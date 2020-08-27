Разрушая семьи и подрывая безопасность: иеговисты как угроза Узбекистану

Секта "Свидетели Иеговы" доставляет немало хлопот во многих странах. Даже будучи под запретом, активисты организации наносят серьезный социальный урон, а порой их действия идут вразрез с государственными интересами.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik, Дильшода Рахматова. Узбекистан – многоконфессиональная страна, где толерантно относятся к религиозным убеждениям. Многие века здесь мирно живут мусульмане и христиане, иудеи и буддисты. Однако все чаще социальное и общественное спокойствие нарушают различного рода секты, одна из самых радикальных и широко распространившихся – "Свидетели Иеговы"*.

Какие опасности таит в себе это сообщество, почему сектанты отказываются служить в армии и как можно противостоять их пагубному влиянию, разбиралась корреспондент Sputnik.

"Два года я безуспешно пытался вернуть жену в семью"

Фаррух родом из Бухары, но уже довольно долго живет в Ташкенте. Он лишился своей семьи из-за религиозных разногласий с супругой.

"У нас был счастливый брак, но в какой-то момент я перестал узнавать свою жену, — рассказывает мужчина. — Никогда бы не подумал, что вмиг потеряю супругу и двух дочерей из-за конфликта на религиозной почве".

С Мариной он познакомился в 2010 году и совершил с ней традиционный обряд никах. Девушка согласилась перейти из христианства в ислам. Семья жила обычными заботами, растила детей и строила планы на будущее. Однако после возвращения из России, где они были на заработках, на родине начались проблемы и ссоры.

Пара поселилась на Юнусабаде, где родилась и выросла Марина. Вскоре у них дома стали появляться новые-старые знакомые, а между супругами начались ссоры из-за пустяков.

"Однажды она внезапно перестала произносить "аминь" за столом после еды. Даже дети удивились такой перемене в матери, потому что они всегда повторяли за ней. Потом у неё вошло в привычку выгонять меня из дома из-за банальной ссоры. В итоге она объявила, что мы не можем больше жить вместе и должны разъехаться", — вспоминает Фаррух.

Супруг терпеливо относился к претензиям жены, пытался с ней поговорить, узнать причину перемен в ее характере. Но она все больше отдалялась, погружаясь в жизнь и заботы секты иеговистов*. В это течение вовлекли и старшую дочь Фарруха.

Отчаявшись, муж отправился в "Зал Царства", где собирались сектанты, чтобы оттуда увести жену. Он спорил, убеждал, уговаривал, грозил, но все было тщетно. Другие члены секты заявили ему, что выбор женщина сделала по своей воле, а значит, он ей не нужен. После двух лет упорной борьбы за семейное счастье Фаррух отступил. Жена подала на развод, оставив его без детей.

Вера превыше Родины

Семейных трагедий, когда кто-то из супругов уходит в секту, немало. Но объявилась еще одна проблема, напрямую касающаяся безопасности государства.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Военные отмечают, что случаев отказа от службы в армии по религиозным убеждениям становится все больше

По словам начальника отдела по делам обороны Мирзо-Улугбекского района Ташкента Мирхамида Файзиева, число иеговистов-отказников пока незначительное, но такие прецеденты уже есть. В качестве примера он привел случай, когда парень долгое время пытался уклониться от службы по медицинским показаниям. Осмотр подтвердил, что он здоров. В конце концов отказник признался, что состоит в секте "Свидетели Иеговы"* и не может служить в войсках. Для этого подается соответствующее заявление и мотивационное письмо с причиной отказа. Такие граждане могут проходить альтернативную службу.

Вне государства и общества

Военные отмечают, что случаев отказа от службы в армии по религиозным убеждениям становится все больше. Дело в том, что учение иеговистов* предполагает полный запрет на участие в любых боевых действиях, даже если они носят оборонительный характер.

Деятельность "Свидетелей Иеговы"* запрещена во многих странах постсоветского пространства, в том числе в России, Грузии и Таджикистане.

