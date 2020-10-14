Женщина в огне — мужчины в стороне: кто спасет узбекистанок от произвола

На государственном уровне решение проблемы гендерного равенства в республике сдвинулось с мертвой точки: появились профильные ведомства, возросла доля женщин-руководителей. Но до сих пор не обходится без трагедий и ужасных новостей о насилии и унижениях в семье.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik, Дильшода Рахматова. Проблеме защиты женщин и помощи молодежи в Узбекистане на самом высоком уровне уделяется много внимания. Но трудности на местах все еще остаются, а недавние вопиющие случаи с двумя женщинами, одна из которых погибла, до сих пор на слуху.

Как выстроена работа на местах, кто поможет женщинам справиться с насилием в семье или с жизненными неурядицами? С этими вопросами мы обратились в профильное министерство, призванное отстаивать интересы этой уязвимой категории граждан.

Гулнора Маруфова была назначена на должность первого заместителя министра по поддержке махалли и семьи в июле 2020 года. Свою карьеру она начинала в системе народного образования, преподавала русский язык. Затем продолжила свою деятельность в качестве общественного работника. С 2004-го по февраль 2020 года занимала должность заместителя председателя Комитета женщин Узбекистана, а в настоящее время возглавляет направление по всесторонней поддержке женщин и по работе с семьями Министерства по поддержке махалли и семьи.

Sputnik Маруфова Гулнора Махмудовна, первый заместитель министра по делам махалли и семьи

— Все, что было накоплено из опыта Комитета женщин, сохранили и даже приумножили. На смену представителям упраздненной структуры пришли первые заместители региональных управлений по делам махалли и семьи. Цель и задачи этих подразделений — в расширении возможностей для женщин в экономике, устранении фактов насилия. Также мы работаем над вопросами гендерного равенства, укрепления семьи и традиционных ценностей. Особое внимание уделяем женщинам, нуждающимся в социальной поддержке и помощи.

— Недавно вопрос поддержки женщин опять поднимался на селекторном совещании у президента. Какие цели поставил перед вами глава государства?

— Главная задача — поднять на новый уровень работу с нашими женщинами, дойти до каждого молодого человека, до каждой девушки, женщины. Если конкретно, то речь идет о создании так называемых "женских тетрадей" и "тетрадей молодежи". И мы сейчас готовим по этому поводу совместное заявление.

Охват молодежи будет до 30 лет, а в "женскую тетрадь" войдут женщины в возрасте от 30 и выше.

Выбраны 28 пилотных районов, где мы работаем совместно с Федерацией профсоюзов Узбекистана и другими государственными органами. Во всех семьях тщательно рассмотрим социальную и духовную обстановку семьи. То есть если существует проблема безработицы, то с чем это связано: может, есть маленький ребенок, больной, к примеру, за которым женщина вынуждена ухаживать и поэтому не может выйти на работу. Может, требуется помощь правового или же психологического характера.

Мы готовы в таких ситуациях найти женщинам надомную работу, чтобы была возможность зарабатывать.

В этих пилотных регионах будут созданы общественные фонды, один - по поддержке женщин, другой — молодежи. Финансирование предусмотрено из регионального бюджета 30% от поступлений.

Сейчас формируются списки, после чего мы начнем ходить по домам. Уже разработан совместный план с Профсоюзом республики. Мы намерены охватить 9 150 махаллей, в каждой из которых проживают от 800 до 1 тысячи семей и больше. Важно уделить внимание всем.

— Что для вас понятие "гендерное равенство" и как оно должно быть реализовано в Узбекистане?

— Вы знаете, сколько лет мы хотели, чтобы был у нас закон о гендерном равенстве. Хотя говорят, что у нас данное понятие – равенство мужчины и женщины — закреплено Основным законом и в других законах тоже, например, в Трудовом кодексе, но этот закон необходимо было принять. Уже сейчас при продвижении в карьерной лестнице мы видим, что работа начата: женщины стали активны в общественно-политической жизни страны, возглавляют районы и области. Сам глава государства недавно подчеркнул, что работа с проблемными и социально уязвимыми категориями граждан особенно хорошо налажена там, где руководят женщины.

Сейчас специальная комиссия отслеживает, чтобы при принятии законов проводилась гендерная экспертиза. То есть при принятии нормативных актов обязательно учитывается гендерный аспект. Когда мы проводили анализ, выяснялось, что есть предприятия, на которых, начиная с директоров и его заместителей и заканчивая начальниками цехов, все мужчины. Ни одной женщины! Даже начальником отдела представительниц прекрасного пола назначали крайне редко, хотя в разных сферах немало талантливых специалистов. Теперь этот баланс необходимо учитывать.

— Много девушек после окончания вузов, либо по принуждению мужа, либо под давлением свекрови, вынуждены оставаться домохозяйками. Каково ваше отношение к такой ситуации?

Да, есть ситуации, когда родственники не хотят, чтобы невестка работала, так как у нее и по дому немало хлопот, а тут еще и ребенок родился. Но после трехлетнего декретного отпуска она вполне может снова выйти на работу. Многое зависит от поддержки родных.

