Разрушая семьи и подрывая безопасность: иеговисты как угроза Узбекистану

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik, Дильшода Рахматова. Узбекистан – многоконфессиональная страна, где толерантно относятся к религиозным убеждениям. Многие века здесь мирно живут мусульмане и христиане, иудеи и буддисты. Однако все чаще социальное и общественное спокойствие нарушают различного рода секты, одна из самых радикальных и широко распространившихся – "Свидетели Иеговы"*.
Какие опасности таит в себе это сообщество, почему сектанты отказываются служить в армии и как можно противостоять их пагубному влиянию, разбиралась корреспондент Sputnik.
"Два года я безуспешно пытался вернуть жену в семью"
Фаррух родом из Бухары, но уже довольно долго живет в Ташкенте. Он лишился своей семьи из-за религиозных разногласий с супругой.
"У нас был счастливый брак, но в какой-то момент я перестал узнавать свою жену, — рассказывает мужчина. — Никогда бы не подумал, что вмиг потеряю супругу и двух дочерей из-за конфликта на религиозной почве".
Пара поселилась на Юнусабаде, где родилась и выросла Марина. Вскоре у них дома стали появляться новые-старые знакомые, а между супругами начались ссоры из-за пустяков.
"Однажды она внезапно перестала произносить "аминь" за столом после еды. Даже дети удивились такой перемене в матери, потому что они всегда повторяли за ней. Потом у неё вошло в привычку выгонять меня из дома из-за банальной ссоры. В итоге она объявила, что мы не можем больше жить вместе и должны разъехаться", — вспоминает Фаррух.
Супруг терпеливо относился к претензиям жены, пытался с ней поговорить, узнать причину перемен в ее характере. Но она все больше отдалялась, погружаясь в жизнь и заботы секты иеговистов*. В это течение вовлекли и старшую дочь Фарруха.
Отчаявшись, муж отправился в "Зал Царства", где собирались сектанты, чтобы оттуда увести жену. Он спорил, убеждал, уговаривал, грозил, но все было тщетно. Другие члены секты заявили ему, что выбор женщина сделала по своей воле, а значит, он ей не нужен. После двух лет упорной борьбы за семейное счастье Фаррух отступил. Жена подала на развод, оставив его без детей.
Вера превыше Родины
Семейных трагедий, когда кто-то из супругов уходит в секту, немало. Но объявилась еще одна проблема, напрямую касающаяся безопасности государства.
По словам начальника отдела по делам обороны Мирзо-Улугбекского района Ташкента Мирхамида Файзиева, число иеговистов-отказников пока незначительное, но такие прецеденты уже есть. В качестве примера он привел случай, когда парень долгое время пытался уклониться от службы по медицинским показаниям. Осмотр подтвердил, что он здоров. В конце концов отказник признался, что состоит в секте "Свидетели Иеговы"* и не может служить в войсках. Для этого подается соответствующее заявление и мотивационное письмо с причиной отказа. Такие граждане могут проходить альтернативную службу.
Вне государства и общества
Деятельность "Свидетелей Иеговы"* запрещена во многих странах постсоветского пространства, в том числе в России, Грузии и Таджикистане.
В 1990-х на фоне угрозы исламского экстремизма и радикализма в Узбекистане прозелитизм (стремление обратить других в свою веру. - Прим. ред.) и миссионерская деятельность были запрещены законом "О свободе совести и религиозных организациях". К концу десятилетия документ вышел в новой редакции, и "свидетели"* со своими буклетами и мрачными проповедями исчезли с улиц узбекских городов.
Методы таких активистов-миссионеров больше похожи на работу рекламщиков, которым важно убедить человека в необходимости конкретных действий. Чаще всего под влияние таких сил попадают люди депрессивные, подверженные психологическому воздействию.
С виду безобидное учение, не призывающее к насилию или захвату власти, несет в себе немало угроз. По сути такие организации, как "свидетели"*,
не признают ни закон, ни государство, ни общество.
Не имеющее никакой научной и религиозной основы учение на протяжении 150 лет продолжает одурманивать людей. По разным оценкам во всем мире насчитывается от 8 до 20 миллионов последователей этого запрещенного течения. С такими идеями и тезисами "свидетели"* могут отбросить общество в досредневековую эпоху.
В Узбекистане за тысячи лет сформировались и существуют бок о бок различные религии, привыкшие друг к другу, выработавшие чувство взаимопонимания. Очевидно, что секта не признает никаких проявлений государственности, подрывая общественные устои. Четыре крупнейших мировых религии в каком-то смысле прошли через эту землю и оставили на ней свой след. Для каждой из них недопустимо посягать на чужие сферы влияния, ведь это может нарушить установившийся баланс. Появление в таком тонко организованном обществе деструктивной силы несет большие риски и сулит раскол.
В Узбекистане в первые годы независимости были открыты две организации иеговистов* – одна в Фергане, другая в Чирчике. И если первая уже прекратила свое существования, то вторая действует по сей день.
Знания против слепой веры
По мнению доцента Исламской академии Даврона Максудова, сектанты могут нанести серьезный урон социальной стабильности в обществе, прежде всего воздействуя на молодежь. Противостоять их влиянию он предлагает путем широкой разъяснительной и просветительской работы среди населения.
"В первую очередь необходимо усилить пропагандистскую и разъяснительную работу. Стоит отметить, что люди стали гораздо более бдительными, особенно на фоне участившихся в мире терактов. Сектанты чаще всего стараются внедрить своих последователей через благотворительные акции, через организацию лагерей, бесплатную раздачу еды, они также проводят пропагандистскую работу в медицинских учреждениях. Подобную практику необходимо исключить в соответствии с нашим законом "О свободе совести и религиозных организациях", — подчеркнул эксперт.
Он призывает общественность, государственные органы и СМИ разъяснять гражданам возможные риски от деятельности таких организаций, наглядно показывая негативные последствия их работы.
Особую опасность таит в себе идея сектантов "сорок/десять", которая подразумевает "евангелизацию" территорий, расположенных между сороковой
и десятой параллелями. В этот коридор попадают и страны Центральной Азии.
"В какой бы семье они не проповедовали своё "Отдайте всё Иегове", люди покорно отдают им свой дом и имущества. Иегова - это их представление о Боге,
и самое печальное то, что сектанты не могут договориться ни с католиками,
ни с православными, ни с мусульманами. Представителей других конфессий они считают еретиками", — заключил эксперт.
*Свидетели Иеговы – запрещенная в РФ и ряде других стран организация