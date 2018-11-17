Хранилище солнца и хаос дорог, или Три сюрприза от Ташкента

Туристка из России, впервые посетившая Узбекистан этой осенью, была приятно удивлена не только местным гостеприимством, но и особенностями повседневной жизни. Своими наблюдениями и открытиями она поделилась с читателями Sputnik Узбекистан.

Впечатлениями о первой поездке в Ташкент и Самарканд поделилась со Sputnik Узбекистан туристка из России Ирина Пасхина.

Начало пути

Можно планировать свою поездку в Узбекистан за полгода, но какой в этом толк, если приезжаешь через несколько дней после государственного визита Владимира Путина и сразу буквально растворяешься в узбекской любви и доброте.

Окунуться в узбекскую повседневность можно уже на стойке выхода к самолету – ни о какой очереди не может идти речи, если все толпятся вокруг сотрудника аэропорта. Создается впечатление, что это не намеренное нарушение привычного для меня порядка, а простое отсутствие понятия очереди.

В самолете сотрудники авиакомпании сбиваются с ног, пытаясь усадить и пристегнуть практически двести человек. Наш с братом сосед на сбивчивом русском просит запечатлеть его, позирует и добродушно улыбается в камеру – а потом фотографирует и нас на свой телефон.

Аэропорт и декларации

Прилетев в Ташкент, мы ожидали томительного заполнения деклараций – перед поездкой на многих интернет-ресурсах (вплоть до консульского информационного портала) я видела информацию о необходимости этой процедуры при въезде в Узбекистан.

Я была готова к тому, что придется заполнять таможенную декларацию в двух экземплярах, отразив в ней все до последней монеты, ювелирные украшения и даже указать серийный номер телефона. По факту же оказалось, что с 1 января этого года для иностранцев действует "зеленый коридор".

© Flickr / Allan Grey Ташкент - в десятке излюбленных городов российских туристов

Пожалуй, это было первой приятной неожиданностью - когда мы увидели, что подпадаем под требования упрощенного прохождения пограничного контроля. Однако пошли мы по простому пути не сразу и так и стояли у прохода, пересчитывая в уме количество ввозимых с собой валюты и таблеток на экстренный случай на одного человека. Подошедший сотрудник аэропорта спросил, все ли у нас в порядке. Уточнив у него правила, мы поставили свой багаж на ленту – и вышли из аэровокзала.

Вся процедура не заняла и пяти минут – будто ты прилетел в соседний российский город, а не в другое государство.

Ташкент многоликий

И вот мы в столице Узбекистана. Первое ощущение – много солнца, я тут же достаю очки со дна дорожной сумки.

Мне не понадобилось много времени, чтобы понять – такой город невозможно охарактеризовать одним словом. Ташкент — это средоточие запахов халвы, шафрана, кислого молока и еще чего-то неуловимого, а еще это хранилище солнечного света.

Ирина Пасхина Рынок Чорсу в Ташкенте

Ташкент разноголос – это и неторопливый зов муэдзина к молитве, и гомон таксистов, и громкое гудение уличных торговцев. Попав в этот город, сразу хочется называть его Тошкент – напевно, на узбекский манер.

Ташкент многолик: почувствовать его из глубины веков можно в узких улочках с глиняными домами района Старого города, где пахнет едой и свежеиспеченным хлебом, а из окон доносятся музыка и детские голоса. Или бродя в тишине, прерываемой только азаном, по площади ансамбля Хазрати Имам.

Ирина Пасхина Площадь Мустакиллик

Ирина Пасхина Японский сад в районе метро Бадамзор в Ташкенте

Подземное спокойствие и хаос на дорогах

Современная столица Узбекистана, правда, иногда с поволокой "советскости" — это бизнес-центр и японский сад в районе метро "Бадамзар", мечеть Минор и площадь Мустакиллик, и типовые жилые кварталы на окраинах.

Отдельного внимания заслуживает ташкентское метро – здесь никто не торопится, поезд чаще ожидают в глубине зала на лавочках, нежели на краю платформы, а места в вагоне всегда уступают женщинам любого возраста и национальной принадлежности и людям в возрасте вне независимо от пола.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Какие красоты хранит в себе ташкентское метро 17

Второе расхождение моих данных о стране с реальностью – запрет на фото и видео в метро. Об этом писали все туристические форумы, да и местные жители не забывали при случае напомнить.

Только на третий день мы узнали, что с июня 2018 года запрет на съемку снят, разрешили даже слушать музыку в наушниках! То ли сами граждане об этом пока мало знают, то ли следуют старой привычке. Так или иначе, за три дня я не увидела в ташкентской "подземке" ни одного человека в наушниках.

У каждого входа в метрополитен и подземный переход стоит сотрудник милиции, который досматривает сумки входящих людей – туристов и местных, молодых и стариков, мужчин и женщин. Впрочем, мне это не доставило особенного дискомфорта – процедура не занимала много времени, а сотрудники всегда были вежливы и доброжелательны.

Досмотры в метро вписываются в общий принцип государственной политики – бдительность (на узбекском языке – "огохлик") как основа безопасности. О нем не дают забыть плакаты в общественном транспорте, которые гласят: "Бдительность – залог нашей безопасности" и "Бдительность – требование времени".

© Foto : Илья Буяновский Ташкент – город русской эвакуации: из записок путешественника в прошлое

Полная противоположность метро – наземное движение. Самым сложным для меня в Ташкенте оказались переходы дорог, потому что зеленый свет и зебра абсолютно не гарантируют здесь, что машины остановятся и пропустят переходящего дорогу человека.

Да и сами пешеходы не очень-то следуют правилам, перебегают проезжую часть там, где им удобно – не останавливают людей даже оживленные перекрестки и широкополосные трассы. Чтобы перейти дорогу, мы дожидались кого-нибудь из местных жителей – они как-то на глаз определяют благоприятный момент, чтобы не быть сбитым, и перебегали впритык за ним.

Точка отсчета

С Ташкентом мы прощаемся в значимом для его горожан месте – у монумента "Мужество", созданного в память о землетрясении 1966 года. Тогда, ранним апрельским утром стихия почти полностью разрушила центральную часть города. На восстановление узбекской столицы съехались тысячи людей со всего Советского Союза, почти отстроив город заново.

Ирина Пасхина Монумент "Мужество", в память о землетрясении 1966 года, в Ташкенте

Очень многие остались в этом теплом и душевном краю, создали семьи и поныне живут здесь. Да и вся история современного Ташкента делится на до и после землетрясения. Мимо такого знакового памятника пройти просто невозможно.

На этом мое первое знакомство с узбекской столицей завершилось, а следующим пунктом поездки стала столица древняя — потрясающий и неповторимый Самарканд.