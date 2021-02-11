Семью заказывали: как современные узбекистанцы ищут себе пару

Создание семьи — процесс сложный и ответственный, сильно изменившийся в эпоху Интернета и социальных сетей. Как в современном Узбекистане с традициями сватовства уживаются брачные агентства, разбиралась корреспондент Sputnik.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik, Анна Желиховская. Свою вторую половинку люди находят по-разному: одни ищут невесту через друзей и знакомых, другие - по совету родственников, треть – на просторах Интернета. Но теперь в Узбекистане появились и вполне себе процветают свадебные агентства. Насколько они востребованы в стране с древними семейными традициями и во многом с консервативными ценностями?

Роль агентств не только в том, чтобы помочь людям встретиться и познакомиться, но главное — понять, может быть визави и есть предназначенный судьбой спутник или спутница жизни. Накануне профессионального праздника работников свадебных агентства, отмечаемого 12 февраля, мы решили разобраться в тонкостях и особенностях этой непростой профессии.

"Химия" между людьми – это важно

"Узбекская народная пословица гласит, что при выборе невесты или жениха важно равенство: ментальное, социальное, культурное, мировоззренческое. Тогда получается хороший гармоничный брак. От семейного благополучия наших детей зависит и наше настроение", — убеждена Бахтия Шамсиева, директор одного из столичных брачных агентств.

Бахтия-опа женила троих сыновей. Всю жизнь занималась педагогикой, наукой, воспитанием детей, семьей. Время от времени рекомендовала кого-то кому-то. Так складывались пары и образовывались семьи. Женщина поняла, что у нее получается помогать людям находить друг друга, поэтому она решила заниматься этим благородным делом.

"С самого начала мы ориентируемся на брачный союз. Конечно, браки заключаются на небесах, но мы способствуем тому, чтобы люди встретились, увидели друг друга. Я считаю, что должна быть "химия", чтобы глаза горели, а сердце билось. Без этих чувств никуда! А дальше уже зависит от их взаимных отношений", — рассказывает руководитель агентства.

Из личного архива Бахтии Шамсиевой Директор брачного агентства в Ташкенте Бахтия Шамсиева

Сваха признается, что в своей работе всегда учитывает менталитет. Несмотря на то, что агентству уже 10 лет, до сих пор приходится бороться со стереотипами. Главный из них: прийти в брачное агентство стыдно. У людей сразу складывается мнение, что клиенты агентства – это, прежде всего, неудачники и люди невостребованные.

Сохранение генофонда

"Когда я только открыла агентство, первое что постоянно слышала: "Бахтия Арифовна, вас не поймут!". Я отвечала, что те, кто меня знает, поймут, а остальные пусть приходят – поговорим! К открытию также подтолкнули и рыночные отношения. В советские времена все жили одинаково. Нас в семье четыре сестры, когда к нам заходили в дом и спрашивали, есть ли девушка на выданье, мама всех встречала, разговаривали, беседовали. Мы, интеллигенция, все были одного социального уровня. Сегодня же в обществе ситуация иная", — признается Шамсиева.

Люди слишком загружены работой, увлечены карьерой, строят бизнес. На личную жизнь времени просто нет. По ее словам, сами девушки обращаются в агентство редко. Как правило, за них это делают их родственники. И это несмотря на гарантии полной конфиденциальности. В поисках невестки нередко приходят непосредственно будущие свекрови.

Сами девушки порой и не знают, что сватов, среди которых они встретили свою любовь, отправляли к ним из агентства. Подобрать кандидатуру непросто. Бывает, что молодой человек и его семья за четыре месяца рассматривают более ста претенденток для знакомства. А на сами поиски может уйти и целый год. Родители серьезно относятся к выбору невестки, ведь прежде всего они выбирают мать своих внуков.

Базу агентства можно разделить на три категории: национальные кандидаты, со знанием русского языка и межкультурные.

