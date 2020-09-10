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Автомобильная авария на одной из трасс в Узбекистане

Дорога-убийца: кто чаще всего виноват в ДТП

ГУБДД МВД Республики Узбекистан
Аналитика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/analytics/20200910/14940464/Doroga-ubiytsa-kto-chasche-vsego-vinovat-v-DTP.html

Каждая четвертая авария происходит при участии пешехода, а две трети водителей повторно нарушают правила за год. О том, почему так происходит, рассказал ведущий специалист информационной службы ГУБДД МВД Республики Узбекистан Улугбек Муродов.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik, Анна Желиховская. По статистике, аварийность на дорогах существенно снизилась по сравнению с прошлым годом, однако немаловажную роль в этом сыграл карантин. На дорогах столицы по-прежнему гибнут люди, в том числе дети. О главных причинах трагедий и о принимаемых мерах мы узнали у специалиста Службы безопасности дорожного движения.

— Практически каждый день сообщается о ДТП. Сколько всего нарушений на дороге зафиксировано с начала 2020-го?

— За 8 месяцев текущего года в Ташкенте было зарегистрировано 3 596 ДТП, из них - 991 случай со смертельным исходом. За аналогичный период 2019-го произошло 4 116 аварий, из них в 1 196 случаях жертв избежать не удалось. Статистика свидетельствует о снижении числа дорожно-транспортных происшествий на 13%, а количество погибших в автокатастрофах уменьшилось на 17%. Стало и меньше пострадавших — на 11%.

Кроме того, активно идет работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий. В частности, за первые восемь месяцев текущего года было установлено 1 189 дорожных знаков, из них:

  • 193 - "Снижение максимальный скорости";
  • 72 - "Опасный поворот";
  • 173 знака перед пешеходной дорожкой;
  • 130 искусственных осветительных приборов перед пешеходной дорожкой;
  • 118 - знаки приоритета;
  • 17 шумовых пешеходов;
  • 792 видеорегистратора;
  • 167 камер наблюдения.

Все эти меры призваны предупреждать водителей и других участников движения об опасностях на дороге и заблаговременно принимать меры безопасности. Это также положительно влияет на общую статистику ДТП.

Ведущий специалист информационной службы ГУБДД МВД Республики Узбекистан Улугбек Муродов
ГУБДД МВД Республики Узбекистан
Ведущий специалист информационной службы ГУБДД МВД Республики Узбекистан Улугбек Муродов
— Для наведения порядка на магистралях и снижения аварийности в стране установлены тысячи камер. Можно ли быть уверенными, что все они работают?

— За функционирование системы фото- и видеофиксации дорожного движения отвечает Управление информационно-коммуникационных технологий и связи ГУБДД. Помимо стационарных камер, в Ташкентской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областях работают 20 автомобилей, оснащенных оборудованием "АТЛАС" для фиксации нарушений ПДД. Это позволяет проводить профилактику различных видов нарушений. Также с начала года сотрудники ДПС работают с боди-камерами и электронными планшетами, что также повышает эффективность предупреждения и выявления правонарушений. Конечно, иногда по техническим причинам бывают перебои в работе установленных камер, но все неполадки мы стараемся оперативно устранять.

— Назовите основные причины ДТП? Кто чаще всего виноват в авариях?

Знак аварийной остановки
Pixabay
Сколько смертельных ДТП произошло в Узбекистане с начала года
— Казалось бы, ответ очевиден: из-за нарушения правил дорожного движения. Согласно статистике, наибольшее число аварий произошло по причине перехода пешеходами проезжей части в неположенном месте — это 28%. На втором месте ДТП, связанные с нарушением скоростного режима, их 17%. Неосторожность водителей привела к 8% автокатастроф. Среди причин стоит также назвать нарушение правил обгона (7%), выезд на встречную полосу (6,7%), усталость водителей (4%), движение велосипедистов по проезжей части (3,4%), управление автомобилем в нетрезвом состоянии (2,3%), неосторожность водителя, изменение направления движения и другие.

 — Родители часто сажают за руль детей. Очевидно, что это очень опасно. Как с этим бороться?

— Действительно, в последнее время участились случаи, когда родители управляют транспортным средством, усадив ребенка к себе на колени, подвергая его смертельной опасности. Нужно проводить разъяснительную работу. Причем усилий только правоохранительных органов недостаточно — важно повышать общий уровень правовой культуры населения.

— Есть ли статистика по правонарушениям, совершенным повторно в течение года после применения административного взыскания? Каков их процент?

— По нашим данным, это 65% от общего числа нарушителей ПДД. В таком случае законом предусмотрено усиление ответственности и ужесточение санкций. Причины повторности бываю разные, начиная от низкой правовой культуры и заканчивая обычной самонадеянностью.

— Как ведется борьба с пьяными водителями? Есть ли планы по ужесточению наказания?

Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Ташкенте
ГУБДД
Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Ташкенте
— По закону за езду в нетрезвом состоянии предусмотрен штрафа в 5 575 000 сумов с лишением права управления автомобилем от полутора до трех лет. Это одна из самых жестких санкций за нарушение ПДД. К сожалению, одним ужесточением наказания здесь не обойтись, поэтому мы стараемся использовать раннюю профилактику. Эти меры заключаются в выявлении водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, — сотрудники ДПС оснащены алкотестерами. Кроме того, каждый выявленный случай обсуждается в махаллях, на работе, в учебных заведениях нарушителя. Идет работа с населением через СМИ и социальные сети, применяется практика "каравана безопасности", когда людям наглядно показывают искореженные в аварии автомобили.

— Несоблюдение скоростного режима на дорогах, к сожалению, стало нормальным явлением. Почему так происходит? Водители не боятся наказания, камер, радаров или это просто безответственность – ведь они подвергают риску не только себя.

— Причины и мотивы правонарушений могут быть различными. Самая главная — это низкая правовая культура. Мало знать законы и нормативные акты, важно их соблюдать. Это должно стать привычкой. Надо понимать, что нарушение правил дорожного движения опасно, прежде всего, для самого человека. Ведь каждый из нас чей-то сын, чей-то отец, брат… Давайте подумаем хотя бы о себе и о наших семьях!  

— Если говорить о ДТП со смертельным исходом, то в СМИ нет дальнейших сообщений о наказании виновных. Не кажется ли вам, что это весомый пробел в работе прессы? Ведь информирование общественности о судебных приговорах виновным в авариях будет показательно для злостных нарушителей ПДД.

— Освещение случаев ДТП, прежде всего, носит профилактический характер, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций, указав на главные причины аварии.

В ГУВД Ташкента появились новые мини-автобусы с камерами
ГУВД Ташкента
В ГУВД Ташкента появились новые мини-автобусы с камерами
В основе принятия всех законов, думаю, лежит самое ценное — человеческая жизнь, интересы человека. В последнее время в СМИ, особенно социальных сетях, широкое обсуждение вызывают публикации, связанные с ДТП. Обладая огромными возможностями влиять на общественное мнение, СМИ способны привлечь внимание к вопросам, которые не нашли пока должного решения. Пресса может оказать содействие ГСБДД в инициировании законотворческой деятельности в сфере безопасности дорожного движения, в сфере профилактики нарушений дорожного движения. Конечно, можно освещать наказания виновных, но каждый случай индивидуален. Здесь нельзя подходить обобщенно — тут важны детали. Неправильная подача информации может быть опасной и чреватой последствиями. Задача СМИ, на мой взгляд, в объективном освещении событий, а выводы пусть делает каждый участник дорожного движения.

Теги:
авария, МВД Узбекистана, ДТП, Ташкент



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