От Нью-Дели до Берлина: как Шавкат Мирзиёев выбирает ключевого инвестора

Середина января выдалась насыщенной для президента Узбекистана — визит в Германию, а ранее — выступление на IX международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат – 2019" в Индии. Можно было бы списать эти поездки на обычную активность лидера государства, который обязан предусматривать в плане своей работы такие мероприятия. В новостной журналистике подобные официальные встречи так и называются: "паркет". Более того, внешнепропагандистские органы той же Германии определили цель и результаты визита Мирзиёева в Берлин и его встречу с первыми лицами ФРГ как "обмен любезностями".

Наверное, все это и было бы правдой в другое время, но только не сегодня. Сейчас, через два года после вступления в должность, второй президент Узбекистана продемонстрировал "заинтересованным зрителям", что он разыграл дебют своей политической "партии", и она переходит в миттельшпиль, — фазу, когда необходимо реализовывать победную стратегию.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Узбекистан и Индия хотят ускорить реализацию совместных проектов

Со времен "позднего" Каримова интерес к Узбекистану — просто как к стране – неуклонно возрастал. Если популярность республики в мире в 2011 году принять за 1, то в январе 2019-м этот показатель составит 3. Восходящий тренд при этом очень устойчив, без скачков и провалов. Дипломаты относят подобные ситуации при выстраивании внешней политики к благоприятным обстоятельствам. Но тут есть частности.

В той же Германии интерес к Узбекистану стал повышаться только с октября 2016 года. В Индии при Каримове популярность центральноазиатской республики была несколько выше, чем сейчас. В США динамика по Узбекистану "неразборчива", хотя "под визит" в ФРГ интерес резко скакнул вверх, приблизившись в численном отношении к моментам борьбы за пост главы государства.

Два последних визита Мирзиёева определили сильнейшие информационные всплески также в России, Японии, Великобритании, Франции, причем в последней стране, да, кстати, и в Германии, основными темами стали путешествия и визы. Занимательно, что в ФРГ помимо интереса в целом к Узбекистану очень часто прикладывается гастрономический элемент в виде того же плова. Такая вот особенность, несмотря на миллионы проживающих там турок и курдов, которые могли бы уж накормить немцев пловом. Или плов не тот?

Теперь козыри крупнее. Алишер Усманов, "человек 2018 года" по версии журнала Forbs, для которого, как он сам говорит, Узбекистан – малая родина, очень откровенно обрисовал мировому сообществу, чем закончились дебютные ходы президента Мирзиёева, и как он собирается продолжать свою партию. Российский бизнесмен формулирует следующие тезисы:

Шавкат Мирзиёев реформатор, но не Горбачев, потому что конкретен в своих планах; Он настоящий патриот и никогда не допустит коррозии государства Узбекистан; Узбекский лидер достаточно самобытен. Возможно, это будет новый тип восточного руководителя, который хочет прогресса в экономике; Новый президент пошел на резкие изменения в политической сфере, и успехи Узбекистана в налицо — их признал весь мир: политзаключенных освободили, страна стала гораздо более открытой, поток туристов сильно вырос.

Абсолютно то же самое сказала в своем выступлении при официальной встрече с Шавкатом Мирзиёевым и канцлер Германии Ангела Меркель. Создается впечатление, что тексты для Усманова и фрау Канцелярины готовит один и тот же спичрайтер.

Российский "системный олигарх" очень точно, на мой взгляд, прогнозирует развитие партии — скоро в Узбекистане начнется передел собственности. В России при воспоминании о таких вещах все вздрагивают и бледнеют, однако, в РУ подобный процесс пройдет чинно и благородно. Разумеется, необходимо оговориться, что приватизация в республике была достаточно формальной, что при Каримове была квазикапиталистическая система, основанная на советском Госплане, что узбекская экономика долго жила в королевстве кривых зеркал и что (это самое главное) "с целью повышения благосостояния народа надо изменить экономику в сторону нормальной, где будет конкуренция, а государство сохранит определенное участие, но двигать экономический прогресс будут частные инвестиции, в первую очередь иностранные".

Получается как в некогда почти суверенной Аджарии: в нищий, погрязший в коррупции Батуми через "ислам" приходит бодрый турецкий капитал, как грибы после дождя, растут небоскребы — отели и офисы с видом на море, миллионы богатых азербайджанских туристов заполняют набережные и номера люкс, местные жители массово жарят шашлыки и продают домашнее вино "Изабелла", работают горничными и богатеют. Все платят налоги государству.

Сразу скажем, что планы Мирзиёева России интересны, но не более. Узбекистан — суверенная страна, внутренняя политика, в том числе и экономическая, Москву не касается. За этим пристально наблюдают глобалисты, сдвинутые на правах человека и прочей старомодной атрибутике однополярного мира. А вот для главы Узбекистана существует реальная дилемма выбора ключевого, якорного, стратегического – называйте, как хотите – инвестора. И при этом такого, что бы государство бронзовело и крепло.

Недавно эксперты банка Standard Chartered выпустили обзор, в котором прогнозируют, что мир будет в основном прирастать азиатской и, отчасти, исламской экономикой. В 2030 году сильно рванут вверх Индонезия, Турция, Египет. Китай, конечно, сохранит безусловное мировое экономическое лидерство, но на второе место уверенно встанет Индия, рост экономики которой будет особенно стремительным. США переползут на третье место, но это без учета объединенной экономики Евросоюза (без Великобритании), где будет доминировать Германия. Так что Штаты реально рухнут на четвертое место. Этим прогнозам можно верить, можно не верить, но по адресам последних визитов прослеживается вывод: Мирзиёев это понимает. До 2030-го всего-то 11 лет осталось и Шавкат Миромонович вполне может встретить этот год еще в статусе президента.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Евросоюз и Узбекистан договорятся об укреплении связей

Однако для Узбекистана при таких раскладах возникает опасность конфликтов из-за распределения влияния на страну Евросоюза (Германии), Индии и Китая. ЕС и Китай будут играть свою шахматную игру, а Индия, пока США совсем не угаснут, будет проводить проамериканскую линию. Собственно, в какой-то мере все это уже присутствует в дипломатической практике. Но одной из козырных карт Вашингтона (он уже забросил "великую шахматную доску", предпочитая покер) будет натравливание Узбекистана на Китай. Это не сказки. Самым модным направлением американской научной мысли сегодня относительно региона Центральной Азии является глубокомысленное изучение проблемы роста здесь синофобии, ведь под словом "изучение" подразумевается "насаждение".

Профессора очень любят приводить в публикуемых трудах кыргызскую пословицу: "Там, куда приходит черноволосый китаец, и рыжебородый русский станет родным отцом". Регулировать климат в узбекско-китайских отношениях вполне может Россия — это ей по силам. А если нет, то в случае чего пусть Алишер Усманов попросит своего делового партнера и друга, одного из крупнейших бизнесменов современности Джека Ма (он же Ма Юнь) замолвить словечко за Узбекистан. Ведь Джек решил несколько отойти от бизнеса, вступил в Коммунистическую партию Китая и активно занимается работой по политическому укреплению китайского государства. Такие вот приоритеты.