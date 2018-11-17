Хранилище солнца и хаос дорог, или Три сюрприза от Ташкента

Впечатлениями о первой поездке в Ташкент и Самарканд поделилась со Sputnik Узбекистан туристка из России Ирина Пасхина.
Начало пути
Можно планировать свою поездку в Узбекистан за полгода, но какой в этом толк, если приезжаешь через несколько дней после государственного визита Владимира Путина и сразу буквально растворяешься в узбекской любви и доброте.
В самолете сотрудники авиакомпании сбиваются с ног, пытаясь усадить и пристегнуть практически двести человек. Наш с братом сосед на сбивчивом русском просит запечатлеть его, позирует и добродушно улыбается в камеру – а потом фотографирует и нас на свой телефон.
Аэропорт и декларации
Прилетев в Ташкент, мы ожидали томительного заполнения деклараций – перед поездкой на многих интернет-ресурсах (вплоть до консульского информационного портала) я видела информацию о необходимости этой процедуры при въезде в Узбекистан.
Я была готова к тому, что придется заполнять таможенную декларацию в двух экземплярах, отразив в ней все до последней монеты, ювелирные украшения и даже указать серийный номер телефона. По факту же оказалось, что с 1 января этого года для иностранцев действует "зеленый коридор".
Вся процедура не заняла и пяти минут – будто ты прилетел в соседний российский город, а не в другое государство.
Ташкент многоликий
И вот мы в столице Узбекистана. Первое ощущение – много солнца, я тут же достаю очки со дна дорожной сумки.
Мне не понадобилось много времени, чтобы понять – такой город невозможно охарактеризовать одним словом. Ташкент — это средоточие запахов халвы, шафрана, кислого молока и еще чего-то неуловимого, а еще это хранилище солнечного света.
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Писать про Ташкент пока лениво. На третий день здесь, видимо, стала походить на местную - спрашивают, как куда-либо пройти, обращаются на узбекском. Мой же словарный запас позволяет сказать "салом", "рахмат", "сомса" (думаю, не требует перевода), "метрога", "кошаси" (улица), "бозари" (базар). Ах, ну и да, моё любимое - "огохлик". Огохлик - не просто здесь слово, а что-то типа лозунга; охорлик - это требование времени, залог личной и общественной безопасности (долго, видимо, это ещё будет сидеть в моей голове). Догадались ли вы, что означает это слово?)
Ташкент многолик: почувствовать его из глубины веков можно в узких улочках с глиняными домами района Старого города, где пахнет едой и свежеиспеченным хлебом, а из окон доносятся музыка и детские голоса. Или бродя в тишине, прерываемой только азаном, по площади ансамбля Хазрати Имам.
Подземное спокойствие и хаос на дорогах
Отдельного внимания заслуживает ташкентское метро – здесь никто не торопится, поезд чаще ожидают в глубине зала на лавочках, нежели на краю платформы, а места в вагоне всегда уступают женщинам любого возраста и национальной принадлежности и людям в возрасте вне независимо от пола.
Только на третий день мы узнали, что с июня 2018 года запрет на съемку снят, разрешили даже слушать музыку в наушниках! То ли сами граждане об этом пока мало знают, то ли следуют старой привычке. Так или иначе, за три дня я не увидела в ташкентской "подземке" ни одного человека в наушниках.
У каждого входа в метрополитен и подземный переход стоит сотрудник милиции, который досматривает сумки входящих людей – туристов и местных, молодых и стариков, мужчин и женщин. Впрочем, мне это не доставило особенного дискомфорта – процедура не занимала много времени, а сотрудники всегда были вежливы и доброжелательны.
Досмотры в метро вписываются в общий принцип государственной политики – бдительность (на узбекском языке – "огохлик") как основа безопасности. О нем не дают забыть плакаты в общественном транспорте, которые гласят: "Бдительность – залог нашей безопасности" и "Бдительность – требование времени".
Да и сами пешеходы не очень-то следуют правилам, перебегают проезжую часть там, где им удобно – не останавливают людей даже оживленные перекрестки и широкополосные трассы. Чтобы перейти дорогу, мы дожидались кого-нибудь из местных жителей – они как-то на глаз определяют благоприятный момент, чтобы не быть сбитым, и перебегали впритык за ним.
Точка отсчета
С Ташкентом мы прощаемся в значимом для его горожан месте – у монумента "Мужество", созданного в память о землетрясении 1966 года. Тогда, ранним апрельским утром стихия почти полностью разрушила центральную часть города. На восстановление узбекской столицы съехались тысячи людей со всего Советского Союза, почти отстроив город заново.
На этом мое первое знакомство с узбекской столицей завершилось, а следующим пунктом поездки стала столица древняя — потрясающий и неповторимый Самарканд.