Выборы на Украине: почему Зеленский стал кандидатом и кто за ним стоит

Легкомысленно относиться к политическим перспективам шоумена Владимира Зеленского только на основании того, что он комедийный актер, представляется достаточно примитивным, считает колумнист Sputnik Александр Шпаковский.

Актер Владимир Зеленский стал тем самым "черным лебедем", появление которого способно серьезно изменить привычный расклад "Порошенко vs Тимошенко" и привнести в украинские выборы элемент неожиданности. Так ли это на самом деле, еще предстоит разобраться, потому что зачастую реальность весьма далека от выводов социологических исследований и различных прогнозов.

Черный лебедь Игоря Коломойского

В видеообращении на своем предвыборном сайте, который подвергся хакерской атаке ровно через минуту после запуска, Владимир Зеленский сообщает избирателям: "Мне не важен твой пол, религия, образование и язык, на котором ты говоришь, а важно только то, что ты раньше никогда не был в политике".

Таким образом актер пытается объединить вокруг себя электорат, который не отождествляет свой выбор с привычными политиками, а таких граждан на Украине на самом деле большинство. Ведь отличительной чертой нынешних украинских выборов является тот факт, что у ведущих претендентов на президентское кресло антирейтинг в 2-4 раза выше, чем показатели популярности.

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© Sputnik / Стрингер Митинг против кандидата в президенты Украины В. Зеленского во Львове

Поэтому изначально многие аналитики указывали, что несистемный кандидат может существенно спутать карты как действующему президенту Порошенко, так и его главному оппоненту Юлии Тимошенко, победа которой казалась наиболее вероятным исходом еще несколько месяцев назад. Именно в этой связи на протяжении прошлого года в обществе муссировались слухи о выдвижении музыканта, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука либо актера Владимира Зеленского, которых еще до заявления каких-либо политических амбиций уже начали включать в политические рейтинги. При этом социологические исследования показывали достаточно высокие результаты при низком проценте негатива, а это значит, что был зафиксирован устойчивый запрос населения на новую фигуру, формально не связанную с опостылевшими политическими элитами.

Нужно отметить, что, несмотря на всю внешнюю сложность, на самом деле политический рынок функционирует по привычным маркетинговым законам, в основе которых находится догма о том, что "спрос рождает предложение". Поэтому выдвижение Зеленского стало ответом на сложившийся запрос украинских избирателей, и, по некоторым данным, автором этого проекта стал известный украинский олигарх Игорь Коломойский.

Общеизвестно, что Коломойский и Зеленский – давние бизнес-партнеры, а телеканал олигарха "1+1" не только является потребителем продукции артиста (знаменитое шоу "Вечерний квартал" и сериал "Слуга народа"), но фактически обеспечивает информационное сопровождение избирательной кампании Владимира Зеленского. В новогоднюю ночь "1+1" показал обращение Зеленского раньше, чем действующего президента, а в предвыборном штабе люди из окружения Коломойского не только занимаются политическими технологиями, но даже обеспечивают личную охрану кандидата-шоумена.

При этом относиться к политическим перспективам Зеленского легкомысленно только на основании того, что он комедийный актер, представляется достаточно примитивным. На самом деле Владимир Зеленский – это человек с юридическим образованием, успешный предприниматель в мире кинематографа и шоу-бизнеса, создатель ярких и весьма прибыльных проектов. Кроме того, за его спиной стоит финансово-промышленная группа Игоря Коломойского, т.н. "днепропетровский клан" украинского истеблишмента, выдвиженцем которого также является Юлия Тимошенко.

Причем Зеленский далеко не мальчик в политике, и еще Виктор Янукович в период своего президентства хотел привлечь популярного актера в ряды партии "Регионы", однако шоумен отказался, и думается, что вовсе не по простоте душевной, а потому, что Виктор Федорович принадлежал к "донецким", а Зеленский имеет обязательства перед вышеупомянутыми "днепропетровскими" и Коломойским в частности. Таким образом, выдвижение Зеленского только внешне выглядит гротескно и несистемно, а на самом деле представляет собой вполне адекватную реакцию части традиционной политической элиты на потребность украинского политического рынка. В общем, "ничего личного, только бизнес".

Коломойский против Порошенко: смертельная схватка

С выдвижением Зеленского Игорь Коломойский ведет сеанс одновременной игры на двух шахматных досках против действующего главы государства Петра Порошенко, пытаясь создать ситуацию, когда президент Украины в принципе не выйдет во второй тур выборов. Расклад "Зеленский – Тимошенко" будет для олигарха оптимальным, так как с обоими кандидатами Коломойского связывают неформальные отношения и серьезные финансовые инвестиции в проведение их кампаний.

Что касается Порошенко, то, приняв решение о своем выдвижении, президент Украины поставил на кон очень многое, так как Тимошенко публично угрожает посадить Петра Алексеевича в тюрьму в случае прихода к власти, а штаб Зеленского распространяет видеоролик из сериала "Слуга народа", где обыгрываются похороны президента Украины. Очевидно, что Игорь Коломойский не забыл Петру Порошенко отнятые активы и готовится к реваншу в случае смены власти.

Получается так, что предстоящие 31 марта президентские выборы – это смертельная схватка для украинского президента, и его штаб прилагает титанические усилия, чтобы спастись от поражения, которое, на первый взгляд, кажется неминуемым. Однако не нужно забывать, что на стороне Порошенко административный ресурс, поддержка армии и специальных служб, а выдвижение 44 кандидатов, многие из которых находятся в прямой зависимости от Администрации президента, не только указывает на намерение власти распылить голоса избирателей, но также направлено на размывание представительства Тимошенко/Зеленского в участковых и окружных избирательных комиссиях.

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А в условиях, когда не менее 10 миллионов украинских избирателей, от включенных в соответствующие реестры, находятся за границей, именно от прозрачности процедуры подсчета голосования, организации независимого наблюдения зависит итоговый результат. То есть тактика штаба Порошенко примерно понятна, и не зря ЦИК Украины отказался аккредитовать наблюдателей от РФ в составе миссии ОБСЕ, так как по известным причинам именно россияне могли бы выступить наиболее последовательными критиками украинской избирательной кампании.

В общем, выборы на Украине проходят весьма интересно, с тайными комбинациями, войной компроматов, драками оппонентов и дымовыми шашками на митингах кандидатов. Однако думается, что за этой увлекательной политической возней гораздо интереснее наблюдать со стороны, нежели жить внутри происходящих процессов.

Ведь за последние пять лет средняя заработная плата на Украине снизилась примерно на 100$, внешний долг вырос в два раза, а коммунальные платежи увеличились более чем в 10 раз. С учетом снижения пенсий и социальных выплат, трехкратной девальвации гривны больнее всего последствия экономического кризиса бьют по незащищенным слоям населения. Таким образом, получается, что демократия, которой так гордятся украинские руководители, имеет мало общего с народовластием и правами человека, являясь по сути маскарадом, прикрывающим постоянную грызню олигархических кланов.

Поэтому предстоящие президентские выборы на Украине интересны исключительно с точки зрения политического анализа, предпосылок для качественного изменения модели управления, внешнеполитического курса страны, улучшения жизни населения при любом исходе избирательной кампании в среднесрочной перспективе не просматривается.