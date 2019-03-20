Конец соперничеству и новые испытания: будущее узбекско-казахских отношений

С отставкой Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана завершилась историческая эпоха, целая глава в истории республики, связанная с возникновением и становлением независимого государства.

На мой взгляд, правильнее рассматривать происходящее именно с такой точки зрения: как событие, отделяющее один этап истории Казахстана от другого. Такой подход сразу позволяет отойти от узкого политологического взгляда, сконцентрированного главным образом на транзите власти и фигуре преемника.

Наступление нового исторического этапа несет с собой крупномасштабные и всеобщие изменения, которые в течение весьма скорого времени скажутся на всех сторонах жизни казахстанского общества и на положении Казахстана в мире.

Выскажу предположение, что казахстанское общество в течение следующих нескольких лет будет меняться весьма быстро и глубоко. Это следует из опыта других подобных случаев, в том числе и российского примера.

Укрепить доверие, сохранить позиции

Какими могут быть изменения фундаментального характера? Во-первых, казахстанские властные и общественные институты должны будут укрепить доверие к себе со стороны казахстанского общества. Это будет одной из важнейших задач последующего периода, поскольку они уже не смогут постоянно прибегать к авторитету Назарбаева, к его способности рассудить и решить в случае возникновения спорных и конфликтных ситуаций. Это испытание на прочность для всей системы государственных органов Казахстана, для его государственных устоев.

Во-вторых, на мой взгляд, в ближайшее время в Казахстане усилится национальная тенденция. Собственно, сам Назарбаев большое внимание уделял казахскому языку, который ему реально удалось ввести в качестве государственного (в чем еще 15-20 лет назад многие сомневались), казахской культуре и казахскому историческому наследию. При этом он очень ценил русский язык и русскую культуру и не забывал, сколь много Россия дала Казахстану.

Однако выросло целое поколение, которое сейчас довольно активно поднимается по иерархии государственных должностей, которое сформировалось на основе идей казахстанской государственности. Россия для них – страна близкая и хорошо знакомая, но не столь родная, как для старшего поколения, к которому принадлежит Назарбаев.

К тому же в Казахстане было и есть довольно много радикальных национал-патриотов, которые всегда стремились отгородиться от России, русского языка и культуры. Это объективный факт.

В-третьих, положение на внешнеполитической арене. Здесь Казахстан приобрел свой статус в решающей степени благодаря опыту и твердости Нурсултана Назарбаева, у которого были свои четкие принципы по поводу места Казахстана в мире (мирное, демократическое и никому не угрожающее государство), и он их твердо выдерживал. Настолько твердо, что и в ЕС, и в США отступились от попыток вовлечь Казахстан в какие-нибудь политические комбинации, понимая, что им не получится свернуть Назарбаева с занятой им позиции.

Теперь наверняка крупные мировые державы попытаются добиться нужного им успеха на казахстанском направлении, и в последующие годы на Казахстан ощутимо усилится внешнеполитическое давление. Новое руководство могут попробовать подчинить своему влиянию многие. Не факт, что получится, но этот напор еще предстоит выдержать.

Две страны, два лидера

Думаю, что в новой исторической эпохе может произойти ощутимое потепление отношений Казахстана и Узбекистана. Точнее, я думаю, что это практически неизбежно, поскольку экономики двух республик (у Казахстана большие ресурсы, у Узбекистана большое население и растущая промышленность) прекрасно дополняют друг друга.

© Sputnik / /Рамиз Бахтияров Мирзиёев позвонил Назарбаеву после его отставки — о чем говорили президенты

Отношения двух стран в эпоху отцов-основателей были дружественными и добрососедскими, но все же с привкусом соперничества. На мой взгляд, это было обусловлено объективными причинами. Великий Нурсултан Назарбаев и великий Ислам Каримов должны были создать свои республики, утвердить и укрепить их суверенитет, место и положение на региональной и мировой политической арене. В этом состояла их историческая роль. Это и придавало их отношениям некоторый оттенок соперничества.

Теперь очевидно, что Казахстан и Узбекистан состоялись как суверенные государства, и нужды соперничать нет. Зато появились другие задачи, которые требуют более тесного партнерства, чем раньше. Нужно разрешить ряд экономических, инфраструктурных и энергетических проблем в регионе, нужно дать отпор радикальным движениям, нужно не допустить разнузданной борьбы за Центральную Азию. От того, сумеют ли Казахстан и Узбекистан сохранить мир в Центральной Азии, очень многое зависит.

Так что с отставкой президента Казахстана – первого президента, основателя и создателя республики – государство вступает не только в новый, но и ощутимо более сложный и турбулентный исторический период. На преемников и наследников Нурсултана Абишевича ложатся очень непростые задачи, вытекающие из изменившихся условий. И на соседей этой страны тоже.