От школьников до миллиардеров: кем стали дети лидеров в Центральной Азии

У каждого президента стран Центральной Азии есть дети. Меньше всего — у Сооронбая Жээнбекова, а глава Таджикистана — отец девятерых детей. В одних случаях дети глав государств живут в тени, в других — активно участвуют в жизни страны и занимают очень высокие посты.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Один из важных элементов политики в нашем регионе — дети президентов. Достаточно вспомнить Максима Бакиева, который был главой Центрального агентства развития инвестиций и инноваций. По мнению многих экспертов, он был влиятельнее и сильнее даже премьер-министра.

Редакция Sputnik Кыргызстан напоминает, чем занимаются дети действующих президентов стран Центральной Азии. Информация взята из открытых источников.

Казахстан: дочь Назарбаева — миллиардер

У бессменного казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, который также имеет статус лидера нации, три дочери.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с семьей. На снимке запечатлены его жена, дочери, зятья и внуки.

Старшая — Дарига Назарбаева. Ей 55 лет, была замужем за ныне покойным олигархом и политиком Рахатом Алиевым. С ним воспитывала троих детей. Позже Алиев стал оппозиционером. Дарига Назарбаева возглавляла СМИ, была бизнесвумен, акционером "Нурбанка", главой партии "Асар". Также избиралась депутатом нижней палаты парламента РК, назначалась на пост вице-премьера, в настоящее время депутат верхней палаты парламента.

© Sputnik . Жоомарт Ураимова Акбутин об отношениях взрослых детей с родителями

Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Казахстана Дарига Назарбаева

Старшая дочь Назарбаева — Дарига. Ранее она была вице-премьером, сейчас является депутатом сената Казахстана.

Вторая дочь — 51-летняя Динара Кулибаева. Замужем за казахстанским предпринимателем и политиком Тимуром Кулибаевым. Имеет сына и двух дочерей. По данным журнала Forbes, ее состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов, столько же у ее супруга. Кулибаева, помимо бизнеса, занимается благотворительностью, образовательными проектами и является академиком Академии наук Казахстана.

Третья дочь, 38-летняя Алия, была трижды замужем, первый ее супруг — сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева — Айдар. Второй раз вышла замуж за футболиста и бизнесмена Данияра Хасенова и родила двух дочерей. Третий муж — бизнесмен и политик Димаш Досанов, у них сын и дочь. Она занимается бизнесом, а также экологическими проектами.

Кыргызстан: дочь — студентка, сын — школьник

У президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, который был избран год назад, двое детей.

Старшая дочь Бактыгуль Жээнбекова — студентка Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Н. Ельцина. В 2016 году вышла замуж за сына депутата Алиярбека Абжалиева — Атабека. Он работает экспертом в отделе международного сотрудничества аппарата правительства.

Дочь президента КР Соронбая Жээнбекова Бактыгуль с мужем Атабеком Абжалиевым. Жээнбекова учится в КРСУ, ее супруг работает в Аппарате правительства.

Сын главы государства учится в школе.

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Таджикистан: кто лучшие помощники президента

С конца 1994 года Эмомали Рахмон (ранее Рахмонов) бессменно возглавляет Таджикистан. Ныне его должность не только президент, но и основатель мира и национального единства — лидер нации. Рахмон один из самых многодетных президентов не только нашего региона, но и мира: у него девять детей, головокружительную карьеру сделали из них двое.

Вторая дочь, 40-летняя Озода Рахмон, ныне возглавляет аппарат президента Таджикистана. Она вторая дочь и третий ребенок Рахмона. Ранее работала в посольстве Таджикистана в США, затем была главой консульского управления МИД, а в 2009 году стала заместителем министра иностранных дел. Через пять лет была назначена первым заместителем главы внешнеполитического ведомства. Ее супруг Джамолиддин Нуралиев — первый заместитель председателя Нацбанка Таджикистана. Они воспитывают пятерых детей.

