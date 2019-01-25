Что надо знать узбекистанцам о пенсии, чтобы не состариться в нищете

В Концепцию пенсионной реформы Узбекистана внесено предложение по повышению пенсионного возраста. Во всех тонкостях новой инициативы разбиралась корреспондент Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik, Дильшода Рахматова. Какие изменения ожидают пенсионеров Узбекистана? Как государство формирует пенсию и откуда берутся денежные средства для ее выплат? На какую пенсию могут рассчитывать мигранты, работающие сейчас в зарубежных странах? На эти и многие другие вопросы ответил исполнительный директор внебюджетного пенсионного фонда при министерстве финансов Ёркин Турсунов в интервью Sputnik Узбекистан.

Пенсия – это не только получаемое материальное обеспечение в старости, но и духовное средство, дающее уверенность в том, что человек нужен государству, обществу, а не стал чужим или лишним.

В то же время средняя продолжительность жизни людей во всем мире растет. Это оказывает существенное влияние на пенсионную систему любой страны. Статистические организации Узбекистана также заявляют, что средний возраст населения республики значительно увеличился.

Да, развитие медицины, замена техникой тяжелого физического труда, постепенный отказ людей от вредных привычек привели к увеличению продолжительности жизни. С одной стороны, это радует, но в то же время такая ситуация требует радикальных изменений в жизни общества и государственной политике.

Узбекистан планирует полностью реформировать пенсионную систему, которая не изменилась со времен бывшего Советского Союза, к 2020 году.

Предусматривается ряд серьезных изменений. В частности, повышение пенсионного возраста, формирование минимального рабочего стажа в соответствии с международными стандартами (10-15 лет) и даже обеспечение в будущем пенсией неработающих домохозяек за счет добровольно вносимых их супругами средств.

Конечно, еще есть время, чтобы эти реформы были внедрены в пенсионную систему.

Несмотря на то что вопрос повышения пенсионного возраста негативно оценивается многими гражданами, в реформах есть положительные стороны. Например, чем чаще граждане станут делать пенсионные взносы, тем выше будет их будущая пенсия. То есть человек, который работает, завтра может не бояться слова "пенсия".

Кроме того, по мере увеличения среднего возраста появление в обществе огромного числа пенсионеров может ухудшить состояние экономики государства.

Причины повышения пенсионного возраста

Средний возраст выхода на пенсию в мире составляет 62 года, только в Узбекистане этот показатель равен 57,5. Даже в Центральной Азии, например, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, пенсионный возраст составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. В Туркменистане этот показатель равен 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.

Таким образом, пенсионный возраст в Узбекистане самый низки в ЦА и на просторах СНГ — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

По данным Пенсионного фонда, число лиц пенсионного возраста в соотношении с общим количеством населения Узбекистана с каждым годом увеличивается.

К 2025 году он достигнет 11% (в 2011 году 6,2%). В связи с этим число обращений по назначению пенсии также ежегодно увеличивается в среднем на 16 тысяч человек. К 2025 году этот показатель превысит 300 тысяч. Население пенсионного возраста в Узбекистане увеличится на 1,2 миллиона человек в 2018-2025 годах. Сегодня число пенсионеров в Узбекистане составляет около 3 миллионов 445 тысяч человек. Из них 3 миллиона 100 тысяч - пенсионеры по возрасту, а остальные – получающие социальные пособия.

В декабре 2018 года президент Узбекистана подписал указ, дающий возможность лицам, выходящим на пенсию, получать большие выплаты. Согласно документу, с 1 января 2019 года пенсии будут выплачены в полном объеме всем работающим пенсионерам.

Кроме того, максимальная заработная плата для пенсионных выплат была увеличена с восьми до десяти минимальных месячных зарплат (2 миллиона 27 тысяч 300 сумов). Это дает возможность назначить еще больше пенсионных пособий для пенсионеров.

Поэтапное увеличение пенсионного возраста и трудового стажа

Пенсионный возраст в Узбекистане составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Конечно, вопрос о том, нужно ли сразу увеличить пенсионный возраст, еще требует глубокого анализа.

"Мы этот вопрос будем изучать. Увеличить пенсионный возраст сразу или поэтапно, это будет отражено в окончательном проекте концепции", - пояснил в беседе с корреспондентом Sputnik начальник отдела исполнительного аппарата Пенсионного фонда Шухрат Утаганов.

© Sputnik / Яков Берлинер Пенсии в Узбекистане рассчитают из суммы страховых взносов

Одним из актуальных вопросов в концепции реформы пенсионной системы является увеличение необходимого стажа работы.

В настоящее время, согласно законодательству Узбекистана, для назначения пенсии человек должен иметь стаж работы не менее 7 лет.

"Международная организация труда (МОТ), членом которой является Узбекистан, требует не менее 10-15 лет опыта работы для назначения пенсии. В большинстве развитых стран минимальный рабочий стаж составляет более 15 лет. Только в Узбекистане это минимальное требование, самый низкий среди стран бывшего Советского Союза — 7 лет", — заявил Утаганов.

В настоящее время изучается вопрос повышения этого требования, осталось определиться с тем, делать ли это поэтапно, то есть каждый год повышать по одному году, или сразу увеличивать минимальный стаж на 10 лет с 2023 года.

