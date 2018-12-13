У Порошенко истекает время: пора ждать новой "агрессии России"

О том, что будет с Украиной и как будут дальше складываться отношения с Россией, рассказала колумнист РИА Новости.

Историческое событие свершилось — официальная Украина разорвала наконец договор о дружбе со "страной-агрессором", терзающей ее, по официальной же версии, несколько лет.

"Очевидно одно: вряд ли этот шаг можно расценивать как действие в интересах украинцев — тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что", — философски отреагировал на это пресс-секретарь российского президента.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Между тем прошли уже почти две недели после объявления месячного военного положения, и можно подвести некоторые итоги и сделать прогнозы.

Напомним: на пятом году кровопролитной гражданской войны на востоке Украины президент принял решение о введении военного положения в десяти областях страны после собственноручно устроенной им провокации в Керченском проливе. Официальная причина — высокая вероятность вторжения российских войск, хотя по официальной парадигме они, повторим, уже вторглись почти пять лет назад.

В эту мотивацию никто не верил с самого начала: слишком очевидно было острое желание Порошенко отменить президентские выборы, в которых при соблюдении даже минимальных демократических процедур ему ровно ничего не светит. Настолько ничего, что по сей день он даже не приступил к созданию избирательного штаба, в то время как конкуренты полным ходом разворачивают свои.

Да, военное положение введено на 30 дней и теоретически не может помешать проведению выборов, но не таков Порошенко, чтобы ограничиваться полумерами. Можно с уверенностью прогнозировать новую провокацию дней за пять до окончания установленного срока и продление военного положения, иначе зачем вообще было пугать в реке рыбу.

Остро интригует также тот факт, что ВП было введено именно в тех областях, где шансы Петра Алексеевича получить большинство уверенно стремятся к нулю. Достаточно наложить карту электоральных предпочтений на карту территорий, где введено ВП, чтобы в этом убедиться.

© Sputnik / Михаил Маркив Дружбе конец: Порошенко предложил не продлевать договор с Россией

Однако военное положение позволяет решить не только задачу отмены президентских выборов. Это практически универсальное оружие, без зазора ложащееся в руку президента для достижения целого ряда целей.

Во-первых, "усмирение биомассы". Недовольны ростом тарифов, холодом в квартирах, беспределом уголовников на улицах городов и пытаетесь протестовать? А вот вам запрет на массовые собрания, митинги и акции, а также деятельность политических партий.

Во-вторых, закон предполагает возможность привлечения граждан к принудительным общественным работам с сохранением за ними минимальной зарплаты и минимального отпуска. Собственно, первые ласточки уже прилетели. Размяться решили на детишках, заодно и проверить результаты патриотического воспитания последних лет. В Мариуполе к рытью окопов привлекли школьников, сняв их с уроков. Сервильные СМИ отрапортовали, что дети отнеслись к этому с патриотическим восторгом.

Ну и так далее.

Что уже сделано: в рамках военного положения Порошенко велел взять границу под надежный замок. Въезд на Украину был запрещен российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Как с гордостью отрапортовала Госпогранслужба, за неделю была пресечена попытка попасть на территорию страны шестисот россиян из этой категории.

Что касается Договора о дружбе с Россией, то он, конечно, был обречен, но ничего практического из его расторжения не следует. В нем не говорится ни о прекращении газового импорта и транзита, ни об окончательном прощании самого президента со своим бизнесом на территории соседнего государства.

Что дальше? Порошенко увязывает судьбу военного положения с тем, как будет реагировать на его шантаж Москва. "Если Россия выполнит наши требования по отводу войск с границ и выводу военных кораблей с Азова, мы отменим военный режим", — ставит ультиматум Порошенко.

К его сожалению, до В. В. Путина дозвониться ему так до сих пор и не удалось, несмотря на многочисленные попытки. Кремлю президентские планы Порошенко неинтересны.

© Sputnik / Алексей Дружинин Путин назвал инцидент в Керченском проливе нечистоплотной игрой Киева

Тем временем уже 3 декабря в учебных центрах ВСУ начались сборы резервистов и военнообязанных для боевых тактических учений. Пока это касается тех самых десяти областей, в которых объявлено военное положение. В милитаризацию вовлекаются губернаторы и мэры городов, автоматически становящиеся региональными военачальниками, что резко укрепляет властную вертикаль, подчиненную главнокомандующему.

СМИ соревнуются в отчетах о всенародном ликовании по поводу введения военного положения. Впереди всех, разумеется, президентские каналы "Прямой" и "Пятый". Граждане в телеопросах всецело поддерживают идею главнокомандующего и сожалеют лишь о том, что это не было сделано раньше. Жители обычных областей шумно завидуют жителям "военных". Впрочем, опросы на интернет-ресурсах этого восторга не подтверждают. Даже на самых ядреных "пропорошенковских" число лоялистов не превышает трети опрошенных.

…Избирательные штабы Порошенко так и не разворачивает. С момента введения ВП рост рейтинга произошел только у его главной соперницы Юлии Тимошенко.

А значит, возможно, нам остались считаные дни до нового инцидента "керченского типа".