Центральноазиатский транзит ИГ*: как сегодня вербуют экстремистов

Террористическая группировка ИГ* проявляет деструктивный интерес к важным российским военным объектам в Центральной Азии и в Москве. Технологические особенности террористической проекции севернее Афганистана заслуживают самого пристального внимания спецслужб и общественности всех "транзитных" стран. Заметим, российская военная контрразведка защищает объекты Минобороны РФ, и не контролирует пространство Центральной Азии.

Ранее сообщалось о приговоре Московского окружного военного суда двум уроженцам Таджикистана, но отметим, что трудовая миграция сегодня свойственна многим странам. А естественными каналами миграции, безусловно, пользуются террористические группировки. Логично противопоставить этому организационные и высокотехнологические фильтры МВД и спецслужб на дальних подступах к объектам внимания боевиков.

© Sputnik / Valery Melnikov История узбекистанки, вернувшейся на родину после скитаний в рядах ИГИЛ

Клуб по интересам

Террористов сегодня вербуют через интернет. Известно, что один из лидеров ИГ* Тоджиддин Назаров дистанционно организовал и лично контролировал в режиме онлайн террористические атаки в Швеции, Таджикистане и готовил теракт на Хорошевском шоссе в Москве. Здесь важно понять, что проживающий в иракском Мосуле боевик не смог бы нанести даже минимального вреда, если бы на местах не располагал группами единомышленников-исполнителей. Современные средства коммуникации, интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и мультимедийная пропаганда ИГ* вторичны. Главное – люди, предрасположенные к вербовке, разделяющие идеологию насилия, ментально и морально готовые к террору. И, пожалуй, самое сложное сегодня – отделить зерна от плевел, честного московского строителя или дворника от потенциального террориста.

Создается впечатление, что создать "джамаат" в столице России не так уж сложно. Экстремист Мусалим Бабаев, к примеру, подобрал себе единомышленников (таджиков, дагестанцев, армян), посещая мечети. На втором этапе становления ячейки совершенно не случайно возникли планы террористических атак и канал связи с зарубежным куратором из ИГ*. Дело дошло до изготовления взрывчатки и приобретения взрывателя с пультом дальнего радиуса действия. На этом этапе сотрудники ФСБ РФ пресекли деятельность "джамаата", но всем было бы спокойнее, если бы Бабаев не доехал из Таджикистана до Москвы.

Представляется, что нейтрализация потенциальных террористов на исторической родине – главное условие стабильности на пространстве СНГ (особенно в странах, имеющих общую границу с Афганистаном).

С одной стороны, чем больше становится в нашей жизни интернета, смартфонов и мессенджеров, тем более открытой становится тайная деятельность террористов. С другой стороны, понятное желание официальных властей приукрасить действительность, сгладить проблемы, всегда будут на руку боевикам и экстремистам.

Почерк террористов

Напомним про массовое и демонстративное убийство мирных иностранных граждан, которое произошло на территории Таджикистана. Четверо граждан США, Швейцарии и Голландии погибли, еще трое туристов получили тяжелые травмы и ранения, а Министерство внутренних дел республики сразу же возложило ответственность на запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ), Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Убийство" (бытового характера). Лишь через несколько месяцев мы узнали, что это не ПИВТ, а вышеупомянутый Назаров из Мосула (он же Абу-Усама Нораки) дистанционно завербовал группу из семи своих земляков (из таджикского города Нурек) в возрасте от 15 до 22 лет и фактически организовал теракт на автодороге в Дангаринском районе. Тогда неофиты ИГ* не просто снесли на автомобиле группу путешествующих на велосипедах иностранцев, а остановились, вышли, стали добивать раненых ножами. Собственно группировка ИГ* сразу взяла на себя ответственность за нападение, позднее нурекская ячейка была ликвидирована, однако до самого Назарова (Нораки) спецслужбы так и не добрались.

© Sputnik / Александр Натрускин Гончаров: в Афганистане члены ИГ могут объединиться с талибами для атаки

В последние годы с целью участия в "джихаде" ИГ* из республик Центральной Азии в Ирак и Сирию уехали 4,2 тысячи человек. Из них до 1900 граждан Таджикистана. Значительная часть вербовок происходит в интернет-пространстве или за пределами республики, поэтому окончательных данных нет, и реальность может оказаться еще трагичнее.

Не располагая точными данными, сложно прогнозировать развитие ситуации и планировать противодействие боевикам и пропагандистам ИГ*, растворившимся среди законопослушных граждан центральноазиатских республик. Если к этому прибавить ошибки государства в борьбе с террористами, экономические трудности и расслоение общества, можно прогнозировать рост влияния экстремистских движений. Это – современные угрозы, которые требуют современного реагирования.

ИГ* – террористическая организация, запрещена в России.