Откуда берутся денежные средства для выплаты пенсии?

Ранее все платежи производились за счет средств пенсионного фонда. Теперь пенсия по старости выплачивается из бюджета внебюджетным пенсионным фондом, все социальные пособия (единоразовое пособие за рождение ребенка, помощь на похороны и т.д.) со стороны бюджета.

Источник прямых и основных доходов Пенсионного фонда — предприятия с долей государства свыше 50%, бюджетные организации (они платят единый социальный платеж по ставке 25%) и субъекты предпринимательства (единый социальный платеж в размере 12%).

Существует также единый налоговый платеж, часть которого также перечисляется в пенсионный фонд.

Остальная часть дохода фонда — добровольные страховые взносы. (С 2019 года такие условия, как обязательные страховые взносы, добровольные страховые взносы и экономические страховые взносы, были отменены. Вместо этого, внесен термин — единственный социальный платеж)

Одним из крупнейших резервов пенсионного фонда остается экономически активного населения Узбекистана — 14,5 миллиона граждан. Из них около 5 миллионов официально работают и охватываются системой социальной пенсии.

Sputnik Шавкат Мирзиёев подписал указ о перерасчете выплат работающим пенсионерам

Остальные 9,5 миллиона человек заняты в неформальном секторе: мигранты, не официально работающие, как говорят в народе те которые осуществляют деятельность без "трудовой книжки" выплаты не платят.

Пенсию хотят получать все, однако мало кто вносит платежи в пенсионный фонд. Около 60% трудоспособного населения не охвачено системой социального страхования, кроме того, продолжает расти количество пенсионеров с неполным стажем. Для решения этих проблем чиновники пенсионного фонда внесли ряд предложений в рамках новой разрабатываемой концепции.

В частности, чтобы обеспечить стабильное финансовое состояние фонда, все категории людей (представители официального и неофициального сектора) должны вносить взносы в пенсионный фонд. По словам чиновника Пенсионного фонда, сегодня от большинства граждан поступают вопросы: "У меня нет стажа, что мне нужно сделать? Государство не даст мне пенсию?"

Ответ прост: если человек вообще не работал на государство, не вносил взносы в фонд, почему государство должно выплачивать ему пенсию? Пенсия это не социальное пособие — это вклад, который человек внес в фонд, чтобы быть обеспеченным в старости.

Государство, конечно, не оставит совсем без денег неработавших и тех, кто не имеет стажа, им будут выплачиваться пособие, однако его размер составляет всего 243 тысячи сумов.

Взносы, взносы…

В связи с принятием Налоговой концепции, с 1 января 2019 года граждане не платят страховые взносы в пенсионный фонд. Отмена страховых взносов также привела к изменениям в механизме пенсионного расчета. Тем не менее ранее уплаченные гражданами взносы будут учтены при назначении пенсии в будущем.

Кроме того, Средняя заработная плата также теперь определяется размерами страховых взносов.

После 1 января 2019 года стаж граждан будет рассчитывается исходя из заработной платы (в том числе учитывая дополнительные выплаты или годовые премии). Заработок за трудовую деятельность будет зачитываться в стаж исходя из среднемесячной зарплаты.

Пенсионный фонд добивается увеличения добровольных взносов граждан в пенсионную систему. Для этого запланирован ряд мер. Например, если у человека только 3 года стажа для выхода на пенсию, то есть возможность оплатить положенный для пенсии стаж в размере минимальной заработной платы за каждый недостающий год.

Кроме того, согласно концепции, самозанятые также смогут рассчитывать на пенсию, если внесут взнос в размере одной минимальной заработной платы за каждый год стажа.

С граждан, официально или неофициально уехавших на заработки за границу, за каждый год трудового стажа предлагается взыскивать взнос в размере 4,5 минимальных зарплат за каждый год стажа.

Пенсионный опыт — на какую страну ориентируется Узбекистан

Также реформа подразумевает возможность работающим гражданам платить добровольные взносы за неработающих членов семьи. Дополнительное финансирование гарантирует в будущем высокую пенсию для них самих или их родственников, утверждают авторы концепции.

При разработке реформы ведется работа с Всемирным банком, который разработал свои рекомендации, изучив опыт других стран.

"Невозможно интегрировать пенсионную систему какой-то взятой страны. К примеру, хорошо работает пенсионная система в Дании или Польши, мы изучаем ее и что-то можем применить у себя в Узбекистане. Но пенсионная система любой страны неповторима, так как учитывает свои национальные особенности. Нельзя на сто процентов скопировать чей-то опыт", — пояснил исполнительный директор внебюджетного пенсионного фонда при министерстве финансов Ёркин Турсунов.

Помимо ознакомительного визита в Польшу запланирована поездка в Чехию, кроме того изучается опыт Южной Кореи и России.

Одним словом, Узбекистан намерен создать собственную пенсионную систему, изучая лучшие мировые практики. Например, польская компания Aseka поможет республике с электронным архивированием всех аналоговых архивов. Создание единой базы позволит решить проблему с бумажной волокитой и существенно облегчит процесс оформления пенсии для миллионов граждан, а предлагаемые нововведения, по мнению разработчиков концепции, позволят узбекистанцам быть уверенными в своем будущем.