План "Пентхаус": раскрыта провокация ЦРУ против Путина и Трампа

О том, как американский лидер реагирует на тему предполагаемого сговора с Россией и как скандал с якобы подаренным Путину пентхаусом может отразиться на дальнейших отношениях Москвы и Вашингтона - Иван Данилов, автор блога Crimson Alter.

"Охота на ведьм", на которую так активно жалуется президент США, принесла новый результат. На этот раз Трампу пришлось столкнуться с предательством в собственной организации: сразу четыре сотрудника Трампа, по заявлению американских СМИ, слили следователям ФБР сорвавшийся план по передаче российскому президенту "взятки" размером в 50 миллионов долларов.

Несмотря на то что план высокопоставленных сотрудников Trump Organization провалился, вполне возможно, что для американского президента тема "взятки для Путина" станет источником не только головной боли и медийных сложностей, но и проблем юридического характера.

В этом контексте нельзя исключать, что Трамп воздержался от официальной встречи с российским лидером на саммите G20 еще и ради того, чтобы не давать журналистам лишний повод актуализировать тему "пентхауса для Путина". Плюс сам Владимир Путин мог использовать этот инцидент в качестве темы для шуток, которые могли бы задеть чувствительное самолюбие американского лидера.

Американские журналисты утверждают, что они ознакомились с сутью схемы, якобы разработанной в недрах Trump Organization прямо в разгар американской избирательной кампании в 2016 году, и, что самое забавное, эта схема якобы носила по большей части коммерческий характер, но политических оппонентов Трампа это вряд ли в чем-то убедит, ибо для них сам факт продолжения прямых московских контактов ближнего круга Трампа уже после его победы на республиканских праймериз является сам по себе прямым доказательством сговора будущего американского президента с Кремлем.

Вся история о предполагаемой "взятке" в 50 миллионов долларов, которая предназначалась для российского президента, всплыла в деле Трампа из-за того, что его личный адвокат Майкл Коэн пошел на сделку со следователями ФБР. Он заявил, что ранее врал, говоря, что все попытки установить деловые контакты в Москве были прерваны после официального выдвижения Трампа в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии.

Суть схемы, описанной Коэном: Trump Organization собиралась построить в Москве мегапроект — Trump Tower — огромный и очень дорогой жилой и офисный комплекс. Для того чтобы этот проект был реализован и был успешным с финансовой точки зрения, предполагалось заручиться политической поддержкой российских властей или даже привлечь Кремль к продвижению проекта. В качестве инструмента получения этой поддержки и одновременно рекламного трюка предполагалось, по словам Коэна, что Trump Organization передаст в собственность Владимира Путина пентхаус стоимостью в 50 миллионов долларов.

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По логике составителей плана, таким образом можно было "убить двух зайцев": с одной стороны, "подарок" сам по себе обеспечивал колоссальное внимание и рекламу проекту, а с другой — "олигархи бы выстроились в очередь для того, чтобы жить в одном здании с Путиным" (это прямая цитата из материалов американских СМИ!).

Коллега Коэна по Trump Organization Феликс Сэйтер (который уже тогда сотрудничал с ЦРУ и американской военной разведкой) описывает план следующим образом: "В России олигархи вылезут из кожи вон для того, чтобы жить в одном доме с Путиным… Моя идея была в том, чтобы дать Путину пентхаус в 50 миллионов долларов и потом получить 250 миллионов за продажу лотов", то есть в целом пересказ плана Trump Organization в исполнении американских медийщиков более-менее совпадает с тем, что заявляют его предполагаемые участники.

Если отбросить эмоциональную шелуху американских журналистов и пересказать историю на уровне фактов, то получается следующее: агент сразу нескольких американских спецслужб Сэйтер, внедренный в бизнес-структуры Трампа, сразу же после того, как Трамп становится кандидатом в президенты, приходит к его адвокату с "гениальной идеей": подарить Путину предполагаемый пентхаус с целью превратить российского президента в элемент своей рекламы.

То есть нельзя исключать, что авторы идеи действительно считали возможным сценарий, в котором российский лидер не только станет собственником пентхауса, но и будет в этом самом пентхаусе жить. Более того, опять же, если верить адвокату Коэну, эта идея показалась ему настолько хорошей, что он поддержал ее реализацию и выход на контакт с российскими официальными лицами. Нетрудно заметить, что в этой фабуле отсутствует главное действующее лицо, ради дискредитации которого все это затевалась: американские журналисты и следователи до сих пор не могут доказать, что Трамп знал об этой "специальной операции" своих подчиненных.

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Очень жаль, что правду мы, скорее всего, никогда не узнаем, хотя точный ответ на вопрос, знал ли Трамп об этой схеме, был бы очень полезен. Дело в том, что если знал и одобрил, — то дело плохо. В том смысле, что вести переговоры с таким контрагентом — дело, наверное, гиблое. Просто в силу несовпадающих представлений об окружающей реальности, а также о границах допустимого и возможного. Если же Трамп о спецоперации Коэна и Сэйтера не подозревал, то какие-то надежды еще есть.

Отдельно стоит отметить, насколько смешной выглядит задумка агента ЦРУ Сэйтера. Визировал ли его план Трамп — неизвестно, но кураторы Сэйтера его визировали точно, и это многое говорит о том, как они себе представляют российскую реальность. Наверное, они до сих пор уверены в том, что по Москве ходят говорящие медведи и у каждого россиянина есть дома личный атомный реактор. Каким-то другим образом объяснить запредельный уровень абсурда во всей этой истории просто не получается.

Дополнительную пикантность всему сюжету придает то, что агент ЦРУ Сэйтер и адвокат Коэн действительно попытались выйти на контакт с Кремлем, причем самым прямым образом: они изложили (!) свое предложение в письме, направленном на официальный адрес Кремля. Уже после того, как разразился скандал вокруг "путинского пентхауса", пресс-секретарь российского президента предъявил журналистам два письма от Майкла Коэна и объяснил, что Коэн получил следующий ответ:

"Им, действительно, позвонили и спросили, при чем здесь администрация президента, понимают ли они, куда обращаются. Они сказали, что хотят строить дом", — сказал Песков. "Им ответили, что администрация президента строительством не занимается, а если они заинтересованы в инвестициях, то мы их рады будем видеть на Петербургском экономическом форуме", — продолжил он.

Можно предположить, что следующим этапом скандала будет публикация в американских СМИ фотографий Сэйтера и Коэна в кулуарах ПМЭФ или рядом с местом проведения форума, что, с точки зрения американских следователей, вполне может послужить доказательством того, что "заговор Кремля и Трампа" таки состоялся.

Очень жаль, что такие трехгрошовые провокации влияют на американо-российские отношения и могут их серьезно осложнять. С другой стороны, если эта провокация действительно типична для уровня американских спецслужб, то у наших рыцарей плаща и кинжала будет определенное преимущество над их заокеанскими оппонентами.