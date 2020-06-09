Почему ВИЧ – уже не приговор для медицины, но все еще бич для общества

Отношение к лицам с вирусом иммунодефицита в Узбекистане остается сложным, если не сказать дискриминационным. Проблема кроется не только в нетерпимости общества и неосторожности СМИ, но и в несовершенстве законодательства в этой сфере.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В начале июня на сайте ГУВД Ташкента была опубликована статья, посвященная проблеме распространения ВИЧ-инфекции среди молодежи. В ней был сделан упор на то, что угроза заражения считается уголовно наказуемым преступлением, а для наглядности приведено дело 2019 года.

Цель публикации – обратить внимание родителей и самих молодых людей к этой теме, чтобы они ответственно относились к своему здоровью и не были легкомысленны в половых отношениях. Однако благое начинание обернулось скандалом. Одно из местных изданий опубликовало статью с заголовком "В Ташкенте школьник заразил свою девушку ВИЧ-инфекцией". В результате участники прошлогодней истории дважды пострадали из-за пресловутого положительного статуса одного из партнеров: сначала молодой человек получил условный срок за не имевшее тяжелых последствий деяние, а затем еще и журналисты с легкой руки "поставили" его девушке неподтвержденный диагноз ВИЧ.

Любовь против ВИЧ

Семейных отношений пара не планировала, но, как водится, все произошло спонтанно, без использования контрацептивов. По признанию молодого человека, он предупредил свою девушку о возможной опасности. Беременность выявили лишь на пятом месяце. В итоге ни у матери, ни у родившегося позже ребенка не был обнаружен ВИЧ. Пара, конечно, зарегистрировала свой брак, но супруг получил за содеянное условный срок.

Судебное разбирательство в отношении молодого человека проходило в 2019 году, однако известно о нем стало только сейчас. Юноше инкриминировалось преступление по части 4 статьи 113 УК Узбекистана — "Заведомое поставление человека в опасность заражения ВИЧ-инфекцией". Молодые люди (ему 17 лет, ей – 16) знакомы с детства, еще подростками начали встречаться. Обвиняемый полностью сознался в содеянном и пояснил, что о своем диагнозе знает и с 2009 года (с семилетнего возраста) состоит на учете в Центре по борьбе со СПИДом, а также регулярно проходил обследование.

И без того неприятная история, хоть и со счастливым финалом, на этом могла бы закончиться, но неосторожное упоминание и искаженный заголовок в СМИ, что называется, подлили масла в огонь. Этот пример выявил давно назревшую проблему несовершенства судебной системы в отношении ВИЧ-инфицированных, которые подвергаются чуть ли не двойной дискриминации.

Новый взгляд на заболевание

По мнению экспертов, закон в нынешнем виде только способствует укреплению в обществе стигмы и притеснениям по отношению к ВИЧ-положительным, в частности, подросткам. Законодательство по ВИЧ/СПИДу морально устарело. Когда оно составлялось, это действительно было смертельным заболеванием, отсутствовала антиретровирусная терапия. Несколько лет назад ВОЗ официально объявила ВИЧ хронической и несмертельной болезнью.

В Узбекистане бесплатная АРВ-терапия доступна с 2006 года. Есть научные данные, что у человека с подавленной (неопределяемой) вирусной нагрузкой (количество вируса в крови), как у осужденного молодого человека, риск передачи вируса равен нулю. Но практика показывает, что закон порой к науке не прислушивается.

Одним из первых на публикацию ГУВД, а затем ее перепечатку в интернет-издании с невежественным заголовком отреагировал Азизбек Болтаев, психотерапевт из Бухары.

"Особое внимание общественности должен привлечь возраст, когда парень встал на учет – 7 лет, т. е. с большой вероятностью его заразили в одном из медучреждений страны. Получается, что человека наказали за состояние, которое возникло у него по причине недосмотра государственных контролирующих органов. Ведь если бы парня не заразили в детстве, сегодняшней проблемы попросту бы не было. Кто после подобных новостей захочет вставать на учет в Центр по борьбе со СПИДом?" — заметил эксперт.

Сегодня медицина позволяет ВИЧ-положительным людям действительно жить полноценной жизнью, заводить семьи без какого-либо риска для своего партнера и иметь абсолютно здоровых детей. Вот почему поправки в законодательстве так необходимы.

"В соответствии с международными рекомендациями, наличие отдельной статьи о ВИЧ лишь усиливает стигму, поэтому корректнее применять общие нормы "о причинении вреда здоровью". Кроме того, уголовное преследование стоит предусматривать только за случаи предумышленного злонамеренного инфицирования либо попытки инфицировать. Если заражения не произошло, то ответственность не должна наступать", — отметил юрист Тимур Абдуллаев.

