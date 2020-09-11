Глава МДО о работе детсадов: приняты все меры, но дома ребенку безопаснее

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik, Анна Желиховская. С 7 по 14 сентября в Ташкенте и Ташкентской области открывается по одной дошкольной образовательной организации (ДОО) в каждом районе. Для этого необходимо разрешение Кенгашей народных депутатов и служб санэпидблагополучия и общественного здоровья, а также согласие родителей. С 14 сентября детсады поэтапно начнут работу по всей республике.
Не все и не сразу
В Министерстве дошкольного образования уточнили, что в первую очередь возобновят работу старшие и подготовительные группы с детьми 5-7 лет.
"Это связано с тем, что ребенку в возрасте до 5 лет сложнее соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены. Например, он может потянуть в рот игрушку, с которой до этого играли другие дети. Открытие средних групп для малышей 4-5 лет запланировано на октябрь, а младших – трехлетних ребят – на ноябрь", — рассказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.
При этом сроки могут корректироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Работа электронной очереди возобновится не раньше ноября текущего года. Пока усилия министерства направлены на создание безопасных условий для уже посещающих ДОО воспитанников.
Возобновление работы дошкольных образовательных организаций разрешается при наличии запаса чистой воды на 5 дней, моющих и дезинфицирующих средств. Решение об открытии частных детсадов принимает собственное руководство.
"Приоритетом для МДО всегда являлось здоровье детей и сотрудников. Мы рекомендуем не возобновлять посещение садиков без крайней необходимости. Несмотря на предпринятые меры, для ребенка нет места безопаснее, чем родной дом", — добавила глава ведомства.
При этом место в детском саду сохраняется за воспитанником, а родители могут выбрать для своего ребенка свободное посещение.
Временные требования
Чтобы обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников детсадов, предпринят ряд мер. Избежать скопления людей на входе позволит утвержденный график, по которому родители будут приводить и забирать детей. Принимать их будут воспитатели, при этом представителей ребенка попросят остаться за территорией ДОО. Кроме этого, исключается контакт во время занятий на воздухе и прогулок детей, воспитателей и их помощников из разных групп.
Государственные детсады, не подключенные к системе водоснабжения и не имеющие артезианских скважин, будут обеспечены бесперебойной поставкой воды, дезинфицирующими и моющими средствами, а также санитайзерами для обработки рук. Кроме этого, специально разработаны временные санитарно-гигиенические требования для функционирования ДОО в условиях пандемии. Так, например, дезинфицирующий коридор будет заменен на хлорный коврик.
Важную роль в эффективной работе МДО играет прочная нормативно-правовая база. Министр подчеркнула, что одним из самых прогрессивных законодательных актов в сфере является закон "О дошкольном образовании и воспитании", вступивший в силу в июне 2020 года. Это первый документ, который полностью регламентирует всю деятельность министерства и отношения всех участников образовательно-воспитательного процесса в области дошкольного образования. В рамках документа впервые разработан и утвержден профессиональный стандарт педагога дошкольной образовательной организации.
"Документ будет регулировать нашу кадровую политику. Согласно стандарту, предусмотрена аттестация и утвержден порядок присвоения категории. Мы сейчас разрабатываем индикаторы карьерного роста педагога, чтобы в будущем была введена дифференцированная оплата труда педагога в системе дошкольного образования", — объяснила министр.
Больше ДОО, больше педагогов
За три года министерству удалось охватить дошкольным образованием полтора миллиона детей. До конца 2020 года планируется увеличить этот показатель до 59,5%. Растет и число дошкольных образовательных организаций: если в 2017 году работало 5 тысяч ДОО, то сейчас их более 14 тысяч.
Увеличение в несколько раз количества детских садов требует и необходимого числа работников ДОО. По словам министра, реформирование системы дошкольного образования началось с кадровой политики. В связи с этим при педагогических вузах были открыты краткосрочные (4- и 6-месячные) курсы переподготовки кадров. За последнее время это позволило привлечь в систему дошкольного образования около 18,5 тысячи педагогов, имеющих высшее образование, но не профильное дошкольное. В 2020 году втрое увеличены квоты по приему студентов в высшие учебные заведения.
Важную роль в увеличении числа кадров также сыграла передача под юрисдикцию МДО 97 педагогических колледжей для подготовки на их базе специалистов среднего звена. По словам Агриппины Шин, в этом году 27 тысяч педагогов данного направления были вовлечены в систему дошкольного образования с гарантированным трудоустройством.
Отдельное направление работы МДО – борьба с коррупцией. Для этого создана служба внутреннего аудита и финансового контроля. По словам главы ведомства, по итогам нескольких последних лет в органы Генпрокуратуры передано более 900 дел, в том числе с уголовным преследованием.