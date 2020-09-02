Татьяна Каримова: муж старался не посвящать меня в государственные дела

В Узбекистане 2 сентября отмечается день памяти первого президента республики Ислама Каримова. О том, каким он был руководителем и семьянином, а также о роли первой леди страны, рассказала супруга президента Татьяна Каримова.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik, Рамиз Бахтияров. Супруга первого президента республики Татьяна Каримова в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан рассказала о первых годах независимости, а также о том, насколько сложно быть первой леди государства.

— С осени 2016 года в стране произошли масштабные перемены. Татьяна Акбаровна, как Вы их можете оценить?

— Каждое время имеет свои особенности и выдвигает свои требования, которые необходимо решать. И в Узбекистане под руководством президента Шавката Миромоновича Мирзиёева проводятся реформы в различных сферах. Само время требует этого. Я рада, что работа первого президента Узбекистана достойно продолжается.

Ислам Каримов возглавил республику еще в 1989 году в качестве Первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана в период сложной политической и экономической обстановки. Во многом благодаря его усилиям Узбекистан состоялся как суверенное независимое государство, получившее признание во всем мире.

— Как, на Ваш взгляд, сегодня узбекистанцы относятся к личности Ислама Каримова и к тому периоду современной истории республики?

— К памяти первого президента большинство соотечественников относится с теплотой и благодарностью, в том числе и молодежь. Есть интерес к этой эпохе и к отдельным личностям. Люди хотят больше узнать о становлении независимого молодого государства. Например, организованную в Мемориальном комплексе временную выставку "Сердце, вместившее Вселенную", где экспонируются портреты, фотографии и награды Ислама Каримова, всегда посещает немало гостей как из Узбекистана, так и из других стран. Еще одно место притяжения — Самарканд, где захоронен Ислам Абдуганиевич. Там тоже каждый день много желающих почтить память первого главы государства.

Из личного архива Татьяны Каримовой Татьяна Каримова в Мемориально-просветительском комплексе имени Ислама Каримова

И на мероприятиях, и в повседневной жизни я чувствую неравнодушное отношение людей к памяти Ислама Абдуганиевича. Они подходят, благодарят, делятся воспоминаниями. Это от сердца – такое не подделать. Это дорогого стоит.

— В нескольких городах открыты памятники Исламу Каримову. Какой образ лично Вы считаете наиболее удачным и точным?

— Каждый монумент по-своему передает образ Ислама Каримова. В Ташкенте, Самарканде и Карши композиции были установлены по решению руководства Узбекистана. Их автор известный скульптор Илхом Джабборов, который лично встречался и общался с Исламом Абдуганиевичем. Президент не раз посещал творческие мастерские Джабборова, подсказывал идеи и делился своим видением отдельных образов.

Отдельно стоит отметить композицию в столице России, автором которой стал британский скульптор Пол Дэй. Реализовать этот проект удалось благодаря совместному решению руководства РФ и Узбекистана. Памятник установлен в сквере, носящем имя Ислама Каримова, в центре Москвы недалеко от посольства республики. В целом это не только образ первого президента, который стоит на фоне своего родного Самарканда, но и отражение всего Узбекистана с его культурой, традициями и богатым архитектурным наследием.

Этот сквер в центре российской столицы стал своего рода уголком родины для узбекистанцев, живущих или работающих в России, далеко от дома.

Если говорить именно о точности сходства, то нельзя не упомянуть работу молодого узбекского скульптора Джасванта Анназарова. Созданный им бюст Ислама Каримова на выставке в Мемориальном комплексе, а также барельеф в Ташкентском государственном техническом университете очень детально и достоверно передают черты и образ первого президента республики.

— Вы много рассказывали об Исламе Абдуганиевиче как о семьянине, а каким, на Ваш взгляд, он был политиком? Могли бы Вы сравнить его с кем-то из современных или прошлых государственных деятелей?

— Думаю, нам всем еще только предстоит по достоинству оценить деятельность Ислама Абдуганиевича как главы государства. Его вклад в становление и развитие независимого Узбекистана будет изучаться в будущем, и только время даст возможность оценить масштаб его роли.

Делать какие-то сравнения или сопоставления – это, наверно, больше работа политологов и историков. Я же могу только привести слова американского профессора, доктора исторических и политических наук Дональда С. Карлайла: "Я уважаю Черчилля, но все же если сравнивать Каримова с кем-то из известных западных лидеров, то я скорее уподобил бы его Рузвельту".

— Поддерживал ли Ислам Каримов отношения со своими сослуживцами и коллегами вне рабочее время?

— У Ислама Абдуганиевича с должностными лицами всегда складывались исключительно рабочие отношения. У нас дома никогда не проводились никакие семейные торжества с участием коллег и сослуживцев. Мы всегда собирались в узком кругу, где были только близкие друзья и родственники.

