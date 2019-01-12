"Спасибо" много не бывает, или Почему не надо стесняться благодарить

Зачем говорить "спасибо"? Мы в большинстве случаев не задумываемся о словесных выражениях благодарности, у нас это происходит на автомате. О том, зачем нужны эти слова, рассуждает колумнист Шер Алиев.

Всегда говорить "рахмат" ("спасибо") меня научила бабушка. Нас, внуков и внучек, у нее было шестеро, но самым частым гостем в ее доме был я. Вечно занятые родители, колеся в постоянных командировках по всему бескрайнему Советскому Союзу, сплавляли меня бабушке при каждом удобном случае.

Я очень любил эти моменты. Жизнь с бабушкой означала необязательность посещения детского сада, долгие прогулки в городском парке и вкуснейший столичный пломбир по дороге домой. Благодарить за такие дары небеса было совершенно не в тягость.

"Запомни, каждый раз говоря рахмат, ты увеличиваешь количество добра в этом мире, а значит и зла становится меньше", - поучала меня бабушка.

Если верить этому наставлению, то главным творцом добра была именно она. Бабушка говорила рахмат буквально за все. Иногда даже в ответ на откровенную грубость, чем сбивала с толку хамов.

У бабушки было два ордена и четыре медали, но она никогда не рассказывала, за что ее ими наградили. В ответ на мои расспросы только вздыхала и грустно улыбалась. Иногда позволяла мне их натирать до блеска старой бархоткой.

Однажды, воспользовавшись ее отсутствием, я нацепил все награды себе на рубашку и вышел на улицу. Прохаживаясь гоголем в кругу восхищенных сверстников, я не сразу заметил бабушку, возвращавшуюся домой с рынка.

Это был единственный раз, когда мне довелось увидеть свою добрую бабулю во гневе. Нет, она не кричала и не ругалась, а, подойдя вплотную, наклонилась и, глядя мне в глаза, отцепила все награды. Затем отступила на шаг и сказала свое привычное "рахмат" таким тоном, что мне захотелось провалиться сквозь землю.

Бабушка умерла, когда я учился в институте. На ее похороны пришло много мужчин, большинство с боевыми наградами. От них я и узнал, что на фронте она была снайпером, уничтожившим десятки фрицев. Может, именно с этим была связана ее привычка увеличивать количество добра в нашем мире.

© RIA Novosti . Dmitriy Astakhov Спасибо Усманову: Узбекистан поблагодарил известного миллиардера

Сразу после окончания гражданской войны в Таджикистане мне довелось лететь в самолете по соседству с активистом Народного фронта, воевавшим на стороне правительства. Мы разговорились, и я спросил его о самом запомнившемся эпизоде той войны.

Мой сосед ненадолго задумался, а затем рассказал о боестолкновении с крупным отрядом боевиков оппозиции. Возглавлял его известный полевой командир, охота на которого велась больше года. Бой закончился полным разгромом противника, а командира удалось взять в плен.

"Он был приговорен к смерти и знал об этом. Но когда его повели на расстрел обратился к нам с просьбой. Сказал, что голоден и хотел бы поесть. Мы дали ему миску шурпы с мясом и лепешку. Все съев, он сказал спасибо и спокойно встал к стенке. Это его "спасибо" я запомню до конца своих дней", - вспоминал мой собеседник.

Прибавилось ли после этого добра на земле, мне неизвестно, но мужество приговоренного произвело впечатление. Умение проиграть с достоинством и поблагодарить противника встречается крайне редко.

Сейчас слово "рахмат" используется в быту все реже, его заменило литературное "ташаккур". Смысл тот же, но второй вариант мне кажется более холодным. Поэтому я предпочитаю пользоваться первым.

Как и моя бабушка, я стараюсь как можно чаще произносить слово "спасибо", благодаря окружающих даже за всякие мелочи. Пытаюсь привить эту черту и своим детям, но это не очень получается.

Молодежь живет в другом ритме, выражая свои эмоции нарисованными рожицами. Отражается ли это на пропорциях добра и зла вокруг нас, пока неясно. Поэтому, как мне кажется, лучше пользоваться старым, проверенным временем методом: говорить "спасибо" по любому, даже мельчайшему поводу. Поверьте, мир от этого станет только лучше.

Источник: Sputnik Таджикистан