— В общении с молодыми девушками мы всегда говорим им, чтобы они не останавливались в своем развитии и профессиональном совершенствовании, о том, что они не должны останавливаться. Выпускницы вузов в большинстве случаев хотят работать по профессии, найти свое место в обществе и приносить пользу. Мы же все прекрасно знаем о том, что образование нации зависит от образования женщины. Образованная мать даст и надлежащее воспитание своему ребенку, то есть это вложение в будущее нации. Я думаю, что многие семьи это уже поняли.

— Но бывает часто так, что причиной разводов супружеских пар становятся именно "доброжелательные" родственники, чаще всего свекрови…

— Я всегда за то, что любую семью, несмотря на разногласия, необходимо пытаться сохранить. Вмешательство третьей стороны, порой, еще более разрушительно, чем внутреннее временное недопонимание. Если есть угроза браку, мы принимаем решение о невмешательстве в дела семейной пары.

— Гулнора Махмудовна, недавно был ужасный инцидент, когда доведенная до отчаяния женщина в Намангане пыталась сжечь себя. Ситуация неоднозначная, но неужели невозможно было спасти ее?

— (Пауза) …Мы увидели, что люди превратились в зрителей. Ими руководило безразличие. Равнодушие – это очень большой грех! Они совершили страшный грех. Вокруг нее стояло столько сотрудников БПИ и других людей, и ни один не шевельнулся, наоборот — все стояли и смотрели, как она поливает себя бензином. Уверена, вы бы на их месте сделали все, чтобы спасти ее.

Понимаете, женщины по природе своей очень ранимые и чуткие, ведь если бы на тот момент кто-то подошел и просто крепко-крепко обнял ее, то она, бедная, зарыдала бы в ответ и после успокоилась! Но такой поддержки просто не нашлось рядом. Никто не подошел и не спас! Я никогда такого не видела и потрясена до сих пор!

— Но вы признаете проблему равнодушия на уровне чиновников? Людей гоняют из конторы в контору, в правоохранительных органах тоже не добьешься ответа. Почему?

— К сожалению, это оттого, что люди стали циничными, безразличными, равнодушными. Они думают только о сегодняшнем дне. Нет понимания, что за все грехи завтра ведь придется отвечать. Понимаете? Ведь, верующие, совестливые, честные люди никогда в жизни не совершат такой проступок. Никогда не оттолкнут, не выгонят. Даже если не сможет оказать материальную помощь, но, видя что человек в отчаянии, просто позовут, посадят рядом и выслушают… Ведь у отчаявшейся женщины, когда она расскажет о своем горе, как камень с души упадет.

Ведь та женщина понимала, что сейчас ей не смогут купить новый дом или хозяин дома не может другую семью пустить к себе. Но у нас же есть кризисные центры. Представители органов должны были помочь, оказать психологическую поддержку, разрешить ситуацию. Мы очень многим так помогли, вывели из кризиса.

Мы всегда говорим отчаявшимся женщинам, что главное в их жизни – их дети. Это бесценно и вечно. Все остальные проблемы насущны, они сегодня есть, а завтра про них и не вспомнишь. Всегда можно найти выход и нужно помнить об этом. Мы всегда рядом и готовы помочь.

— Еще один громкий случай, когда унизили женщину, не успевшую убрать горшок за маленьким ребенком. Разве это не свидетельство кризиса института отцовства? Есть ощущение, что мужчины забыли о своей истинной роли главы семейства, который отвечает за воспитание детей, а не просто зарабатывает деньги.

— В нашем законодательстве еще очень много пробелов, особенно в Семейном кодексе. Отдельные статьи там приняты чисто декларативно. Как минимум мы должны внести более ясные, понятные изменения, конкретизировать, изучить зарубежный опыт.

Пришло время разъяснить супружеской паре, что их обязанности в таких-то позициях, к примеру, равны. Супруги должны знать, что за ребенка они вместе несут ответственность. Об этом есть в Кодексе, но мы должны это конкретизировать.

Мужчина ответственен и за воспитание, и за обучение ребенка тоже. И супруге по хозяйству помогать. Все это стоит прописать. В частности, мы готовы инициировать возможность декретного отпуска для отцов, чтобы они больше времени проводили в семье и помогали молодой маме.

— Сегодня значительный поток информации содержится в соцсетях. Как много времени вы тратите на мониторинг Сети?

— Утром перед завтраком и пока еду на работу, обязательно заглядываю, просматриваю новости либо читаю сообщения, которые пишут мне в личку. Нередко наши социально активные женщины пишут мне в соцсетях и просят помочь в решении той или иной проблемы. В таких случаях созваниваюсь с региональными отделениями, и мы ищем пути оперативного решения. Днем много других дел и не успеваю смотреть. Но вечером опять же читаю сообщения, которые накопились за день.

Часто женщины приезжают в прямо офис ко мне. У нас есть отдел, который работает именно по решению проблем женщин. В день поступает в среднем по 50 просьб. Помимо этого, отдельно под контролем решаются запросы женщин с портала президента, отдельно — поступивших через социальные сети. Вся эта система отлажена и действует эффективно.

У меня есть день приема, но я этим не ограничиваюсь, никогда не отказываю посетительницам в неурочное время. Каждая из них должна уйти оттуда с решением своей проблемы. Мы не имеем права разрушать её веру в нас. В этом наша главная задача и призвание.