— Вы кандидат экономических наук, к тому же много лет работали в Академии наук Узбекистана. Обращался ли Ислам Абдуганиевич когда-нибудь к Вам за советом по финансовым или иным государственным вопросам? Были ли какие-то конкретные случаи, когда Ваши поддержка и опыт помогли ему в принятии важного и непростого решения?

— Ислам Абдуганиевич старался не посвящать меня в волнующие его вопросы, таким образом по-своему оберегая от возможных, на его взгляд, беспокойств и переживаний. Но по истечении определенного времени он вспоминал очень важный тот или иной эпизод и рассказывал о нем уже постфактум как о результате принятых им решений. И тогда мы уже вместе это обсуждали, и я могла выразить свое мнение по поводу уже состоявшегося случая или события.

Бывало, по возвращении с работы Ислам Абдуганиевич продолжал что-то напряженно обдумывать. Я понимала, что в эту минуту он решает какие-то очень важные проблемы. И в такие моменты я старалась быть максимально внимательной и не нарушать ход его мыслей.

Но иногда, если я чувствовала, что его необходимо отвлечь, я рассказывала ему о внуках, о произошедшем в течение дня, чтобы хоть как-то переключить его внимание.

Фото из личного архива Татьяны Каримовой Первый президент Узбекистана Ислам Каримов вместе с супругой Татьяной

— Какое событие Вы считаете самым серьезным испытанием для вашего супруга на посту президента? Как он переживал это и как действовал в такой экстренной ситуации?

— Да, такие испытания были в нашей жизни. Это и теракты 16 февраля 1999 года в Ташкенте, и Андижанские события 2005 года, и Ошская трагедия 1990 и 2010 годов, и другие.

В экстренных ситуациях Ислам Абдуганиевич был максимально собран и спокоен. Не было никакой паники и суеты. Меня это всегда поражало. В такие минуты его уверенность и решительность передавались и исполнителям.

На видеозаписи событий 16 февраля 1999 года есть кадры интервью Ислама Абдуганиевича у здания Кабинета министров, где только что произошел теракт. За спиной президента прогремел очередной взрыв, но он даже не вздрогнул, спокойно оглянулся и продолжил свое обращение к народу. Его хладнокровие и спокойствие в этой критической ситуации придали уверенность всем жителям нашей страны, что они будут защищены, а в стране будет мир.

— В чем вы видите главную заслугу Ислама Абдуганиевича в качестве главы Узбекистана? Было ли что-то, о чем сам он жалел: какое-то неверно принятое решение или незавершенное дело?

— В первую очередь, именно под его руководством наша страна обрела независимость в очень непростой исторический период. Были созданы конституциональные и институциональные основы, восстановлены многовековые культурные ценности народа, возрожден узбекский язык. Он сумел стабилизировать общество и национальную экономику, были сохранены мир и межнациональное согласие.

Ислам Абдуганиевич был человеком требовательным, прежде всего, к самому себе и достаточно самокритичным. Свои решения он подвергал жесткому и беспристрастному анализу. Он не сомневался в правильности выбранного пути и поставленных целей. Он часто задавался вопросом, можно ли было что-то сделать лучше, осуществить тот или иной проект с большей пользой для народа. И такие мысли преследовали его зачастую. Он был человеком, который искренне верил в то, о чем говорил, и делал то, во что верил.

Я вспоминаю осень 1991 года. Узбекистан только недавно объявил о своей независимости. После распада Советского Союза были нарушены практически все связи. Республика находилась на грани социально-экономической катастрофы. Выступая на одном из мероприятий, он уверенно заявил: "Вы еще увидите, какой процветающей страной станет Узбекистан через 25 лет!.." Тогда я не могла даже мысленно охватить такой значительный период, а теперь вижу, что ему удалось воплотить свою мечту в жизнь. Сегодня Узбекистан состоялся как суверенное независимое государство и занял свое достойное место в международном сообществе. Он верил в будущее своей родины, поэтому вдвойне горько, что жизнь первого президента страны оборвалась именно в дни празднования 25-й годовщины независимости Узбекистана.

— Быть первой леди в большой молодой республике на заре ее независимости – очень ответственная и почетная миссия. С чем Вы столкнулись, оказавшись в таком качестве? Насколько изменилась Ваша жизнь – и публичная, и домашняя? К чему пришлось привыкать, чему учиться?

— Я ведь не сразу оказалась в таком статусе. Прежде чем Ислам Абдуганиевич стал руководителем государства, он прошел все ступени карьерного роста в Госплане УзССР, начиная с рядового сотрудника до председателя Госплана, что по уровню соответствовало заместителю Председателя Совмина. У него также был опыт работы и министром финансов Узбекистана. На его долю пришлись и тяжелые годы работы в Кашкадарьинской области секретарем Обкома во второй половине 80-х годов, когда всю республику и трудолюбивый народ подвергли репрессиям в рамках так называемого хлопкового дела.

