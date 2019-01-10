Европа оскорбленная, или почему ЕС переживает не лучшие времена

Что представляет собой ЕС как международная организация? Об этом рассуждает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко специально для Sputnik.

В благородном евро-американском семействе вновь разгорелся скандал. На сей раз дипломатический. И вроде бы как на пустом месте. США всего лишь лишили представительство ЕС в Вашингтоне статуса представителя правительства, сохранив за ним статус международной организации. Теоретически это – понижение статуса.

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Но совершенно незаметное постороннему глазу и задевающее интересы лишь узкого круга дипломатов, работающих в данном представительстве. И то не всех и не сильно.

Какая такая международная организация?

В плане заключения договоров и соглашений международная организация обладает теми же правами и полномочиями, что и правительство суверенной державы. Такая международная организация, как ООН, даже имеет право принимать оформляемые резолюциями Совета Безопасности решения, обязательные для исполнения всеми суверенными странами. Более того, поскольку только ООН решает, что является агрессией, а что – необходимой самозащитой, то даже право объявления войны и заключения мира суверенные страны в значительной мере делят с данной международной организацией.

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Евросоюз совершенно очевидно начинался именно как международная организация. На сегодня он частично перерос эти рамки. Он имеет постоянно действующие представительские и исполнительные органы, связан обязательствами по проведению единой внешней политики и политики безопасности, у него существует единая валюта (принятая тем не менее не всеми странами ЕС, как не на всех распространяется и шенгенская зона). Много говорят о единой европейской армии, но пока ее не создали.

В целом можно сказать, что ЕС – международная организация, обладающая некоторыми чертами конфедеративной государственности.

Некоторое время Евросоюз шел по пути укрепления централизации, еврооптимисты даже считали создание единой конфедеративной государственности практически неизбежным. Но последние лет десять эти процессы застопорились, а с началом Brexit и вовсе пошли вспять.

Хотя до сих пор не теряет актуальности франко-германский проект реформирования Евросоюза в централизованное федеративное государство, сегодня значительно больше умы граждан ЕС занимает вопрос об опасности скорого распада Евросоюза.

Причем в распад верят больше, чем в централизацию.

Таким образом, можно сказать, что Вашингтон не совершил ничего такого ужасного, просто привел статус представительства ЕС в США в соответствие с реальным положением дел. Однако в ЕС это вызвало весьма резкую реакцию. Почему?

Журналистов использовали

Как мне представляется, здесь сыграли роль два фактора. И оба выглядят как умышленная провокация острой реакции.

Во-первых, кто-то слил информацию о кулуарном решении Вашингтона брюссельским журналистам, которые немедленно бросились в штаб-квартиру ЕС ловить сенсацию. Утечка могла произойти и в Вашингтоне, но более вероятно, что она произошла из структур ЕС в том же Брюсселе (все-таки первыми возбудились именно брюссельские журналисты). В любом случае информация сливалась не в интересах ЕС. Евросоюз заставили публично реагировать на ситуацию, не требующую такой реакции.

При этом ЕС демонстрирует свою полную неспособность ответить США. Ответ, в общем-то, не требуется, но в глазах общественности ЕС оказывается в слабой позиции.

Во-вторых, разгон информации о понижении статуса представительства ЕС в США позволил вернуться к первоначально не вызвавшему ажиотажа интервью посла США при ЕС Гордона Сондланда американскому изданию Politico. Посол назвал ЕС обструкционистской архаичной европейской надстройкой.

Правила требуют от дипломата воздерживаться от критики страны или организации, при которой он аккредитован. Исключение может быть только одно – когда дипломат выполняет инструкцию своего правительства и высказывает его позицию. Гордон Сондланд давал частное интервью, и можно предположить, что он высказал личный взгляд, а скандал не стали раздувать, чтобы не придавать теме дополнительный резонанс. Однако после того, как его интервью было повторно засвечено в связи с изменением статуса диппредставительства ЕС в США, отказ Госдепа или Белого дома дезавуировать грубость своего посла является подтверждением того факта, что им была высказана официальная позиция.

Антиевропейский настрой США

ЕС переживает не лучшие времена. "Желтые жилеты" во Франции требуют не только ухода Макрона, но и выхода из ЕС. При этом на прошедшей неделе поддержку "желтым жилетам" высказали лидеры правящей итальянской право-левой антиглобалистской коалиции, Сальвини и Ди Майо.

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С учетом того, что после майских выборов в Европарламент руководящие структуры ЕС могут перейти под контроль еще более радикальных евроскептиков и антиглобалистов, чем Сальвини и Ди Майо, опасность резкого усиления центробежных устремлений в ЕС не стоит преуменьшать. Не уверен, что им под силу уже сейчас развалить Евросоюз, но серьезно его ослабить они могут.

На этом фоне американские заявления и действия дают однозначно понять, что Вашингтон готов поддержать центробежные силы в Евросоюзе. Америка переходит к открытой антиевропейской политике. Но Евросоюз не готов к такому развитию событий. Местные глобалисты, стоящие перед угрозой потери власти, слишком долго пользовались безоговорочной поддержкой США и опирались на нее. Они не умеют бороться, не имея поддержки США. Отсюда и истеричная реакция ЕС на рядовое в целом событие современных международных отношений.

ЕС не волнует изменение статуса представительства, ЕС реагирует на последовательную линию США на ослабление Евросоюза, которую стало невозможно не замечать.

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Источник: РИА Новости