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Флаги США

Сокрушительный удар по стабильности: США заявили о выходе из ДРСМД

AP Photo / J. David Ake
Колумнисты
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Соединенные Штаты готовы обнулить еще одно базисное и, что очень важно, бессрочное условие глобальной стратегической стабильности. Именно глобальной, которая касается и их самих. Так можно и совсем обнулиться, пишет автор радио Sputnik Сергей Ильин.

Итак, "час икс" назван: мир застыл, словно герои в немой сцене гоголевского "Ревизора". Второго февраля сего года Соединенные Штаты Америки покидают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), объявил госдепартамент. Если, конечно, как они говорят, Россия не начнет этот договор соблюдать. То есть, уточнил Вашингтон, у Москвы еще остается окно возможностей.

Около пары недель до конца действия американского ультиматума. Правда, она так и не доказала следование букве и духу документа, сетует американская сторона. Как были должны выглядеть доказательства, остается загадкой. Допустить американских военных, чиновников и экспертов на засекреченные объекты, которые те выберут по собственному разумению? Это бы выглядело как минимум странно.

Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне.
© Sputnik / Эдуард Песов
Шаг к атомной войне: США выходят из договора о ракетном паритете

Да и аргументация США, ставящих в вину России некую имеющуюся у нее наземную ракету, которая якобы подпадает под действие ДРСМД, не выдерживает никакой критики. Сто раз было квалифицированно и исчерпывающе объяснено, что ее дальность не достигает записанных в соглашении минимальных 500-от километров. У Российской Федерации есть ракеты меньшей и средней дальности морского и воздушного базирования, но договор прямо говорит о запрете исключительно ракет, базирующихся на земле. Которые, кстати, есть как раз у США. И они их завуалированно размещают в Европе. Так что чья бы корова мычала, как в народе говорят.

Декларируемую логику Вашингтона, по большому счету, можно понять. Дескать, документ заключен между двумя странами, тогда как запрещенным в нем оружием обладают и другие. То есть он устарел. В общем, да. В идеале хорошо было бы подписать глобальный договор о ликвидации соответствующих ракет между всеми, кто их разработал, производит (или покупает) и ставит на боевое дежурство. Вот только это категорически невозможно в нынешних геополитических условиях. Это типичная маниловщина, пустые иллюзии. Впрочем, логика американцев имеет двойное дно.

В США прекрасно понимают всю несостоятельность этой с виду красивой и правильной идеи. И действуют под этим соусом исключительно для того, чтобы еще надежнее контролировать Европу, которую планируют вновь насытить пока еще запрещенными ракетами, в том числе и с ядерными боеголовками. И более эффективно противостоять России. Так представляется за океаном.

Слово теперь за Европой, которая рискует вновь стать потенциальным полигоном в случае – не дай бог – конфликта между находящимися в кризисе отношений державами. Оно ей надо? На этот вопрос должны отвечать политические лидеры Старого Света. Найти в себе силы ответить в соответствии с интересами их народов. Что же касается Соединенных Штатов, то они близки к обнулению еще одного базисного и, что очень важно, бессрочного условия глобальной стратегической стабильности. Именно глобальной, включающей их самих.




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