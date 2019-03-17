Женский труд в Узбекистане: гарантируют права или эксплуатируют?

Подписанное президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым постановление ПП-4235 "О мерах по дальнейшему усилению гарантий трудовых прав и поддержке предпринимательской деятельности женщин" привлекло большое внимание, поскольку первым пунктом в нем значится отмена запрета на женский труд в определенных профессиях.
Что это означает: победу в Узбекистане феминизма или усиление экономической эксплуатации женщин?
На мой взгляд, для подобных экстремальных трактовок совершенно нет оснований: политика президента рациональна и основана на хорошем историческом опыте.
Право на труд и много других прав
Узбекистан в политике в отношении женщин в целом следует советскому примеру. СССР был первой страной в мире, провозгласившей полное женское равноправие и реализовавшей это равноправие на практике. Система законов и мер, обеспечивающих права женщин, была продумана до мелочей.
В число главных женских прав входило, конечно же, право на труд, причем оплачиваемый наравне с мужским. За его введение на практике пришлось побороться, но еще в 1929-1932 годах основные препоны были сломлены. Со временем даже в промышленности многие профессии стали по большей части или целиком женскими.
В этом смысле советский этап истории является очень важным, переломным. Он и предопределил облик современного Узбекистана.
Однако международные органы, например Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин ООН, постоянно обращали внимание на список запрещенных профессий, который в Узбекистане – самый длинный в мире и включает 477 позиций (он будет действовать до 1 мая 2019 года).
Женщин не берут
Прототип этого списка тоже советского происхождения. В СССР многие профессии были закрыты (частично или полностью) для женщин исключительно в силу их тяжести и вредности. Впервые список работ, ограниченных для женщин, появился в 1932 году. Впоследствии он неоднократно пересматривался и уточнялся. Современный список был разработан в 1974-м, на его основе и был выработан российский и узбекский варианты.
И пусть сейчас его критикуют, но если почитать внимательно, то правота становится очевидной в подавляющей части случаев.
Все остальные неженские профессии примерно такого же рода: варщик битума, кварцеплавильщик, изготовитель костяного угля, прокатчик цветных металлов и сплавов, плавильщик ферросплавов, сталевар и так далее.
Нужен гибкий подход
Но мотив заниматься пересмотром списков неженских профессий все же есть. Дело в том, что значительная часть из них в нынешней экономике и промышленности Узбекистана просто не существует, как, например, не существует уже профессии "кочегара на пароходе". Их запрет сугубо формальный – хотя и возбуждающий международную общественность.
Так что эти запреты вполне возможно отменить, заменив общими рекомендациями по защите здоровья матери и ребенка.
Постановлением президента предписано создать Комиссию по защите гендерного равенства женщин. Возможно, было бы целесообразно возложить на эту комиссию полномочия рассмотрения подобных индивидуальных случаев трудоустройства женщин, с выдачей соответствующих предписаний. Споры, связанные с тем, что женщины приходят, скажем так, в необычные для них профессии, действительно иногда возникают. Такие полномочия комиссия помогли бы снять чисто психологический барьер – и успокоили правозащитниц.