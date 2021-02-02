Чисто сердечное воззвание: как отучить ташкентцев мусорить

Столица Узбекистана производит на гостей неизгладимое впечатление своей опрятностью и уютом, но стоит отойти от центра, как видишь захламленные арыки и хаотичные залежи бытовых отходов. Пока одни старательно благоустраивают город, другие беспечно в нем сорят.

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik, Анна Желиховская. Если спросить туриста или путешественника, приехавшего в Ташкент, о первых впечатлениях о городе, то каждый из них, не задумываясь, отметит чистоту столицы. В последние годы на улицах стало заметно чище. В общественных местах и вдоль тротуаров появилось больше мусорных урн, и значительно чаще мы стали видеть дворников и работников ЖКХ.

По данным Главного управления благоустройства Ташкента, в этой сфере работают сегодня 10,7 тысячи человек, из них почти каждый четвертый – это дворник. Чистоту в столице наводят преимущественно женщины. Они не только подметают улицы и обочины дорог, но и очищают от мусора арыки, и убирают самовольные кучи бытовых отходов, которых, несмотря на усилия дворников, не становится меньше.

© Sputnik Социальная реклама в Ташкенте для борьбы с хаотичными свалками

На чистой стороне улицы

Женщина подметает улицу Sputnik / Рамиз Бахтияров

Урна с мусором Sputnik / Рамиз Бахтияров

Женщина подметает улицу Sputnik / Рамиз Бахтияров

Женщина подметает улицу Sputnik / Рамиз Бахтияров 1 / 4 Sputnik / Рамиз Бахтияров Женщина подметает улицу

Люди редко обращают внимание на человека с метлой. Эта работа не требует особых навыков, а к рабочим не предъявляются специальные требования. При трудоустройстве нужна лишь медицинская справка о разрешении работать в этой сфере. Перед тем как приступить к своим обязанностям, сотрудник проходит вводный и первичный инструктаж по технике безопасности и охране труда.

Заработок в этой сфере невелик: в среднем рабочий благоустройства в Ташкенте получает чуть меньше 2 млн сумов, а ежемесячный доход дворника I разряда составляет 1,2 миллиона сумов. Но и к этому труду стоит относиться с уважением.

"Режим работы дворника имеет свои особенности. Наши сотрудники независимо от сезона делают три выхода. Весной и летом первая смена с 6 до 7 утра, вторая — с 7 до 12, а третья — с 13.30 до 16.00. Осенью и зимой рабочий день начинается чуть позже – с 7 утра", — рассказали в управлении.

Идя по улице, некоторые люди выбрасывают мусор куда вздумается: себе (и другим) под ноги, в арык и даже в кусты. Да-да, если присмотреться, там нередко можно увидеть пластиковую бутылку, медицинскую маску или упаковку от мороженого. Некоторые водители позволяют себе выкидывать мусор из машины прямо на ходу, например, окурки, шелуху от семечек или ту же пластиковую тару.

© Sputnik Мусор рядом с тротуаром на одной из улиц в центре Ташкента

Многие справедливо возразят: чисто на улицах только в центре Ташкента и близлежащих районах, а на окраине уже и урн заметно меньше (или их нет вообще), и, как следствие, больше валяющегося мусора.

Культурный человек выбросит мусор в урну, а если ее нет или она переполнена – донесет до ближайшего свободного контейнера и уж точно не станет сорить где ни попадя. Этому всех учат еще с детского сада, но, видимо, слушают далеко не все.

© Sputnik В сквере возле памятника Амиру Темуру всегда чисто и достаточно урн для мусора

"Некоторые люди думают, что "кто-то должен убирать за мной", мол, "за что им деньги платят" и так далее. Они, даже не задумываясь, вышвыривают баклажку или пакет из окна своего автомобиля. Взрослые показывают плохой пример своим детям - и всё это как цепная реакция: дальше - больше...", — убеждена Шивалдова.

© Sputnik Ухоженная территория перед Русским драматическим театром в Ташкенте

По мнению директора ННО Ekomaktab, зампредседателя Общественного совета при Госкомэкологии и совета при хокимияте столицы Натальи Шивалдовой, замусоренные тротуары – это не только проблема нехватки урн, но и проявление недостатка воспитания.

Другая сторона медали – несоблюдение санитарных требований по установке и использованию урн в общественных местах. По нормативу, перед каждым учреждением, организацией и магазином должны быть контейнеры для сбора мусора, но это правило работает далеко не везде. Ситуацию необходимо исправлять, прежде всего, органам местной власти с привлечением частного бизнеса.

Правила, покрытые пылью

© Sputnik Контейнеры для раздельного сбора мусора в Ташкенте

На улицах города установлены разные урны для мусора: металлические, бетонные, со сменной ёмкостью, с закреплённой крышкой и даже для раздельного сбора бытовых отходов. Последние не могут не привлечь внимания: они цветные и каждая подписана, для какого вида материалов и продуктов она предназначена – бумаги, пластика или пищевых отходов. Однако такая чистоплотность наблюдается ближе к центру столицы – на окраинах гораздо слабее контроль за соблюдением санитарных требований.

Некоторые жители города не считают нужным донести свой мусор до бака и оставляют его рядом с мусорной урной посреди тротуара. Как говорится, дурной пример заразителен. Хватит одного дня, чтобы на этом месте образовалась хаотичная свалка — идеальная среда для размножения и обитания крыс и мышей. Столь печальную картину можно наблюдать и в центре города, где гуляют мамы с детьми и прохаживаются гости города.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Мусор на улице

Приучать к чистоте словом и сумом

Стремительная застройка Ташкента также отразилась на чистоте столичных улиц. Дороги и тротуары покрываются слоем пыли. Ее источник – грязь, которую вывозят грузовики со строительных площадок. С 2017 года, согласно постановлению хокима Ташкента, застройщиков обязали мыть колеса большегрузов перед выездом с объекта в город. Требования не всегда выполняются, а строительная грязь, высыхая на дорогах, разносится по всему городу, отравляя и без того не идеальный воздух.

Всем известно выражение: чисто там, где не мусорят. С этой точки зрения необходимы комплексные меры по повышению экологической культуры населения. Прививать любовь к чистоте и уважение к чужому труду стоит с семьи. Личный пример будет куда нагляднее бесконечных нотаций и призывов.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Урны для раздельного сбора мусора

Горожане должны осознать, что чистота улицы, подъезда или парка зависит от них самих.

"Тут не обойтись без помощи и участия махаллинских комитетов, аксакалов. Публичные личности, известные артисты, спортсмены должны стать законодателями экологически ответственного поведения. Чтобы это было модно — бросить бутылку или обертку не в кусты, а в урну", — убеждена экоактивист.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Мужчина убирает мусор на улице

За нарушение санитарных норм, по словам Натальи Шивалдовой, должны быть более жесткие санкции. В качестве эффективной политики она привела в пример опыт Сингапура, который за счет строгой дисциплины и драконовских штрафов в 500 и более долларов обеспечил образцовую чистоту и порядок в городе. Если не получится сограждан вразумить словом, придется воспитывать чистоплотность сумом, уверена она.

В Узбекистане перед большими праздниками проводят всенародный хашар. Традиция, безусловно, полезная, но хотелось бы, чтоб каждый горожанин был таким же чистоплотным не два-три раза в год, а каждый день.