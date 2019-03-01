Спецоперация "Евровидение": как конкурс превратился в скандал

Похоже, Украина в этом году "Евровидение" пропустит. Высокое начальство и национально озабоченная общественность так и не смогли договориться о том, кто достоин представлять великое цеевропейское государство на европейском песенном конкурсе.

Никто не дотягивает — ни победительница отбора Maruv, ни отлично выступивший на нем дуэт ANNA MARIA, ни гражданка России Юлия Юрина. Первой не помог отказ от гастролей в России, второму — славная история выступлений на сцене восставшего Майдана, а Юриной — даже заявление о готовности поменять гражданство.

Допустивший их до участия в национальном этапе конкурса оргкомитет в финале отбора устроил кандидатам показательную публичную порку — прямо как если бы в жюри заседала пресловутая тройка времен культа личности. Претендентов взялись жестко допрашивать, задавая любимый вопрос "Чей Крым" и морализируя на тему недостаточной национальной сознательности.

Девушки, - а в финале были почти исключительно певицы, - нервничали, пытались пробежать между струйками дождя, отбиться максимально дипломатичными миролюбивыми ответами — мол, можно сколько угодно утверждать, что Крым — украинский, но ездим мы туда через две границы, а ведь дружба народов — главное. Однако это им помогло мало, скорее, усугубило ситуацию.

Ведущий Сергей Притула, бывший участник "Камеди-клаба", тоже выступавший некогда в России, предложил сестрам Опанасюк из ANNA MARIA отказаться либо от родителей, занимающих должности в правительстве Крыма, либо от конкурса. Публика могла бы в ответ закричать: "Раздавить гадину!", но, слава Богу, народ в общем и целом значительно здоровее своих лучших представителей.

Конечно, все эти унизительные инквизиторские допросы можно было бы провести до начала национального отбора, но тогда невозможно было бы дать примерный урок "биомассе", которая совершенно бессовестно, потеряв политический нюх и национальную бдительность, аплодировала конкурсанткам.

Мало того — тогда невозможно было бы собрать с болельщиков деньги за SMS, которые люди доверчиво посылали, полагая, что именно они выбирают победителя. Главный вывод, который можно сделать из ситуации, мы прибережем на потом, а пока небольшой экскурс в новейшую историю украинского участия в "Евровидении".

В 2004 году в конкурсе победила певица Руслана. Ее "Дикие танцы" едва не проломили сцену "Евровидения", но публику завести удалось — барышня была заразительной, мускулистой, прыгучей и удачно эксплуатировала "этнический образ" гуцулки-воительницы. Украина ликовала, а пуще других впечатлился Виктор Янукович, в ту пору премьер-министр, но уже и кандидат в президенты.

© Sputnik / Владимир Астапкович Победительницей "Евровидения-2018" стала израильтянка

Ему страшно хотелось очаровать западную Украину, поэтому штабные технологи отчаянно искали согласных коллаборировать галичан и прочих "захидняков". Дикая танцовщица была приглашена в команду донецких и некоторое время даже отбивала свои песни и пляски в пользу Януковича.

Вскоре Руслана вместе с группой других представителей шоу-бизнеса Виктора Федоровича, как принято говорить, кинула. С тех пор о песенных достижениях пани Лыжичко ровным счетом ничего не слышно. Ее новый звездный час случился на Евромайдане, когда Руслана обещала сжечь себя в знак протеста, но, как мы видим, жива по сей день и вновь никому не интересна.

Между тем благодаря ей Украина получила право провести конкурс у себя в 2005-м. Аккурат после победы Оранжевого/Помаранчевого Майдана, который привел к власти предтечу нынешней антироссийской власти Украины — президента Ющенко.

Такой шанс нельзя было упустить, и тогдашние операторы культурной жизни страны решили показать всему миру уровень невиданного свободолюбия и патриотизма новой демократической политической нации. Разумеется, никто из просто голосистых девчат и парубков, которыми так богата Украина, демократам не подошел, поэтому к решению проблемы зашли с другого конца.

