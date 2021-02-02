Чисто сердечное воззвание: как отучить ташкентцев мусорить

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik, Анна Желиховская. Если спросить туриста или путешественника, приехавшего в Ташкент, о первых впечатлениях о городе, то каждый из них, не задумываясь, отметит чистоту столицы. В последние годы на улицах стало заметно чище. В общественных местах и вдоль тротуаров появилось больше мусорных урн, и значительно чаще мы стали видеть дворников и работников ЖКХ.
По данным Главного управления благоустройства Ташкента, в этой сфере работают сегодня 10,7 тысячи человек, из них почти каждый четвертый – это дворник. Чистоту в столице наводят преимущественно женщины. Они не только подметают улицы и обочины дорог, но и очищают от мусора арыки, и убирают самовольные кучи бытовых отходов, которых, несмотря на усилия дворников, не становится меньше.
На чистой стороне улицы
- Женщина подметает улицуSputnik / Рамиз Бахтияров
- Урна с мусоромSputnik / Рамиз Бахтияров
- Женщина подметает улицуSputnik / Рамиз Бахтияров
- Женщина подметает улицуSputnik / Рамиз Бахтияров
Заработок в этой сфере невелик: в среднем рабочий благоустройства в Ташкенте получает чуть меньше 2 млн сумов, а ежемесячный доход дворника I разряда составляет 1,2 миллиона сумов. Но и к этому труду стоит относиться с уважением.
"Режим работы дворника имеет свои особенности. Наши сотрудники независимо от сезона делают три выхода. Весной и летом первая смена с 6 до 7 утра, вторая — с 7 до 12, а третья — с 13.30 до 16.00. Осенью и зимой рабочий день начинается чуть позже – с 7 утра", — рассказали в управлении.
Идя по улице, некоторые люди выбрасывают мусор куда вздумается: себе (и другим) под ноги, в арык и даже в кусты. Да-да, если присмотреться, там нередко можно увидеть пластиковую бутылку, медицинскую маску или упаковку от мороженого. Некоторые водители позволяют себе выкидывать мусор из машины прямо на ходу, например, окурки, шелуху от семечек или ту же пластиковую тару.
Культурный человек выбросит мусор в урну, а если ее нет или она переполнена – донесет до ближайшего свободного контейнера и уж точно не станет сорить где ни попадя. Этому всех учат еще с детского сада, но, видимо, слушают далеко не все.
"Некоторые люди думают, что "кто-то должен убирать за мной", мол, "за что им деньги платят" и так далее. Они, даже не задумываясь, вышвыривают баклажку или пакет из окна своего автомобиля. Взрослые показывают плохой пример своим детям - и всё это как цепная реакция: дальше - больше...", — убеждена Шивалдова.
Другая сторона медали – несоблюдение санитарных требований по установке и использованию урн в общественных местах. По нормативу, перед каждым учреждением, организацией и магазином должны быть контейнеры для сбора мусора, но это правило работает далеко не везде. Ситуацию необходимо исправлять, прежде всего, органам местной власти с привлечением частного бизнеса.
Правила, покрытые пылью
Некоторые жители города не считают нужным донести свой мусор до бака и оставляют его рядом с мусорной урной посреди тротуара. Как говорится, дурной пример заразителен. Хватит одного дня, чтобы на этом месте образовалась хаотичная свалка — идеальная среда для размножения и обитания крыс и мышей. Столь печальную картину можно наблюдать и в центре города, где гуляют мамы с детьми и прохаживаются гости города.
Приучать к чистоте словом и сумом
Всем известно выражение: чисто там, где не мусорят. С этой точки зрения необходимы комплексные меры по повышению экологической культуры населения. Прививать любовь к чистоте и уважение к чужому труду стоит с семьи. Личный пример будет куда нагляднее бесконечных нотаций и призывов.
Горожане должны осознать, что чистота улицы, подъезда или парка зависит от них самих.
"Тут не обойтись без помощи и участия махаллинских комитетов, аксакалов. Публичные личности, известные артисты, спортсмены должны стать законодателями экологически ответственного поведения. Чтобы это было модно — бросить бутылку или обертку не в кусты, а в урну", — убеждена экоактивист.
В Узбекистане перед большими праздниками проводят всенародный хашар. Традиция, безусловно, полезная, но хотелось бы, чтоб каждый горожанин был таким же чистоплотным не два-три раза в год, а каждый день.