Фото из личного архива Татьяны Каримовой Первый президент Узбекистана Ислам Каримов вместе с супругой Татьяной во время очередного госвизита

Все эти должности были очень ответственными, они требовали от него максимальной отдачи, а от меня, в свою очередь, поддержки, терпения и понимания.

После того как Ислам Абдуганиевич стал первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана, естественно, моя жизнь изменилась. С этим неизбежно сталкиваются все супруги первых лиц государств. Новый образ жизни поначалу был для меня непривычен. Если раньше у меня было хоть какое-то свободное время, то теперь его не осталось вовсе. Я стала погружаться в новые условия. Мы переехали на государственную дачу. У меня появилось больше проблем и забот, больше нагрузки и ответственности: налаживание нового быта, создание необходимых структур требовало очень много времени и сил, но это все было настолько ново и интересно, что я не замечала усталости.

Например, у нас не было создано никаких структур, отвечающих за хозяйственные и бытовые вопросы. Приходилось первое время многое делать самой, притом что я всё еще продолжала работать в Институте экономики. Конечно, это были непростые годы.

Я помню, как создавалась служба охраны президента — до этого как таковой отдельной структуры не существовало. Всего было выделено 5 человек: начальник охраны, три сотрудника, прикрепленные к Исламу Абдуганиевичу, и один человек – мне с дочками. Мы сначала искренне не понимали, зачем нас нужно охранять и от кого. Но время было сложное, к тому же требовалось соответствовать международным стандартам.

—Вы зачастую выступали законодательницей моды. Как Вы нашли свой стиль? На кого в то время ориентировались или кому пытались подражать в одежде или манерах?

— У меня никогда не было никаких стилистов, я всегда полагалась на свой собственный вкус. Не могу сказать, чтобы я кому-то подражала, просто старалась соответствовать статусу супруги президента.

— А какой, на Ваш взгляд, должна быть первая леди любого государства, какими качествами обладать? В чем ее главная задача и призвание?

— У нас в стране никогда не было статуса "Первая леди", я всегда ощущала себя, прежде всего, супругой своего мужа и дорожила именно этим положением. Конечно, если ваш муж – глава государства, это накладывает определенные обязательства.

Фото из личного архива Татьяны Каримовой Ислам Каримов вместе с супругой Татьяной

Каждая женщина, ставшая первой леди, неизбежно сталкивается с определенными изменениями в своей жизни. Вы вдруг осознаете, что теперь будете находиться под пристальным вниманием миллионов людей. Понимаете, что к вашей семье проявляют глубокий интерес не только с благими намерениями, но и в погоне за какими-нибудь "жареными фактами". Все это накладывает большую ответственность.

Что бы я посоветовала? Самое главное, пожалуй, очень любить своего супруга, быть ему другом, подругой, быть терпеливой, сдержанной, гибкой, понимать и поддерживать его.

— Как часто Вы собираетесь большой семьей? Часто ли навещают Вас внуки? Чем они увлекаются и кем мечтают стать в будущем?

— Сейчас, к сожалению, я только переписываюсь с внуками и общаюсь с ними через мессенджеры. Они занимаются своим развитием и образованием и радуют меня успехами.

Фото из личного архива Татьяны Каримовой Ислам Каримов на отдыхе вместе со своей семьей

— Чувствуете ли Вы сегодня некое бремя своего прежнего статуса? Помогает ли он Вам в жизни или в чем-то мешает, например, излишним вниманием общественности? Чем Вы сейчас занимаетесь? С кем поддерживаете отношения?

— Большую часть своего времени я посвящаю работе по увековечению памяти Ислама Абдуганиевича. Я член попечительских советов Научно-просветительского мемориального комплекса и Фонда имени Ислама Каримова. Также участвую в создании Музея первого президента, в разработке и реализации различных проектов и мероприятий по изучению его жизни и деятельности.

— К 80-летию со дня рождения Ислама Каримова был открыт Научно-просветительский мемориальный комплекс. Расскажите о его нынешнем состоянии. Какие новые экспозиции, мероприятия или проекты планируются запустить в ближайшее время?

— Уже стали традиционными Недели памяти, которые проходят два раза в год – в канун дня рождения Ислама Каримова и в день памяти. По этим случаям Мемориальный комплекс совместно с одноименным фондом организует конференции, круглые столы, выставки, презентации печатных изданий.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Вход в выставочный зал Научно-культурного центра имени Ислама Каримова в резиденции Оксарой

Продолжается работа по созданию Музея Ислама Каримова на базе его резиденции "Оксарой". Сейчас формируются контент и проекты экспозиций.