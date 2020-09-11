Глава МДО о работе детсадов: приняты все меры, но дома ребенку безопаснее

В Узбекистане постепенно снимают карантинные ограничения: открываются школы и детские сады. Однако пока эпидемобстановка требует осторожности, уверены в министерстве.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik, Анна Желиховская. С 7 по 14 сентября в Ташкенте и Ташкентской области открывается по одной дошкольной образовательной организации (ДОО) в каждом районе. Для этого необходимо разрешение Кенгашей народных депутатов и служб санэпидблагополучия и общественного здоровья, а также согласие родителей. С 14 сентября детсады поэтапно начнут работу по всей республике.

Не все и не сразу

В Министерстве дошкольного образования уточнили, что в первую очередь возобновят работу старшие и подготовительные группы с детьми 5-7 лет.

"Это связано с тем, что ребенку в возрасте до 5 лет сложнее соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены. Например, он может потянуть в рот игрушку, с которой до этого играли другие дети. Открытие средних групп для малышей 4-5 лет запланировано на октябрь, а младших – трехлетних ребят – на ноябрь", — рассказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.

При этом сроки могут корректироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Работа электронной очереди возобновится не раньше ноября текущего года. Пока усилия министерства направлены на создание безопасных условий для уже посещающих ДОО воспитанников.

"На сегодняшний день рекомендуемое максимальное количество детей в группе составляет 15 человек. Специалистам дошкольных образовательных организаций предстоит научиться работать в условиях пандемии, а министерству — извлечь уроки и сделать выводы", — объяснила Шин.

Возобновление работы дошкольных образовательных организаций разрешается при наличии запаса чистой воды на 5 дней, моющих и дезинфицирующих средств. Решение об открытии частных детсадов принимает собственное руководство.

"Приоритетом для МДО всегда являлось здоровье детей и сотрудников. Мы рекомендуем не возобновлять посещение садиков без крайней необходимости. Несмотря на предпринятые меры, для ребенка нет места безопаснее, чем родной дом", — добавила глава ведомства.

При этом место в детском саду сохраняется за воспитанником, а родители могут выбрать для своего ребенка свободное посещение.

Временные требования

Чтобы обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников детсадов, предпринят ряд мер. Избежать скопления людей на входе позволит утвержденный график, по которому родители будут приводить и забирать детей. Принимать их будут воспитатели, при этом представителей ребенка попросят остаться за территорией ДОО. Кроме этого, исключается контакт во время занятий на воздухе и прогулок детей, воспитателей и их помощников из разных групп.

В помещениях 3 раза в день будет проводиться влажная уборка с использованием моющих и 1 раз дезинфицирующих средств, а также 4-кратная дезинфекция дверных и оконных ручек, рам, столов, выключателей. Важная роль отводится санитарной обработке игрушек, дидактических материалов и оборудования, а также уборке и дезинфекции беседок и игровых площадок. Происходить это будет ежедневно. Питаться персонал будет тоже по графику. Это позволит ограничить контакт сотрудников.

Государственные детсады, не подключенные к системе водоснабжения и не имеющие артезианских скважин, будут обеспечены бесперебойной поставкой воды, дезинфицирующими и моющими средствами, а также санитайзерами для обработки рук. Кроме этого, специально разработаны временные санитарно-гигиенические требования для функционирования ДОО в условиях пандемии. Так, например, дезинфицирующий коридор будет заменен на хлорный коврик.

Важную роль в эффективной работе МДО играет прочная нормативно-правовая база. Министр подчеркнула, что одним из самых прогрессивных законодательных актов в сфере является закон "О дошкольном образовании и воспитании", вступивший в силу в июне 2020 года. Это первый документ, который полностью регламентирует всю деятельность министерства и отношения всех участников образовательно-воспитательного процесса в области дошкольного образования. В рамках документа впервые разработан и утвержден профессиональный стандарт педагога дошкольной образовательной организации.

"Документ будет регулировать нашу кадровую политику. Согласно стандарту, предусмотрена аттестация и утвержден порядок присвоения категории. Мы сейчас разрабатываем индикаторы карьерного роста педагога, чтобы в будущем была введена дифференцированная оплата труда педагога в системе дошкольного образования", — объяснила министр.

Больше ДОО, больше педагогов

За три года министерству удалось охватить дошкольным образованием полтора миллиона детей. До конца 2020 года планируется увеличить этот показатель до 59,5%. Растет и число дошкольных образовательных организаций: если в 2017 году работало 5 тысяч ДОО, то сейчас их более 14 тысяч.

Увеличение в несколько раз количества детских садов требует и необходимого числа работников ДОО. По словам министра, реформирование системы дошкольного образования началось с кадровой политики. В связи с этим при педагогических вузах были открыты краткосрочные (4- и 6-месячные) курсы переподготовки кадров. За последнее время это позволило привлечь в систему дошкольного образования около 18,5 тысячи педагогов, имеющих высшее образование, но не профильное дошкольное. В 2020 году втрое увеличены квоты по приему студентов в высшие учебные заведения.

По всему Узбекистану продолжается строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций. В этом году возведут 18 новых объектов, а в эксплуатацию введут 129 пустующих зданий и реконструируют 261 государственное ДОО. Это создаст 32,7 тыс. новых мест. В негосударственных ДОО, которые планируется открыть в ближайшее время, будет создано еще 147,9 тыс. мест. В 2020-м также запланировано открытие 2 тысяч семейных и 420 ДОО в рамках государственно-частного партнерства.

Важную роль в увеличении числа кадров также сыграла передача под юрисдикцию МДО 97 педагогических колледжей для подготовки на их базе специалистов среднего звена. По словам Агриппины Шин, в этом году 27 тысяч педагогов данного направления были вовлечены в систему дошкольного образования с гарантированным трудоустройством.

В настоящее время находится на утверждении государственный стандарт дошкольного образования, определяющий все нормы и требования не только к образовательному процессу, но и технические параметры к строительству и оборудованию ДОО.

Отдельное направление работы МДО – борьба с коррупцией. Для этого создана служба внутреннего аудита и финансового контроля. По словам главы ведомства, по итогам нескольких последних лет в органы Генпрокуратуры передано более 900 дел, в том числе с уголовным преследованием.