В 1990-х на фоне угрозы исламского экстремизма и радикализма в Узбекистане прозелитизм (стремление обратить других в свою веру. - Прим. ред.) и миссионерская деятельность были запрещены законом "О свободе совести и религиозных организациях". К концу десятилетия документ вышел в новой редакции, и "свидетели"* со своими буклетами и мрачными проповедями исчезли с улиц узбекских городов.

Методы таких активистов-миссионеров больше похожи на работу рекламщиков, которым важно убедить человека в необходимости конкретных действий. Чаще всего под влияние таких сил попадают люди депрессивные, подверженные психологическому воздействию.

С виду безобидное учение, не призывающее к насилию или захвату власти, несет в себе немало угроз. По сути такие организации, как "свидетели"*,

не признают ни закон, ни государство, ни общество.

В основе их учения вера во всеобщий Армагеддон — Судный день, который по разным причинам пока откладывается. В этот день будет битва между Иисусом и армией демонов во главе с Сатаной. Сектанты не будут участвовать в этой войне так же, как и не защищают свою Родину. После Армагеддона отдельная категория секты — "маленькое стадо" (сильное в вере и с большими заслугами перед сектой — 144 тысячи человек) — вознесется на небеса. Остальные последователи останутся на земле и тысячу лет будут жить под царством Иисуса Христа. Затем произойдёт искушение дьявола, и те, кто за ним последует, будут уничтожены в прах. В конце концов именно в этой битве и примут участие оставшиеся "свидетели"*.

Не имеющее никакой научной и религиозной основы учение на протяжении 150 лет продолжает одурманивать людей. По разным оценкам во всем мире насчитывается от 8 до 20 миллионов последователей этого запрещенного течения. С такими идеями и тезисами "свидетели"* могут отбросить общество в досредневековую эпоху.

В Узбекистане за тысячи лет сформировались и существуют бок о бок различные религии, привыкшие друг к другу, выработавшие чувство взаимопонимания. Очевидно, что секта не признает никаких проявлений государственности, подрывая общественные устои. Четыре крупнейших мировых религии в каком-то смысле прошли через эту землю и оставили на ней свой след. Для каждой из них недопустимо посягать на чужие сферы влияния, ведь это может нарушить установившийся баланс. Появление в таком тонко организованном обществе деструктивной силы несет большие риски и сулит раскол.

В Узбекистане в первые годы независимости были открыты две организации иеговистов* – одна в Фергане, другая в Чирчике. И если первая уже прекратила свое существования, то вторая действует по сей день.

Знания против слепой веры

По мнению доцента Исламской академии Даврона Максудова, сектанты могут нанести серьезный урон социальной стабильности в обществе, прежде всего воздействуя на молодежь. Противостоять их влиянию он предлагает путем широкой разъяснительной и просветительской работы среди населения.

"В первую очередь необходимо усилить пропагандистскую и разъяснительную работу. Стоит отметить, что люди стали гораздо более бдительными, особенно на фоне участившихся в мире терактов. Сектанты чаще всего стараются внедрить своих последователей через благотворительные акции, через организацию лагерей, бесплатную раздачу еды, они также проводят пропагандистскую работу в медицинских учреждениях. Подобную практику необходимо исключить в соответствии с нашим законом "О свободе совести и религиозных организациях", — подчеркнул эксперт.

Он призывает общественность, государственные органы и СМИ разъяснять гражданам возможные риски от деятельности таких организаций, наглядно показывая негативные последствия их работы.

Особую опасность таит в себе идея сектантов "сорок/десять", которая подразумевает "евангелизацию" территорий, расположенных между сороковой

и десятой параллелями. В этот коридор попадают и страны Центральной Азии.

Социальные последствия деятельности "свидетелей"* также опасны: последователей учения заставляют жертвовать во имя Иеговы все свое имущество, оставляя себе лишь Библию.

"В какой бы семье они не проповедовали своё "Отдайте всё Иегове", люди покорно отдают им свой дом и имущества. Иегова - это их представление о Боге,

и самое печальное то, что сектанты не могут договориться ни с католиками,

ни с православными, ни с мусульманами. Представителей других конфессий они считают еретиками", — заключил эксперт.

*Свидетели Иеговы – запрещенная в РФ и ряде других стран организация