХ.

Отдельная проблема – ажурная ганчевая лепнина. Ее, по соглашению с узбекской стороной решено отреставрировать позже, совместными усилиями. По словам Мизина, восстановление этой детали декора потребует разборки орнамента, который связан с мозаикой фасада. В связи с этим решено провести реставрацию вместе с экстерьерными работами.

Sputnik Реконструкция павильона № 66 ВДНХ в Москве

Кроме того, на одной из стен большого зала обнаружен фрагмент стенной росписи. Что на нем изображено – сказать трудно. Фотографии фресок до наших дней не дошли. Эту часть стен решили законсервировать, чтобы сохранить его для возможной реставрации в будущем.

Sputnik Реконструкция павильона № 66 ВДНХ в Москве

Пропавшие шедевры

В этом году павильон Узбекистана на ВДНХ отмечает восьмидесятилетний юбилей. Изначально он был возведен сразу для нескольких республик – Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. Однако республики почти сразу получили в свое распоряжение другие строения и "разъехались".

Создателем павильона "Узбекистан" стал выдающийся архитектор Стефан Полупанов, которому довелось возводить этот объект дважды.

Из архива А. Григорова Архивные фото павильона №66 на ВДНХ в Москве

"Первый павильон был деревянным, — рассказывает историк Павел Нефедов. – После войны на ВДНХ провели тщательную инспекцию всех сооружений и деревянную постройку решили разобрать, выстроив на ее месте более капитальное сооружение. Тот же Полупанов в 1954 году вновь стал автором павильона, сохранившегося до наших дней.

Здесь представляли свои достижения хлопкоробы и энергетики. Одну из монументальных фресок создал великий российский архитектор Константин Мельников, в трудные для себя годы, в начале 50-х переквалифицировавшийся в живописцы. Гордостью павильона были фрески Петра Котова – автора цикла классических портретов советских маршалов Великой Отечественной войны.

Sputnik Реконструкция павильона № 66 ВДНХ в Москве

"На одной из этих росписей красовалась Чирчикская ГЭС, на другая изображено строительство канала, предположительно Каракумского, — рассказывает писатель Амирам Григоров. – Впоследствии обе были варварски забелены".

Культурное перепрофилирование

В середине 1960-х годов павильон "Узбекистан" превратился в "Советскую культуру". Перепрофилирование ВДНХ, по словам историка Павла Нефедова, было вызвано тем, что экспозиции в республиканских комплексах зачастую дублировались. Например, хлопкоробство было представлено одновременно в нескольких национальных павильонах. В результате от такого географического принципа вовсе отказались в пользу отраслевого.

Из архива А. Григорова Архивные фото павильона №66 на ВДНХ в Москве

С этим временем связано и исчезновение ряда экспонатов. Амирам Григоров говорит, что бесследно исчезла коллекция узбекской керамики, ковры, а также несколько скульптур – пионерка с хлопком, музыкант, играющий на бубне авторства знаменитых скульпторов Антона Лавинского и Иосифа Чайкова.

Утрачена была и чайхана – как говорят, более красивая, чем сам павильон, которую также построил Стефан Полупанов. После перепрофилирования ВДНХ она некоторое время простояла сама по себе, уже не вписываясь в новый ансамбль, после чего была снесена.

Sputnik Реконструкция павильона № 66 ВДНХ в Москве

В постсоветское время павильон, несмотря на разгул торговли, сумел не потерять лица. Здесь продавали не мед и не котят, а ювелирные изделия, товары для рукоделия и для художников.

В 2014 году, после возвращения выставочному комплексу исторического названия ВДНХ, бывший "Узбекистан" ненадолго превратился в выставочную площадку для экспозиций советских художников из музейных запасников. Однако помещение оказалось плохо приспособленным для демонстрации живописи — слишком высокие потолки, мало стен и много света явно не подходили в качестве галереи.

"Хотелось бы, чтобы в республиканском павильоне были представлены достижения промышленности и искусства этой страны, — говорит дизайнер и общественная деятельница Фатима Арифджанова. – Но, скорее всего, здесь будут торговые ряды, как, собственно, и у других республик".

Sputnik Реконструкция павильона № 66 ВДНХ в Москве

Чем Узбекистан удивит первых посетителей своего вновь обретенного дворца в Москве, по-видимому станет ясно уже этим летом – во время празднования юбилея ВДНХ.