На конкурс отрядили дуэт безголосых фриков под названием "Гринджолы", зато из Ивано-Франковска. Они отбарабанили квазирэп "Разом нас багато, нас не подолати" (Вместе нас много, нас не победить), внеся в атмосферу европейского песенного праздника душные нотки принудительной политизации. Но это были еще цветочки.

© Sputnik / Владимир Астапкович Финалисты "Евровидения-2018" 20

После победы революции достоинства Цеевропа, разумеется, не могла пройти мимо новой возможности напомнить о себе, в том числе на сцене "Евровидения". В 2016-м в Стокгольме пела Джамала — по легенде крымская татарка. Несмотря на слабые, практически неслышные, протесты Европейского вещательного союза, сугубо политическая песня была-таки исполнена и на поднятой волне русофобии даже победила.

Сама Джамала, ровно как и Руслана, остается певицей одной композиции, но это не проблема: девушка так вжилась в, очевидно, хорошо оплачиваемый образ морального авторитета и грозного прокурора, что петь ей и вовсе больше не требуется.

Пикантность же данной конкретной ситуации заключается в том, что сурово задающая вопрос о принадлежности Крыма Джамала имеет ближайшую родню, которая на полуострове с большим комфортом ведет свой бизнес. По слухам, и сама Джамала открыла там же сеть чебуречных, оформленных на подставное лицо. Сама певица обильно выступала на корпоративах в России в самый разгар "российской агрессии".

В общем, дело закончилось так: Марув после семичасовых унизительных переговоров с оргкомитетом сама отказалась от поездки. Девушка оказалась не только хорошей певицей, но и умным человеком: она прямо заявила, что не желает быть битой на политической арене и участвовать в промоакциях каких-то политических сил.

От Марув потребовали отмены российских гастролей, полной оплаты собственного участия, и она согласилась, но даже этого оказалось недостаточно.

После ее отказа занявший второе место Freedom Jazz также объявил — мол, мы не поедем. Похвальную солидарность проявили и музыканты из группы Kazka: "Нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор".

Кто из списка участников в итоге удовлетворит инквизиторов, неясно. Однако все претенденты полностью осознают, что их посылают вовсе не петь, а нести миру идею украинского величия и незалежности, задиристо отвечать на пресс-конференциях на вопросы о принадлежности Крыма, которые им якобы будут задавать, и вообще — исполнять Климкина на международной шоу-арене.

Предположение, что в Израиле могут задать, например, вопрос о героизации Петлюры и Бандеры, не рассматривается.

…Когда угар немного утих, слегка даже опомнились некоторые функционеры Национального общественного телевидения Украины, заявив, что мол, получилось неудобно и как-то слишком репрессивно, но теперь-де — что имеем, то имеем.

Собственно, результат был немного предсказуем. Женщина, как известно, из чего угодно может сделать салат, шляпку и скандал, Украина две первые позиции всегда успешно пропускает.

© Sputnik / Виталий Залесский Победителю "Евровидения-2017" Сальвадору Собралу пересадили сердце

... На "Евровидение" можно было бы, как говорит модная публика, забить, в конце концов. Это сильно переоцененный конкурс песен-однодневок и странная демонстрация и так понятной географической солидарности в голосовании. Но урок нынешнего украинского отбора совершенно в другом.

Публика, она же электорат, отчетливо поняла, что циничный тезис "Главное, не как голосуют, а как считают" устарел. Теперь даже правильный подсчет голосования ничего не гарантирует. Можно объявить результаты, а потом объявить, что, мол, кандидат недостоин, потому что несколько фриков, возомнивших себя прокурорами и судьями, вынесли свой вердикт.

Что, голосуй-не голосуй, все равно получишь одобренного кураторами наместника. И что это наглядно демонстрирует избирателям ценность их собственного волеизъявления на предстоящих президентских выборах.

И, разумеется, вишенка. Украинский музыкальный продюсер Ягольник объявил, что голосование в ходе национального отбора было спецоперацией ФСБ.

Источник: РИА Новости