Старшая дочь президента Таджикистана Озода Рахмон. Она возглавляет Аппарат президента.

Старший сын, 30-летний Рустам Эмомали, начал карьеру на госслужбе в 2006 году. Работал в нескольких ведомствах, в 2012-м стал замглавы Таможенной службы, а через год возглавил ее. Затем был директором Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. В 2017-м его назначили председателем города (мэром) Душанбе.

Старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали в прошлом году назначен мэром Душанбе

Примечательна карьера Рустама и на ниве спорта. Он играл за футбольный клуб "Истиклол" на позиции нападающего, был двукратным чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка Таджикистана. Также сейчас он является президентом Федерации футбола Таджикистана и членом Олимпийского совета Азии. Женат на дочери руководителя одного из крупнейших предприятий пищевой промышленности Душанбе. Отец двоих детей.

Старшая дочь Фируза, по данным СМИ, замужем за сыном бывшего главы Таджикской железной дороги Амонулло Хукумова.

Два года назад СМИ сообщали, что третья дочь президента Рухшона Рахмон стала заместителем начальника одного из управлений МИД Таджикистана.

О четвертой дочери Тахмине практически нет информации.

Пятая дочь Парвина вышла замуж за Ашрафа Гулова — сына экс-министра энергетики и промышленности Шерали Гулова.

Известно, что шестая дочь Рахмона Заррина была диктором на первом канале Таджикистана. Несколько лет назад она вышла замуж за сына главы службы связи Бега Зухурова-Сиевуша.

Седьмая дочь Фарзона в 2010 году заняла первое место на международной олимпиаде среди школьников. Больше о ней нет информации в открытом доступе.

Младший (второй) сын Сомон в 2012 году завоевал золотую медаль на Международной проектной олимпиаде по информационным технологиям в Румынии.

Туркменистан: чем занимается единственный сын Аркадага

Гурбангулы Бердымухамедов возглавляет Туркменистан с 2006 года. Он носит титул Аркадаг ("покровитель"). У президента три дочери и сын.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов голосует на избирательном участке во время президентских выборов в Ашхабаде. 12 февраля 2017 года

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с семьей пришел на очередные выборы главы государства

37-летний Сердар в 2003-2008 годах работал экспертом и ведущим экспертом в Ассоциации пищевой промышленности Туркменистана. Затем начал делать дипломатическую карьеру. Успел побывать заместителем министра сельского хозяйства. С 2016-го депутат, в начале этого года назначен заместителем министра иностранных дел. Воспитывает четверых детей. Его все чаще освещают в СМИ Туркменистана. Ряд экспертов предполагают, что Сердара готовят в преемники президента Туркменистана.

Сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов занимает должность заместителя министра иностранных дел

Информация об остальных детях Аркадага очень скудная. Несколько лет назад сообщалось, что старшая дочь Гульджахон живет в Лондоне с мужем Иласгельды Амановым, который был представителем Туркменского госагентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов в Великобритании. Младшая с супругом — в Париже. О третьей дочери информации нет.

Узбекистан: зять отвечает за тестя

61-летний Шавкат Мирзиёев, который стал президентом Узбекистана в позапрошлом году, вместе с супругой Зироатхон Хошимовой воспитывает троих детей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев со своей семьей после голосования во время президентских выборов в Ташкенте, Узбекистан. 4 декабря 2016 года

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев со своей семьей. У него и Зироатхон Хошимовой две дочери и сын.

Про старшую дочь Саиду известно очень мало, как и про ее мужа — Ойбека Турсунова.

Вторая дочь Шахноза работает заместителем начальника Главного управления Министерства дошкольного образования. Ее муж Отабек Шаханов в прошлом году был назначен заместителем главы охраны президента — своего тестя. У дочерей есть дети. В СМИ был снимок главы Узбекистана с сыном и внуком.

Единственный сын президента Узбекистана Алишер — школьник.