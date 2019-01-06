Знакомимся с соперниками Узбекистана на Кубке Азии: сборная Омана

Для советского человека султанат Оман был загадкой, отношений между странами в тот период практически не было. Однако ближе к 1980-м страна начала переживать нефтяной бум, поэтому ее развитие во всех аспектах шло на рубеже веков очень быстро.

А еще в Омане много пляжей, на которых детишки гоняют мяч с утра до вечера, как на знаменитой бразильской Копакабане. Именно поэтому пляжный футбол в султанате Оман стал развиваться более быстрыми темпами, чем традиционный вариант игры.

В 2015-м году Оман уже участвовал в Кубке Азии. Четыре года назад в Австралии команда уступила с крупным счетом Австралии – 0:4 и с минимальным – Южной Корее. Судя по второй игре можно было увидеть, как команда Омана умело "сушит" игру в защите, однако ее атакующие действия ограничивались в основном дальними ударами и умелым розыгрышем стандартных положений.

С грандами такая тактика успеха не имела, а вот в заключительном матче оманцы умело защищались против Кувейта. А в ходе одной из атак один из лидеров оманского футбола Азиз Аль-Мукбали успешно пробил головой после фланговой передачи соперника. Гол получился красивым, однако та победа ни на что не повлияла – оманцы отправились домой, завершив турнир на третьем месте.

Под предводительством "летучего голландца"

В отборочном цикле к нынешнему Кубку Азии Оман без проблем разобрался с Мальдивами и Бутаном. Причем с последними – с представителями гималайского королевства – подданные султана поступили особенно жестко, забив аж четырнадцать безответных мячей. Этот счет стал самым крупным в нынешнем отборочном цикле.

А вот с Палестиной дела у оманцев поначалу не заладились – в гостях команда проиграла 1:2, но в заключительном туре в домашнем матче в столице страны в городе Маскат оманцы одержали победу со счетом 1:0 – примерно в том же стиле, что и с Кувейтом четыре года назад.

Нынешние успехи команды в основном связаны с работой голландского специалиста Пима Вербека. Главный его козырь, как обычно, – надежная игра в обороне и умелые действия на контратаках. Однако при Вербеке команда стала быстрее – видно, что специалист из Нидерландов уделяет достаточно много времени физической подготовке игроков.

Последнее достижение команды – победа в Кубке стран Персидского залива. В финале в серии пенальти Оман "дожал" Объединенные Арабские Эмираты.

Каковы перспективы у Омана в на Кубке Азии? Считаю, что команда может преподнести сюрприз своей закрытой игрой в группе с Узбекистаном, Туркменистаном и Японией. Чтобы взломать защитный стиль подданных султана, "белым волкам" нужно будет проводить очную встречу на максимальных скоростях. Сделать это будет не так просто, но вполне возможно.