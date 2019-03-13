Пачки денег, белые авто и девушки в стразах – каким видят Узбекистан его соседи

Колумнист Асель Минбаева посетила соседний Узбекистан. Она поделилась своими впечатлениями от своего пребывания в республике и дала ряд полезных советов для тех, кто только собирается в поездку.

"Ничего себе! Сколько, говоришь, это стоит?" — спрашивал меня каждый, когда узнавал, как много денег я отдала за авиабилет до Ташкента. И это действительно много! 22 тысячи сомов за полет из Бишкека и обратно — это караул как дорого, делится Sputnik Кыргызстан!

Оказалось, сами узбекистанцы очень жалуются на то, что перелеты уж очень дорогие. Справедливости ради отмечу, что можно доехать до Ташкента и на автобусе — всего за тысячу сомов. Но мама меня родила с вестибулярным аппаратом, как у боксера после тяжелого нокаута, так что 13 часов езды по серпантину явно не для меня.

Бьюсь об заклад, вы много слышали о суровых узбекистанских пограничниках, которые обыскивают иностранцев с изощренной тщательностью. Наслушавшись страшилок, я еще в самолете приготовилась к встрече с бравыми узбекскими офицерами.

Тридцати секунд хватило пограничнику, чтобы проверить мои документы. "Вы туристка? Впервые в Ташкенте? Добро пожаловать", — улыбнулся мужчина и поставил мне штамп в загранпаспорт. И стоило так переживать?

В Ташкенте настолько чисто, будто к ним свекровь в гости каждый день наведывается. Я своими глазами видела, как женщина убирала из клумбы чуть увядшие листочки.

Первым делом мы поехали менять деньги. Я решила подождать у банка, доверив эту операцию подружке. Она вышла быстро с пачками денег в руках.

— Сложи их в рюкзак, чего ты их в руках носишь?

— Не могу, там уже все забито.

— Боже, ты что, поменяла все наши деньги?!

— Нет, только двести долларов.

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В общем, узбекские деньги — это что-то невообразимое. У них во всех супермаркетах есть счетные машинки. За отель я расплачивалась минут пять: сотрудники пытались объяснить, сколько пачек денег я им должна отдать. Как там люди покупают квартиры и автомобили — не представляю.

Меня поразили ташкентские автомобили: они почти все белые! Как рассказали местные жители, в светлых машинах солнце не так припекает. При этом узбекистанцы ездят только на авто собственного производства — иномарки там безбожно дорогие, только растаможка импортной машины составляет 125 процентов от ее стоимости. Впрочем, и их родной "Матиз" там обойдется в копеечку. В Бишкеке на эти деньги можно купить подержанный "Лексус".

Можете представить себе в центре Ташкента горячих мажоров, которые сидят в люксовом черном "Матизе" и на всю улицу слушают хиты Тимати? Как вы поняли, в каждой стране свои способы демонстрации богатства.

Кстати, жители Узбекистана долго не могли поверить, что улицы Бишкека забиты автомобилями класса "люкс". И действительно: откуда деньги в стране, у которой так плохо с производством? Приведу один диалог:

— А в Киргизии за годы независимости один президент был?

— Нет, что вы! У нас пять президентов за это время сменилось. Вот недавно очередные выборы были.

— А кто стал новым президентом? Сын старого?

— ???

Кстати, в Ташкенте дешево. Там такси ловят прямо на улице, можно доехать в любую точку города всего за 100 сомов. Но, как мы потом узнали, местные водители для нас ломили тройные цены — они принимали нас за туристов из Казахстана. Еще один момент: не удивляйтесь, если таксист по пути захочет взять еще пару пассажиров. В Ташкенте так принято.

Несмотря на обилие машин, смрада от выхлопов в городе нет. По разным оценкам, около 75 процентов автолюбителей в Узбекистане предпочитают ездить на газе: в отличие от бензина, этот вид топлива стоит тут копейки.

На цены в кафе вообще не стоит обращать внимания: всего за 80-100 сомов вам принесут огромную порцию плова. Салаты стоят 30-50 сомов. Причем речь идет о центральных кафе города! Как-то я решила сократить количество калорий и заказала на завтрак омлет (он стоил 130 сомов). Кто ж знал, что в Ташкенте делают омлет из шести яиц с месячной нормой сыра!

