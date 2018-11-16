Восточные иконы стиля: что роднит Зироат Мирзиёеву с Джеки Кеннеди

На минувшей неделе первая леди США Мелания Трамп в очередной раз обратила на себя внимание как икона стиля: в Париже на мероприятии, посвященном 100-летию окончания Первой мировой войны, она была в актуальном total gray: серое платье из плотной ткани с юбкой плиссе и воротом-шарфом и серое же двубортное пальто. СМИ отметили, что супруга президента Франции Брижит Макрон также выглядела в этот раз элегантно и уместно: черные брюки, белая блузка и отсылающий к теме милитари жакет цвета хаки.

© Sputnik / Ирина Калашникова Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит приветствуют президента Республики Чад Идриса Деби с супругой у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Таким образом, в этот раз обошлось без дресс-скандалов, в эпицентр которых нередко попадают эти дамы, особенно Мелания (один из последних – когда она на встречу с детьми мексиканских нелегалов надела куртку с надписью "Мне все равно, а вам?").

ТАСС/POOL Супруга президента США Мелания Трамп, президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, супруга президента Франции Брижит Макрон на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Можно заявить, что от эксцессов, связанных с костюмом, не застрахована ни одна первая леди в мире, однако это будет не совсем правдой. Согласитесь, минимум рисков оказаться осужденной из-за одежды – у жен нынешних лидеров исламских государств на постсоветском пространстве. Потому что они либо, являясь персонами непубличными, не выходят, образно говоря, в большой свет, либо, появляясь вместе с мужьями на официальных мероприятиях, не дают повода для возмущения и даже просто кривотолков.

Воплощение женственности и гармонии

Спокойная неспешность выхода в пространство мировой политики в статусе первой леди – это отличает жен президентов Узбекистана и Кыргызстана.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Визит Шавката Мирзиёева в Индию

О супруге Шавката Мирзиёева Зироатхон Хошимовой известно немного: уроженка Коканда, по образованию инженер-экономист, сейчас занимается исключительно ведением домашнего хозяйства. Мать троих детей. На немногочисленных снимках, которые можно найти в Сети, запечатлена стройная женщина, отличающаяся тонкой восточной красотой и европейской элегантностью. Аккуратная, при этом в меру небрежная прическа, классические костюмы и платья консервативной длины и чаще всего черно-белой расцветки, сдержанные украшения. На снимках с официальных визитов в зарубежные страны Зироатхон выглядит очень достойно и соответственно положению и своей стилистической лаконичностью напоминает супругу 35-го президента США Жаклин Кеннеди.

© Фото: страница Эмине Эрдоган в twitter Зироат Мирзиёева и Эмине Эрдоган

Спутница кыргызстанского лидера Айгуль Токоева тоже домохозяйка и тоже появляется на публике не так уж часто. Ее первым выходом в свет в качестве жены президента стало посещение инаугурации в ноябре 2017-го. После довольно долгой паузы она участвовала в сентябре этого года в ряде государственных мероприятий, встречая высокопоставленных гостей. Так, с первой леди Турции Эмине Эрдоган она посетила этногородок "Кырчын".

Что касается стиля одежды, то супруга Сооронбая Жээнбекова умело привносит в европейскую классику национальные мотивы. Этнические элементы не бросаются в глаза, вместе с тем, не остаются незамеченными. На инаугурации она была в платье цвета припыленной розы, такого же оттенка платке и темно-синем бархатном жакете с вышитым воротником-стойкой. Стоит отметить, либо сама, либо с чьей-то помощью она грамотно подбирает очки, которые обычно плохо сочетаются с платком, повязанным по-восточному, назад.

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Визит президента КР Сооронбая Жээнбекова в США

Соблюдение пропорций, правильное сочетание цветов и фактур – это тоже приметы образа Айгуль Токоевой, и благодаря им она респектабельно смотрится и рядом с женой Эрдогана, которая уже давно в большой политике и более опытна в формировании статусного гардероба. "Приятная, спокойная, гармоничная", – эти слова наиболее подходят для описания внешности супруги президента Кыргызстана.

Главная модница Азербайджана

Мехрибан Алиева, без преувеличения, самая эффектная и влиятельная первая леди исламского ближнего зарубежья. Азербайджанский государственный, политический и общественный деятель, с 2017 года – первый вице-президент Азербайджана – и это еще не все. Президент Федерации гимнастики Азербайджана, депутат парламента страны, руководитель рабочей группы по азербайджано-французским межпарламентским связям, президент Фонда Гейдара Алиева и Фонда друзей культуры Азербайджана, а также посол доброй воли ЮНЕСКО, ООН, ОИК и ИСЕСКО.

AFP / LEON NEAL Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева

В статусе первой леди она пребывает более 15 лет. Модельная фигура, роскошная восточная красота и отменный вкус дают Алиевой полное право именоваться иконой стиля. Одежда – люксовая, лучших мировых брендов. Бывший редактор русского Vogue Алена Долецкая в своей книге вспоминает о том, как проходила съемка с участием Мехрибан для одного из номеров:

"Она сказала то, что и все знаменитости, которые любят вещи. "Давайте все-таки вы меня в моем поснимаете". Я говорю: "Мехрибан, вы же понимаете, это журнал Vogue, который всегда смотрит вперед. Поэтому мы привезли вещи следующего сезона". "У меня есть все последние коллекции", – ответила она".

Алиева поменяла свое мнение лишь после того, как узнала, что вещи, привезенные стилистами журнала, – пилотные, каких еще не было в продаже. А когда Долецкая показала ей портфолио с образами для фотосессии, она быстро поняла замысел: "Вот вы куда клоните! Джеки Кеннеди даже?".

© Sputnik / Алексей Дружинин Супруга президента Азербайджана Мехрибан Алиева на Девятом российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Баку.

Да, у Алиевой при внешнем несходстве с миссис Кеннеди есть то, что роднит их: внутренняя сила, ум и чувство стиля. Ее предпочтения в образах – классика с долей романтики, в меру приправленная гламуром. Имиджмейкеры нередко сравнивают Алиеву с королевой Иордании Ранией, говоря, что обе исключительно красивы и элегантны. Однако первую отличает большая автономность от мужа и активное участие в делах государства. В СМИ нет-нет да и проскальзывают реплики экспертов, что, дескать, в медийном пространстве по популярности она даже затмевает своего супруга Ильхама Алиева. Однако, как и всякая восточная женщина, Мехрибан знает, где нужно отступить на задний план, и делает это умно и с достоинством.

© Sputnik / Александр Романов Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун и президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой Мехрибан.

Резюмируя: если, на первый взгляд, роль женщины в поддержании имиджа президента мусульманского государства не очень велика, то нужно посмотреть второй раз, потому что на самом деле она весьма значима. Первая леди, обладающая не только мудростью и тактом, но и вкусом, чувством меры, повышает авторитет супруга – как за границей, так и на родине. Да, она не даст журналистам громких информационных поводов, как это делает опять же госпожа Трамп. Но ее мужу этого и не нужно, в этом деле, как и всегда, актуальна поговорка "Восток – дело тонкое".