"Каждый из представителей этой группы должен быть гражданином Республики Узбекистан — это главное условие. Безусловно, они могут учиться или проживать за рубежом. Высокую прибыль принесли бы клиенты-иностранцы, но мы с такими не работаем, поэтому свое дело я называю хобби, а не бизнесом. У нас не только очень гибкий прейскурант, но нередко мы помогаем бесплатно. Если девушка из скромной семьи, неужели она не заслуживает личного счастья? Главное, чтобы был результат в виде брачного союза. Мы за сохранение нашего генофонда", — пояснила Бахтия Шамсиева.

Чтобы зарегистрироваться в агентстве, необходимо пройти стандартную процедуру. Помимо предоставления определённых документов (заполненная анкета, паспорт, свидетельство о расторжении брака или о смерти супруга), очень важно пройти собеседование со специалистом организации.

"Еще одно важное наше условие — клиент должен говорить о себе правду. Мы оставляем за собой право отказать в регистрации, если он не отвечает нашим требованиям или не вызывает доверия к себе", — добавляет руководитель агентства.

"Очень грустно, когда красивая, умная, образованная девушка теряет семью. Жаль и парней, которые долго не решаются снова вступить в брак. А сколько здоровья, нервов теряют родители и родственники с обеих сторон. О финансовых расходах на свадьбу я просто молчу", — сетует владелица агентства.

Итогом 10-летней работы стало более 640 свадеб. Это те семьи, о которых агентству достоверно известно. Конечно, невозможно предсказать, как будет складываться семейная жизнь молодых. Сваха не скрывает, что процент разводов у них составляет примерно 1,4. Имея доступ к сотням личных дел разведенных девушек и парней, лично с ними работая, Бахтия Арифовна решила проанализировать причины распада семейных пар, на первый взгляд, счастливых. По ее словам, в большинстве случаев причина развода, как пишут в анкетах: "Не нашла общий язык со свекровью".

Деятельность организации часто сравнивают с популярным российским телешоу "Давай поженимся!". Бахтия Арифовна объясняет, почему такое сравнение неуместно.

Важные мелочи

"Наши народы отличают менталитет, традиции, мировоззрение. Навряд ли девушка узбекской национальности придет на передачу и будет рассказывать о том, сколько раз была замужем, и отвечать на другие личные вопросы. Материальные условия не обсуждаются так откровенно, как это делает Роза Сябитова. Больше внимания мы обращаем на родословную, образование и воспитание жениха или невесты. Хотя финансовая сторона тоже важна. Мы убеждены: когда вдвоем достигают достатка, благополучия и карьерного роста — это ценится молодыми вдвойне, и такие браки особенно крепкие", — говорит Бахтия Шамсиева.

Сегодня и девушки, и парни крайне избирательны в выборе спутника жизни. Как показывает практика брачного агентства, девушкам очень важно благосостояние будущего супруга, а мужчина отдаст предпочтение, прежде всего, образованной и красивой девушке.

Девушкам зачастую сложнее помочь, чем молодым людям. Проанализировала сваха и это явление, выделив три фактора, от которых зависит продолжение знакомства.

По словам Шамсиевой, помимо внешних параметров, ухоженности девушки, важную роль играют ее манеры, воспитание и культура поведения. Прежде всего речь идет о взаимном уважении. Часто потенциальная невеста при первой же встрече проверяет платежеспособность парня. Молодых людей это, как правило, отталкивает. На второе свидание в этом случае вряд ли стоит рассчитывать.

Страница в соцсетях сегодня интересна не только работодателям, но и кандидату в мужья. Компрометирующие посты и фотографии девушки не вызовут у нормального молодого человека с серьезными намерениями желания хотя бы один раз увидеться.

Вместе с документами кандидаты предоставляют в агентство и свою фотографию. Именно так складывается первое впечатление о будущей невесте. Куда приятнее смотреть на естественную, с доброжелательной улыбкой девушку. Боевой раскрас и килограммы украшений, скорее, оттолкнут, чем вызовут желание познакомиться.

"На первый взгляд все это мелочи, но, как оказалось, и они играют большую роль при создании семьи", — заключила Бахтия Шамсиева.

Впрочем, никакое агентство, никакой, даже самый лучший друг или заботливая мать не заменят человеку его выбор. Главное — слушать свое сердце и не терять при этом голову.