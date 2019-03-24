Двадцатилетие разворота над Атлантикой

Зачем в 1999 году глава российского правительства Евгений Примаков развернул над океаном самолет и каковы были последствия этого решения, рассказывает колумнист Максим Соколов.

Двадцать четвертого марта 1999 года без мандата СБ ООН началась натовская операция "Союзная сила" (участие США в операции носило отдельное название — "Благородная наковальня"). "Сила", а равно "Наковальня", заключалась в массированных бомбардировках Югославии, первых бомбежках в Европе с 1945 года. Продолжавшаяся два с половиной месяца — до 10 июня — операция НАТО унесла жизни 1700 гражданских лиц, из них 400 детей, порядка десяти тысяч были серьезно ранены.

Но 24 марта премьер-министр России Е. М. Примаков, летевший в Вашингтон для заранее согласованной встречи с вице-президентом США Гором, не будучи ясновидцем, еще не мог знать (да и никто не мог), во что обойдется "Союзная сила". Он знал только то, что бомбежки начались, о чем ему любезно сообщил по радиосвязи Альберт Гор.

Решение было принято единолично и немедленно (долго раздумывать и времени не было, самолет уже был над Ньюфаундлендом) — развернуться на 180 градусов и лететь обратно. Маневр, вошедший в анналы дипломатии, получил название "разворот над Атлантикой", а также "петля Примакова".

Сейчас, спустя двадцать лет, повторить разворот над Атлантикой уже затруднительно хотя бы потому, что российские первые-вторые лица в США давно не летают. В лучшем случае — встречаются на территории третьих стран и все больше побочным образом, то есть на полях некоторого общего мероприятия.

Но тогда это был скандал — и первостатейный. Немалая часть отечественной прессы сурово осудила Примакова, усмотрев в развороте акт если не холодной войны, то чего-то на этой линии. Опять же прозвучало ставшее с тех пор стандартным "Стоит ли нам умирать (или даже всего лишь разворачиваться) за Данциг, то есть за Белград?". Упоминались выгоды интересные, которые мог принести визит, если бы он состоялся: кредиты, инвестиции и так далее. С разворотом же — ничего, кроме взаимной остуды.

Жест Примакова был сочтен куда более скандальным, чем пасхальные бомбардировки европейской столицы. Даже несмотря на то, что традиция бомбить Белград на Пасху ведет начало с налета люфтваффе весной 1941 года. Но дело не в традиции — мало ли какие бывают совпадения, — а в том, что решительная, а равно союзная сила была применена безо всякого мандата СБ ООН. Хотим — и бомбим, и никому в том не даем отчета. Сейчас этим кого-то удивить трудно, но в 1999 году такая манера ведения дел была еще внове.

© Sputnik / Антон Денисов Сергей Караганов: Нужно расставаться с ностальгией по СССР

Опять же 24 марта Примаков еще не знал, но спустя месяц чешский президент и великий гуманист Вацлав Гавел дал чеканную формулировку: "Никто не может сомневаться: воздушные атаки, бомбы не вызваны материальной заинтересованностью. Их характер — исключительно гуманитарный: главную роль играют принципы, права человека, которые имеют приоритет даже над государственным суверенитетом. Это делает вторжение в Федерацию Югославия законным даже без мандата ООН".

Редкостное простосердечие наших гуманитарных партнеров, отлитое Гавлом в граните лишь в конце апреля, но в принципе понятное еще 24 марта, вызвало сильную реакцию российского общественного мнения, причем реакцию, неожиданную для всех. Впервые со времен перестройки русские вздыбились, а либеральные и гуманитарные заклинания вдруг потеряли свою силу.

© Foto : Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан Мухаммадиев: СНГ помогло нашим странам избежать судьбы Югославии

Массовые акции протеста у посольства США в Москве, причем акции явно стихийные (об их инспирированности и проплаченности никто не говорил по причине явной глупости такого утверждения, ибо кто их мог инспирировать — глава АП Волошин?), для американцев и российских патриотов Америки стали крайне огорчительной новостью. Еще вчера "мы так вам верили, товарищ Клинтон, как, может быть, не верили себе", а сегодня — антиамериканские манифестации.

Конечно, идейный перелом вызревал давно. По итогам 90-х годов светлый лик рыночной экономики, правового государства, международного партнерства и пр. обернулся впечатляющей задницей. Всего полгода назад — в августе 98-го — произошел дефолт, знаменовавший, кроме всего прочего, обрушение Единственно Верного экономического Учения. И тут в качестве последней капли — "гуманитарные" бомбардировки. Ждать, что все пройдет как по маслу, не приходилось.

А до граждан нашей страны впервые — со времен кипучей перестройки — дошла печальная истина. Россия ничуть не лучше Югославии и тоже стоит у международных "гуманитариев" на очереди. За ними не заржавело бы, кабы не единственный союзник России, называемый "стратегические ядерные силы". Только этот союзник сдерживает порывы наших быстроумных и легкокрылых партнеров и не дает сделать так, как в Белграде.

Конечно, разворот над Атлантикой был очень умеренным ответом. Он только спасал — да и то, наверное, не вполне — национальную честь, ибо продолжить полет, приземлиться и как ни в чем не бывало совершать визит, значило бы публично пройти под ярмом. Этого удовольствия Е. М. Примаков американским партнерам не доставил. И показал: Россия не вовсе раздавлена, сейчас она лишь сосредотачивается — на большее сил нет, — но в будущем партнеры должны понимать, что есть вещи, которые Россия принимать не станет. В избавлении от ига важен и первый шаг. Тем более что он самый трудный. Но китайцы учат, что дорога в десять тысяч ли начинается с первого шага.

Так, и Мюнхенская речь, и 08.08.08, и "Крым наш" стали лишь продолжением долгого пути, начатого над Ньюфаундлендом 24 марта 1999 года.

Источник: РИА Новости.