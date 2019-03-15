Девушке было стыдно рассказать правду - записки молодого врача

Внимание! В тексте колумниста Sputnik Кыргызстан есть физиологические аспекты, которые могут быть неприятны.

Однажды к нам привезли женщину с сильными болями. Она даже разогнуться не могла — настолько ей было плохо. Пациентка рыдала и готовилась к смерти. Даже собралась завещание писать!

Она долго стеснялась сказать, что с ней произошло. Оказалось, пациентка неделю не ходила в туалет по большому. Толстая кишка раздулась, нужно было прочистить ей кишечник. Тогда старший дежурный врач окинул взором молодых коллег и произнес: "А шахтерской работой у нас займется… О, Жоомартов!". Так я и стал ее лечить.

Сначала попробовал сделать пациентке клизму. Не помогло. Выяснилось, что в кишечнике образовались каловые камни, которые закупорили проход. Такое бывает при плохой работе ЖКТ.

Я надел перчатки и стал освобождать кишечник от камней. Дополнительно пациентка приняла лекарства для улучшения перистальтики. В какой-то момент лечение подействовало: женщина соскочила с кушетки и побежала в туалет.

Мы стали разбираться, почему так произошло. Я уточнил у женщины, чем она питается. "Я все ем! Нормально питаюсь", — сообщила она. Но помните, как говорил доктор Хаус? Все врут! Вот и ее сын выдал мамину тайну: "Она, кроме мяса, не ест ничего. С фруктами и овощами у нее не очень".

Так вот в чем проблема! Когда-то в Китае практиковалась очень жестокая казнь для опасных преступников: их кормили только вареным мясом. Через месяц человек погибал в страшных муках.

Дело в том, что для нормальной работы кишечника необходимы фрукты и овощи. Если есть только мясо, перистальтика отключится, а продукты распада начнут отравлять печень. Как итог — страшная смерть.

Все знают, что нужно питаться правильно. Другой вопрос, что и стремление к совершенству может довести до больничной койки. Расскажу я вам еще один поучительный случай.

Как-то я лечил одну пациентку. До увлечения "правильным питанием" она была совершенно здоровой женщиной с нормальным весом.

Сначала она перешла на раздельное питание. Затем увлеклась сыроедением. На сырых фруктах и овощах женщина начала молниеносно худеть. Это ее подстегнуло — она стала ездить на различные семинары, покупала книги. Тратила огромные деньги на всякие питательные смеси и добавки.

Конечно, не обошлось без "очистительных" капсул. Кстати, я изучал их состав: в них помимо всяких полезных травок входит обычное слабительное… И вот наша героиня усиленно худела, глотала таблетки и думала, что оздоровила организм.

В конце концов ее вес упал до 47 килограммов. Постепенно совсем пропал аппетит, и она все чаще стала заходиться в кашле. На всякий случай женщина сдала анализы на туберкулез. Но антител к этой инфекции в организме нет, а кашель есть…

В итоге бедняжка уже не могла ходить и все время лежала. Стали разбираться: оказывается, ее диета убивала организм. Скудное питание, а затем атака слабительным нарушили баланс микрофлоры. В истощенном теле начал сбоить иммунитет.

Позже выяснится, что у пациентки все-таки был туберкулез, просто антител к нему не было, так как иммунная система отказала. Женщина вынуждена была лечь в тубдиспансер.

Какая следует мораль? Питайтесь сбалансированно. Вы должны есть все: мясо, каши, фрукты, овощи, но в разумных пределах. Разгрузочные дни — это хорошо, только без фанатизма.

Если вечером хочется есть, попробуйте ограничиться яблоком и подождать, пока чувство голода утихнет. Старайтесь избегать фастфуда и продуктов, которые больше относятся к химической промышленности, нежели к пищевой. Йогурт, который хранится полгода, еще никого не сделал здоровее.