"Гузарский погром": что на самом деле произошло на заводе Uzbekistan GTL

ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik, Дильшода Рахматова. Строительная площадка на юго-западе Узбекистана в Кашкадарьинской области, где возводится завод по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL, уже вернулась к своей привычной и насыщенной жизни. От недавнего погрома либо протестных настроений не осталось и следа.
Что спровоцировало агрессию людей? Много ли было погромщиков на самом деле и как успокоили "бунтовщиков", читайте в репортаже корреспондента Sputnik Узбекистан.
Стройка века
Инцидент с рабочими вызвал огромный резонанс в стране. Для понимания стоит рассказать, что представляет собой этот объект и почему к нему столько внимания со стороны общественности, Минтруда и региональных властей.
…По неровной пустынной дороге, оставив позади шлагбаум с милицией, попадаем в городок, который состоит из белоснежных домиков. На вопрос: "А где же сам объект?", попросили не спешить. На стройплощадку без инструктажа безопасности не попасть. С ходу попросили облачиться в яркие жилеты желто-зеленого цвета, надеть защитные каски и обуться в ботинки 42 (!) размера. Выбирать было не из чего, так что девушкам-журналистам пришлось смириться.
В прошлую среду, 21 октября, несколько рабочих (а совсем не сотни и не тысячи, как писали в СМИ) ворвались в офис компании-подрядчика и начали крушить всё вокруг. Разбили компьютеры, выбивали двери, разворотили всю мебель. А сегодня — словно и не было никакого бунта. Даже журналистов, казалось, никто не замечал.
Пешком через всю стройплощадку направляемся к разгромленному офису.
Бессмысленный, но немасштабный
Помещение уже восстановили, хотя следы народного гнева еще кое-где видны: при входе в конференц-зал лежат изломанные компьютеры. То ли не успели убрать, то ли хотели показать, что оргтехника действительно пострадала.
"Дело утром было, как раз люди шли в столовую, оттого и ощущение толпы на фотографиях. В этот день был сбой у терминалов, через которые заказывали еду в столовой. Народ нервничал. Но никакого голода не было – это все ерунда. Мы видели, как небольшая группа людей ворвалась в офис и начала громить все подряд. Вмешиваться я не стал, но могу сказать, что никто из нашей бригады в этом не участвовал", — сухо и деловито изложил рабочий суть произошедшего.
Об истинных причинах такого гнева Камол доподлинно не знает, видимо, что-то спровоцировало людей: слово за слово - и началось. Главное, заметил строитель, это не системная проблема и говорить о каком-то восстании абсолютно неверно.
"Всем наутро было очень стыдно", — резюмировал Камол, вспоминая реакцию коллег.
Сам он приехал на объект из Джизакской области, начинал простым рабочим, а теперь под его руководством уже 15 человек. В регионах с работой, тем более такой стабильной и хорошо оплачиваемой, не так хорошо, как в столице, поэтому люди стараются держаться за свое место. Оттого-то и забыли все про этот инцидент – кругом кипит работа, и строителям не до скандалов. Сроки горят, а деньги зарабатывать надо.
"Ковидный бунт"
"Люди пережили тяжелый летний период – карантин, пандемия. Было общее напряжение внутри них, так как болезнь распространялась и была информационная атака по всему миру. К этому добавилось закрытие границ, отсутствие работы... К примеру, у нас в июле рабочая площадка опустела — осталось всего человек 800. Люди сидели без работы, без зарплаты. В августе возобновили строительство, вернули сотрудников. Но при этом на производстве внедрили жесткие карантинные меры. Мы здесь вычистили площадку, создали так называемую зеленую зону, где не было зараженных коронавирусной инфекцией", — рассказал Абдуллаев.
Так, чтобы попасть на строительную площадку GTL, все сотрудники, которые заезжали на площадку, сдавали бесплатные ПЦР-тесты в специально созданной тут же лаборатории. Через неделю карантина еще один тест ПЦР и на антитела, и только после этого, если человек был здоров, он имел возможность выходить в городок и ходить на работу. При этом все эти дни рабочим оплачивались. Заболевшие также лечились за счет компании.
Вынужденная мера
Находясь на карантине и после этого выходя на работу, у каждого строителя вахта получалась удлиненной. И это была, как заверяют работодатели, вынужденная мера.
Получалось, что некоторые люди жили на стройплощадке по 40-45 дней.
"Это морально тяжело. Мы это понимаем и не отрицаем. Но на площадке в десяти столовых организовано трехразовое питание, для тех, кто выходит на ночную смену, - тоже.
При этом погромщики быстро остыли и сожалели о причиненном ущербе. Сотрудники принесли свои извинения и руководству компании, и хокиму, и министру труда. Люди просили не увольнять их, выразив желание продолжить работу на этом объекте. Компания пошла навстречу – ни один участник инцидента не был уволен.
Работа над ошибками
Несмотря на то, что конфликт уже исчерпан и работы ведутся полным ходом, проверку по факту случившегося все-таки начали. Для выяснения всех причин создана комиссия из представителей хокимията Кашкадарьинской области, Федерации профсоюза и "Узбекнефтегаза".
"Сейчас они изучают, кем были допущены серьезные нарушения, после установления всех фактов примем решение об увольнении или о переходе на другую работу. В первую очередь проверяются действия бригадиров, которые вовремя не проинформировали руководство о существующих проблемах и не приняли мер", — подчеркнул генеральный директор компании Uzbekistan GTL Фахриддин Абдурасулов.
Вместе с тем инцидент на стройплощадке уже заставил пересмотреть условия работы и пойти на компромисс. В частности, несмотря на определенные риски, отменяется карантин, полностью отменяется, но ПЦР-тест остается.
Вахта теперь длится 22 дня и 8 дней - отгул. Это как раз те условия, которые были до пандемии. Однако некоторые сотрудники готовы добровольно работать по 40-45 дней. Окончательное решение по такому графику еще не принято. Мотивы людей понятны: для многих это возможность заработать больше стандартного оклада. Учитывая хорошие условия труда и стабильный доход, многие таких переработок не боятся.
"Сотрудники должны быть здоровыми, сытыми и отдохнувшими – это наше правило", — подчеркнул Абдуллаев.
При этом он опроверг информацию о невыплатах зарплаты. Контролирующие органы уже проверили данную информацию.
"Первые 15 дней идет защита объема, которая выполнена за месяц. За это время закрываются все табели и считается оплата труда. То есть 15 число – день погашения налогов, и с 16-го по 30-е мы выплачиваем зарплату", — прокомментировал представитель компании.