Центральноазиатский транзит ИГ*: как сегодня вербуют экстремистов

Террористическая группировка ИГ* проявляет деструктивный интерес к важным российским военным объектам в Центральной Азии и в Москве. Технологические особенности террористической проекции севернее Афганистана заслуживают самого пристального внимания спецслужб и общественности всех "транзитных" стран. Заметим, российская военная контрразведка защищает объекты Минобороны РФ, и не контролирует пространство Центральной Азии.
Ранее сообщалось о приговоре Московского окружного военного суда двум уроженцам Таджикистана, но отметим, что трудовая миграция сегодня свойственна многим странам. А естественными каналами миграции, безусловно, пользуются террористические группировки. Логично противопоставить этому организационные и высокотехнологические фильтры МВД и спецслужб на дальних подступах к объектам внимания боевиков.
Клуб по интересам
Представляется, что нейтрализация потенциальных террористов на исторической родине – главное условие стабильности на пространстве СНГ (особенно в странах, имеющих общую границу с Афганистаном).
С одной стороны, чем больше становится в нашей жизни интернета, смартфонов и мессенджеров, тем более открытой становится тайная деятельность террористов. С другой стороны, понятное желание официальных властей приукрасить действительность, сгладить проблемы, всегда будут на руку боевикам и экстремистам.
Почерк террористов
Напомним про массовое и демонстративное убийство мирных иностранных граждан, которое произошло на территории Таджикистана. Четверо граждан США, Швейцарии и Голландии погибли, еще трое туристов получили тяжелые травмы и ранения, а Министерство внутренних дел республики сразу же возложило ответственность на запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ), Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Убийство" (бытового характера). Лишь через несколько месяцев мы узнали, что это не ПИВТ, а вышеупомянутый Назаров из Мосула (он же Абу-Усама Нораки) дистанционно завербовал группу из семи своих земляков (из таджикского города Нурек) в возрасте от 15 до 22 лет и фактически организовал теракт на автодороге в Дангаринском районе. Тогда неофиты ИГ* не просто снесли на автомобиле группу путешествующих на велосипедах иностранцев, а остановились, вышли, стали добивать раненых ножами. Собственно группировка ИГ* сразу взяла на себя ответственность за нападение, позднее нурекская ячейка была ликвидирована, однако до самого Назарова (Нораки) спецслужбы так и не добрались.
Не располагая точными данными, сложно прогнозировать развитие ситуации и планировать противодействие боевикам и пропагандистам ИГ*, растворившимся среди законопослушных граждан центральноазиатских республик. Если к этому прибавить ошибки государства в борьбе с террористами, экономические трудности и расслоение общества, можно прогнозировать рост влияния экстремистских движений. Это – современные угрозы, которые требуют современного реагирования.
ИГ* – террористическая организация, запрещена в России.