13:24 06 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB119.85
  • EUR9533.34
  • USD8336.25
Поиск
Сборная Омана

Знакомимся с соперниками Узбекистана на Кубке Азии: сборная Омана

Ассоциация футбола Узбекистана
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Олег Дмитриев
46 0 0

Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев делится своими впечатлениями от команды Омана – соперника сборной Узбекистана на групповом турнире футбольного Кубка Азии – 2019.

Для советского человека султанат Оман был загадкой, отношений между странами в тот период практически не было. Однако ближе к 1980-м страна начала переживать нефтяной бум, поэтому ее развитие во всех аспектах шло на рубеже веков очень быстро.

А еще в Омане много пляжей, на которых детишки гоняют мяч с утра до вечера, как на знаменитой бразильской Копакабане. Именно поэтому пляжный футбол в султанате Оман стал развиваться более быстрыми темпами, чем традиционный вариант игры.

Расписание матчей Кубка Азии-2019
© Sputnik /
Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019
В 2015-м году Оман уже участвовал в Кубке Азии. Четыре года назад в Австралии команда уступила с крупным счетом Австралии – 0:4 и с минимальным – Южной Корее. Судя по второй игре можно было увидеть, как команда Омана умело "сушит" игру в защите, однако ее атакующие действия ограничивались в основном дальними ударами и умелым розыгрышем стандартных положений.

С грандами такая тактика успеха не имела, а вот в заключительном матче оманцы умело защищались против Кувейта. А в ходе одной из атак один из лидеров оманского футбола Азиз Аль-Мукбали успешно пробил головой после фланговой передачи соперника. Гол получился красивым, однако та победа ни на что не повлияла – оманцы отправились домой, завершив турнир на третьем месте.

Под предводительством "летучего голландца"

В отборочном цикле к нынешнему Кубку Азии Оман без проблем разобрался с Мальдивами и Бутаном. Причем с последними – с представителями гималайского королевства – подданные султана поступили особенно жестко, забив аж четырнадцать безответных мячей. Этот счет стал самым крупным в нынешнем отборочном цикле.

100 дней до старта Кубка Азии-2019
© Ассоциация футбола Узбекистана
До Кубка Азии осталось меньше 100 дней: чего ждать от сборной Узбекистана
А вот с Палестиной дела у оманцев поначалу не заладились – в гостях команда проиграла 1:2, но в заключительном туре в домашнем матче в столице страны в городе Маскат оманцы одержали победу со счетом 1:0 – примерно в том же стиле, что и с Кувейтом четыре года назад.

Нынешние успехи команды в основном связаны с работой голландского специалиста Пима Вербека. Главный его козырь, как обычно, – надежная игра в обороне и умелые действия на контратаках. Однако при Вербеке команда стала быстрее – видно, что специалист из Нидерландов уделяет достаточно много времени физической подготовке игроков.

Последнее достижение команды – победа в Кубке стран Персидского залива. В финале в серии пенальти Оман "дожал" Объединенные Арабские Эмираты.

Каковы перспективы у Омана в на Кубке Азии? Считаю, что команда может преподнести сюрприз своей закрытой игрой в группе с Узбекистаном, Туркменистаном и Японией. Чтобы взломать защитный стиль подданных султана, "белым волкам" нужно будет проводить очную встречу на максимальных скоростях. Сделать это будет не так просто, но вполне возможно.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Саамские идолы с монетами на удачу на территории деревни Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
Деревянные статуи и вигвамы: что еще можно увидеть в поселении "Самь-Сыйт"
Домашний ягуар стал знаменитостью в Буэнос-Айресе
Домашний "ягуар" стал знаменитостью в Буэнос-Айресе
Расписание матчей Кубка Азии-2019
Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054