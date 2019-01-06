Знакомимся с соперниками Узбекистана на Кубке Азии: сборная Омана

Для советского человека султанат Оман был загадкой, отношений между странами в тот период практически не было. Однако ближе к 1980-м страна начала переживать нефтяной бум, поэтому ее развитие во всех аспектах шло на рубеже веков очень быстро.
А еще в Омане много пляжей, на которых детишки гоняют мяч с утра до вечера, как на знаменитой бразильской Копакабане. Именно поэтому пляжный футбол в султанате Оман стал развиваться более быстрыми темпами, чем традиционный вариант игры.
С грандами такая тактика успеха не имела, а вот в заключительном матче оманцы умело защищались против Кувейта. А в ходе одной из атак один из лидеров оманского футбола Азиз Аль-Мукбали успешно пробил головой после фланговой передачи соперника. Гол получился красивым, однако та победа ни на что не повлияла – оманцы отправились домой, завершив турнир на третьем месте.
Под предводительством "летучего голландца"
В отборочном цикле к нынешнему Кубку Азии Оман без проблем разобрался с Мальдивами и Бутаном. Причем с последними – с представителями гималайского королевства – подданные султана поступили особенно жестко, забив аж четырнадцать безответных мячей. Этот счет стал самым крупным в нынешнем отборочном цикле.
Нынешние успехи команды в основном связаны с работой голландского специалиста Пима Вербека. Главный его козырь, как обычно, – надежная игра в обороне и умелые действия на контратаках. Однако при Вербеке команда стала быстрее – видно, что специалист из Нидерландов уделяет достаточно много времени физической подготовке игроков.
Последнее достижение команды – победа в Кубке стран Персидского залива. В финале в серии пенальти Оман "дожал" Объединенные Арабские Эмираты.
Каковы перспективы у Омана в на Кубке Азии? Считаю, что команда может преподнести сюрприз своей закрытой игрой в группе с Узбекистаном, Туркменистаном и Японией. Чтобы взломать защитный стиль подданных султана, "белым волкам" нужно будет проводить очную встречу на максимальных скоростях. Сделать это будет не так просто, но вполне возможно.