Статья 113 УК РУз состоит из пяти частей, ВИЧ посвящены ч. 4 и 5. Причем в одной части объединены два понятия: и "заражение", и "заведомое поставление в опасность".

"Последнее обозначает всякое действие, предполагающее любой риск выше нуля. Получается, защищенный половой контакт с использованием контрацептива не исключает ответственность, потому что он не защищает на 100%. Таким образом, все, что не равно нулю, – это в любом случае статья, и не важно, есть факт передачи или нет, есть умысел или нет. Кроме этого, Кодекс не объясняет, что значит "заведомое" и какой умысел оно означает – прямой, косвенный или вообще его отсутствие", — объясняет юрист.

Таким образом исход судебного разбирательства зависит от трактовки закона органами следствия и судом.

"В России, Беларуси, Казахстане были добавлены примечания к статье, что в случае если ВИЧ-отрицательный партнер был предупрежден и согласился с риском и об этом имеется расписка, то ответственность отменяется, — продолжает Абдуллаев. — Однако в УК Узбекистана нет и такого примечания, а значит, все ВИЧ-положительные партнеры в дискордантных парах (где лишь один из них инфицирован) – де-юре преступники".

Гуманный подход

За последние несколько лет Узбекистан достиг внушительных результатов в борьбе с ВИЧ-инфекцией. Кроме этого, создаются максимально комфортные условия для людей со статусом. Например, в рамках постановления президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, в Республике Узбекистан" уже практикуется доконтактная профилактика антиретровирусными препаратами для ВИЧ-отрицательных лиц в дискордантных парах.

Однако судебно-правовая система требует незамедлительных реформ, продиктованных международными рекомендациями и правозащитными организациями. По мнению экспертов, статья 113 ч. 4 УК РУз противоречит ряду положений Конституции – статье 18 и 27, а также статье 4 Семейного кодекса. Юристы убеждены, что поправки в текущее законодательство поспособствуют гуманному подходу в противодействии ВИЧ.

В случае с описанной парой заражения девушки не произошло, ВИЧ-активисты добились исправления скандального неправдивого заголовка, но как теперь быть с его последствиями? Одним неосторожным словом перечеркивается многолетняя работа специалистов по искоренению дискриминации ВИЧ-положительных.

"До сих пор мы констатируем факты позорного клеймения и без того страдающих тяжелым хроническим заболеванием людей, которые сталкиваются с ограничениями из-за статуса. Случись подобная ситуация среди здоровых подростков, вряд ли это вызвало бы общественный резонанс", — убеждена Зульфия Таирова, международный эксперт по вопросам общественного здравоохранения и программ по борьбе с ВИЧ/СПИДом.

По ее словам, в обществе еще сильны закостенелые стереотипы и жажда обличить виновника, наказать, предать огласке, чтобы другим не повадно было.

Мнимые фобии и реальные барьеры

В социуме все еще доминирует мнение о том, что ВИЧ – это проблема исключительно групп риска (наркозависимых, лиц, оказывающих платные секс-услуги, заключенных и т. д.). Относился ли осужденный молодой человек, зараженный в 7-летнем возрасте, к какой-то из этих категорий? Есть ли его вина в заражении? Почему теперь он вынужден жить с ярлыком человека с уголовным прошлым?

Другая проблема связана с ограничением прав молодых людей с ВИЧ: невозможность учиться в иностранном вузе, запрет на въезд в иностранные государства на длительный срок по работе или учебе, где требуется сертификат об отсутствии этого диагноза.

Даже медики сторонятся таких пациентов после выявления у них ВИЧ-статуса, порой отказывая в предоставлении услуг или передавая больного другому врачу.

Что касается воспитания молодежи, то, по словам Таировой, пора перестать прикрывать реальные проблемы и не игнорировать физиологию подростков.

"Нужно говорить с детьми на их языке и учить их способам защиты своего здоровья, прекратить прикрывать сексуальное воспитание завесой "уят" (стыд, позор). Подростки должны знать, как пользоваться презервативом и что это самый надежный способ защиты от инфекций и нежелательной беременности", — уверена она.

В 2019-м в Молдове впервые прошел Региональный форум судей Восточной Европы и Центральной Азии по ВИЧ. К сожалению, представителей Узбекистана там не было. В этом году планируется второе заседание. В связи с пандемией коронавируса формат его проведения пока неизвестен. ВИЧ-активисты надеются, что на этот раз республика не останется в стороне от обсуждения очень важной темы. Цель этого форума – повысить информированность судей и изменить их отношение к лицам, живущим с ВИЧ.