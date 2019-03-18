Рекламный терроризм или дельное предложение: как бороться со спамерами

Наверное, каждому доводилось принимать звонок с незнакомого номера и слышать в трубке: "Здравствуйте! Вас беспокоит компания "Рога и копыта"! У нас для вас есть заманчивое предложение".

Вариантов назойливой рекламы много, часто ее предлагают салоны красоты, организации сетевого маркетинга, частные клиники, одна небезызвестная финансовая биржа и другие, рассуждает колумнист Анна Платонова.

"Холодные звонки" - обзвон без предварительной договоренности - рассчитаны в основном на женщин и пенсионеров. Такие психологические трюки направлены в первую очередь на то, чтобы потянуть время, втереться в доверие и заставить респондента приобрести товар, даже в том случае, если он в нем не нуждается.

На вопрос, откуда вы взяли мой номер телефона, звонящий чаще всего отвечает, что им поделился кто-то из ваших друзей. Далее следует долгий монолог о том, что именно сейчас проходит акция, по выгодной цене вы можете приобрести французскую косметику, автошины, линзы для глаз, пылесос, заказать химчистку и так далее. Некоторые идут дальше и предлагают пройти сеанс бесплатного массажа, испробовать бальзам от всех болезней, сделать омолаживающие процедуры и прочее. Принцип здесь такой: "На халяву и уксус сладкий".

Facebook Одну из улиц Ташкента очистили от рекламы и вывесок

Как с ними бороться?

"Как же тогда бороться со спамерами?" - спросите вы. Мой ответ: аналогичным методом, как действуют они. Сразу скажу: я пробовала бороться с ними в правовом поле. Наказать распространителей рекламы весьма проблематично, даже если ты грозишь им законом "О персональных данных и их защите" и цитируешь постулат Конституции о том, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Распрощаешься с одним спамером - на смену придет другой.

Если вы обладаете упорством и кучей свободного времени, то можно попробовать написать заявление в полицию, прокуратуру, в конце концов, подать иск в суд. Я выбрала другой способ - менее нервозатратный: я просто краду время спамеров. Суть их работы заключается в том, чтобы обзвонить за день как можно больше людей. Стало быть, больше людей - выше вероятность того, что кто-то купит твою продукцию, услугу и так далее.

Делаю я это так: когда звонит мне спамер, я кладу телефон в карман и занимаюсь своими делами. Периодически поднимаю трубку и даю понять, что я на связи. Обычно интервьюера хватает на 15 минут, затем он сам прерывает "общение".

Иногда, когда я пребываю в хорошем настроении и свободна, я позволяю себе язвить - все в рамках разумного, естественно. Приведу вам три диалога, которые когда-то случились со мной:

Звонит мне девушка с модным нынче именем Евангелина и предлагает пройти процедуру очищения организма от паразитов.

- И как мне от вас избавиться?

- От кого - от нас?

- От вас, паразитов!

- Я даже не знаю. Всего хорошего!

© AFP 2018 / BERTRAND GUAY Что было в первом письме на e-mail и откуда взялся спам: 30 лет Интернету

Вуаля, разговор завершен через две минуты.

Главное в борьбе со спамерами шокировать. Эффект неожиданности - беспроигрышный вариант.

- Доброе утро! Меня зовут Елена, мы проводим социологический опрос. Как вы относитесь к празднованию Дня всех влюбленных?

- Положительно, не лишний повод выпить.

- А вы пьете? (возмущенно)

- Да, а что не слышно?

- Хм. У нас для вас замечательное предложение. Наш интернет-магазин предлагает вам приобрести парфюмерную продукцию со скидкой 20% в честь праздника.

- Да вы что? У вас есть "Тройной одеколон"?

- Хм. Наверно нет. А зачем он вам?

- Как зачем? Пить...

- Простите за беспокойство, до свидания!

Три минуты - и "враг" обездвижен.

Но есть хорошо подготовленные спамеры, колкости их не страшат. Запаситесь терпением:

Три недели подряд меня атаковала некая Айгуль. Она звонила мне в первой половине дня и томным голосом предлагала пройти курс, который имеет незамысловатое название "Счастье". В первый раз я вежливо отказала. Второй звонок девушка была более настойчива и рассказала мне о программе семинара: о процессах, способствующих глубокому расслаблению, которые непременно должны привести к ощущению счастья. Я терпеливо выслушала, тактично отказалась и быстро заблокировала номер.

Но девушка не угомонилась и в следующий раз. Ее милый голосок я услышала в восемь утра. А в это время я по обыкновению зла. Собеседница с тем же тембром на том конце провода рассказывала мне про снижение жизненной энергии, о влиянии стресса на судьбу человека. Познавательный рассказ о жизненных ограничениях был прерван моим наглым вопросом о том, счастлива ли эта мадам, если вынуждена обзванивать с утра клиентов.

"Наверняка вас заставляют это делать? Вы сами не высыпаетесь, хотели бы понежиться в постели, но вы вынуждены брать в руки телефон и обзванивать людей по вашей базе. А если вы этого не сделайте, то лишитесь бонусов, так ведь?" - прямо спросила я.

И что вы думаете, я получила в ответ? Ничего. Айгуль бросила трубку. Я вздохнула с облегчением. Неделя тишины. Но счастье длилось недолго - через неделю опять звонок с другого номера. На этот раз меня беспокоила коллега Айгуль - Жанель. Наглая и беспринципная. Девушка атаковала меня темой отпущения негативных моментов прошлого. Мол, плохое надо забывать.

- Девушка, вы сделали большую услугу для меня, - сказала я.

© Sputnik / Первенцев В Узбекистане с 1 марта подорожает городская телефонная связь

- Какую? - заинтересованно спросила моя собеседница.

- Я отпустила вас и вашу коллегу Айгуль в свободное плавание. И больше не держу на вас зла. Будьте счастливы! - саркастично ответила я и твердой походкой направилась пить кофе.

Всегда есть смысл бороться за свой комфорт. Можно, конечно, позвонить работодателю звонящего, предъявить претензии, но я рекомендую все же установить приложение для блокировки рекламных номеров, которое поможет снизить количество спама.

Но самый действенный совет: не ставьте галочки на заполняемых вами анкетах, в заявках на различных сайтах или просто никому не сообщайте свой номер телефона без особой надобности.