Как-то мы шатались по ташкентским улочкам, и подруга решила купить себе колы. Она взяла стеклянную бутылку и спокойно направилась к кассе. Однако продавец тут же вскрыл бутылку и на ломаном русском объяснил, что содержимое надо выпить здесь. Та решила не сдаваться просто так:

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— Но я не хочу пить колу тут!

— Вы должны оставить бутылку нам.

— Давайте я за нее заплачу! Сколько она стоит?

— Мне не нужны деньги, мне нужна бутылка.

— Господи, давайте я ее вам на обратном пути занесу.

— Нет, пейте здесь.

Вот так бишкекское упрямство разбилось о ташкентский прагматизм. Наша героиня просто оставила бутылку с колой, расплатилась и ушла, бормоча под нос что-то недоброе. Но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Ташкентцы одеваются очень сдержанно — темные тона, практичные вещи. А вот в Самарканде (мы успели заехать туда на пару дней) буйство красок! Едва ли вы еще где-нибудь встретите на улице юную красавицу с диадемой и малиновыми щечками. Там про нюдовые оттенки косметики и слушать не станут! Местные девушки предпочитают парчу, атлас и стразы.

Знаете, что отличает узбекистанцев от кыргызстанцев? Нас хлебом не корми, дай поругать власть. В Узбекистане же своего президента любят (по крайней мере, все так говорят).

Из диалога с таксистом:

— Значит, вы довольны Мирзиёевым?

— Конечно, Шавкат Миромонович молодец, порядок навел.

— То есть при Каримове порядка не было?

— Ну что вы! Ислам Абдуганиевич тоже очень хороший президент.

А теперь представьте, какую правду-матку про наших политиков выдадут бишкекские таксисты в первые пять минут разговора с иностранцами.

Один студент рассказал, что тут благодарность властям возведена в культ: "Иногда ташкентские журналисты берут интервью у иностранцев. Американец или немец долго рассказывает на английском языке про архитектуру, улицы и природу. А журналисты потом накладывают "перевод": "спасибо ташкентскому хокимияту и лично мэру за реформы в области туризма".

Однако жители отмечают, что ситуация в стране меняется и пресса в Узбекистане развивается бешеными темпами.

Впрочем, одна дама, учительница из Ташкента, сказала: "А почему это мы не имеем права благодарить власть, если нам все нравится?". Оказывается, так бывает…

Как рассказывают местные жители, зарплаты в Ташкенте невысокие. 100-150 долларов считаются вполне приличным доходом. Молодые люди стремятся стать милиционерами: во-первых, у них зарплаты в разы выше; во-вторых, общество уважает людей в погонах.

Если будете в Ташкенте, обязательно сходите в музей искусств. Где еще вы увидите подлинники Айвазовского без стеклянного ограждения? Мы успели обойти все музеи — они того стоят, а также прокатились на двухэтажном экскурсионном автобусе.

Самарканд — это вообще рай для туриста. Главное, не скупитесь на гидов! Так, мы посмотрели обсерваторию Улугбека под байки местного профессора. Он провел экскурсию и даже дал небольшой астрологический прогноз.

Что купить в Узбекистане? Я там набрала чудеснейших платков, а еще самаркандскую халву — она на вкус, как запеченная шоколадная сгущенка. Еще захватила в Бишкек пару ташкентских самс и лепешку — все равно в Узбекистане о диете пришлось забыть!

Хочется рассказать и про местный бизнес. В Самарканде мы разговорились с владельцем небольшого отеля — благопристойным дедушкой, который пытался выведать, что же нам, туристам, надо:

— Все иностранцы спрашивают про какой-то "вай-вай". Я у внука узнал, это, оказывается, дорого.

— Лучше установите. Для многих туристов это важно.

— Ну не знаю. Еще думаю чайхану открыть, но гости все время про кофейни спрашивают. Кто будет приезжать в Азию пить кофе?

— Но многие иностранцы привыкли к кофе. У нас в Бишкеке очень много кофеен, и они популярны.

— Чай же вкуснее! Зачем им кофе, не понимаю…

Стоит ли ехать в Узбекистан? Однозначно стоит! Несмотря на схожий менталитет и родственность наших душ, это все-таки заграница. И главное — окунуться в восточную сказку стоит не так дорого. Если, конечно, забыть о стоимости авиабилетов до Ташкента.