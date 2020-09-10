Дорога-убийца: кто чаще всего виноват в ДТП

Каждая четвертая авария происходит при участии пешехода, а две трети водителей повторно нарушают правила за год. О том, почему так происходит, рассказал ведущий специалист информационной службы ГУБДД МВД Республики Узбекистан Улугбек Муродов.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik, Анна Желиховская. По статистике, аварийность на дорогах существенно снизилась по сравнению с прошлым годом, однако немаловажную роль в этом сыграл карантин. На дорогах столицы по-прежнему гибнут люди, в том числе дети. О главных причинах трагедий и о принимаемых мерах мы узнали у специалиста Службы безопасности дорожного движения.

— Практически каждый день сообщается о ДТП. Сколько всего нарушений на дороге зафиксировано с начала 2020-го?

— За 8 месяцев текущего года в Ташкенте было зарегистрировано 3 596 ДТП, из них - 991 случай со смертельным исходом. За аналогичный период 2019-го произошло 4 116 аварий, из них в 1 196 случаях жертв избежать не удалось. Статистика свидетельствует о снижении числа дорожно-транспортных происшествий на 13%, а количество погибших в автокатастрофах уменьшилось на 17%. Стало и меньше пострадавших — на 11%.

Кроме того, активно идет работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий. В частности, за первые восемь месяцев текущего года было установлено 1 189 дорожных знаков, из них:

193 - "Снижение максимальный скорости";

72 - "Опасный поворот";

173 знака перед пешеходной дорожкой;

130 искусственных осветительных приборов перед пешеходной дорожкой;

118 - знаки приоритета;

17 шумовых пешеходов;

792 видеорегистратора;

167 камер наблюдения.

Все эти меры призваны предупреждать водителей и других участников движения об опасностях на дороге и заблаговременно принимать меры безопасности. Это также положительно влияет на общую статистику ДТП.

ГУБДД МВД Республики Узбекистан Ведущий специалист информационной службы ГУБДД МВД Республики Узбекистан Улугбек Муродов

— За функционирование системы фото- и видеофиксации дорожного движения отвечает Управление информационно-коммуникационных технологий и связи ГУБДД. Помимо стационарных камер, в Ташкентской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областях работают 20 автомобилей, оснащенных оборудованием "АТЛАС" для фиксации нарушений ПДД. Это позволяет проводить профилактику различных видов нарушений. Также с начала года сотрудники ДПС работают с боди-камерами и электронными планшетами, что также повышает эффективность предупреждения и выявления правонарушений. Конечно, иногда по техническим причинам бывают перебои в работе установленных камер, но все неполадки мы стараемся оперативно устранять.

— Назовите основные причины ДТП? Кто чаще всего виноват в авариях?

— Казалось бы, ответ очевиден: из-за нарушения правил дорожного движения. Согласно статистике, наибольшее число аварий произошло по причине перехода пешеходами проезжей части в неположенном месте — это 28%. На втором месте ДТП, связанные с нарушением скоростного режима, их 17%. Неосторожность водителей привела к 8% автокатастроф. Среди причин стоит также назвать нарушение правил обгона (7%), выезд на встречную полосу (6,7%), усталость водителей (4%), движение велосипедистов по проезжей части (3,4%), управление автомобилем в нетрезвом состоянии (2,3%), неосторожность водителя, изменение направления движения и другие.

— Родители часто сажают за руль детей. Очевидно, что это очень опасно. Как с этим бороться?

— Действительно, в последнее время участились случаи, когда родители управляют транспортным средством, усадив ребенка к себе на колени, подвергая его смертельной опасности. Нужно проводить разъяснительную работу. Причем усилий только правоохранительных органов недостаточно — важно повышать общий уровень правовой культуры населения.

— Есть ли статистика по правонарушениям, совершенным повторно в течение года после применения административного взыскания? Каков их процент?

— По нашим данным, это 65% от общего числа нарушителей ПДД. В таком случае законом предусмотрено усиление ответственности и ужесточение санкций. Причины повторности бываю разные, начиная от низкой правовой культуры и заканчивая обычной самонадеянностью.

— Как ведется борьба с пьяными водителями? Есть ли планы по ужесточению наказания?

— По закону за езду в нетрезвом состоянии предусмотрен штрафа в 5 575 000 сумов с лишением права управления автомобилем от полутора до трех лет. Это одна из самых жестких санкций за нарушение ПДД. К сожалению, одним ужесточением наказания здесь не обойтись, поэтому мы стараемся использовать раннюю профилактику. Эти меры заключаются в выявлении водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, — сотрудники ДПС оснащены алкотестерами. Кроме того, каждый выявленный случай обсуждается в махаллях, на работе, в учебных заведениях нарушителя. Идет работа с населением через СМИ и социальные сети, применяется практика "каравана безопасности", когда людям наглядно показывают искореженные в аварии автомобили.

— Несоблюдение скоростного режима на дорогах, к сожалению, стало нормальным явлением. Почему так происходит? Водители не боятся наказания, камер, радаров или это просто безответственность – ведь они подвергают риску не только себя.

— Причины и мотивы правонарушений могут быть различными. Самая главная — это низкая правовая культура. Мало знать законы и нормативные акты, важно их соблюдать. Это должно стать привычкой. Надо понимать, что нарушение правил дорожного движения опасно, прежде всего, для самого человека. Ведь каждый из нас чей-то сын, чей-то отец, брат… Давайте подумаем хотя бы о себе и о наших семьях!

— Если говорить о ДТП со смертельным исходом, то в СМИ нет дальнейших сообщений о наказании виновных. Не кажется ли вам, что это весомый пробел в работе прессы? Ведь информирование общественности о судебных приговорах виновным в авариях будет показательно для злостных нарушителей ПДД.

— Освещение случаев ДТП, прежде всего, носит профилактический характер, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций, указав на главные причины аварии.

В основе принятия всех законов, думаю, лежит самое ценное — человеческая жизнь, интересы человека. В последнее время в СМИ, особенно социальных сетях, широкое обсуждение вызывают публикации, связанные с ДТП. Обладая огромными возможностями влиять на общественное мнение, СМИ способны привлечь внимание к вопросам, которые не нашли пока должного решения. Пресса может оказать содействие ГСБДД в инициировании законотворческой деятельности в сфере безопасности дорожного движения, в сфере профилактики нарушений дорожного движения. Конечно, можно освещать наказания виновных, но каждый случай индивидуален. Здесь нельзя подходить обобщенно — тут важны детали. Неправильная подача информации может быть опасной и чреватой последствиями. Задача СМИ, на мой взгляд, в объективном освещении событий, а выводы пусть делает каждый участник дорожного движения.