"Трамп включит зверя": откровения главного американского политтехнолога

Высказывания эксперта, сыгравшего ключевую роль в избирательной кампании Трампа и его победе, вызвали шок в западном инфополе прежде всего из-за крайне жесткой риторитки и не менее жестких прогнозов. Метафоры Бэннона о том, что Трамп будет делать со своими противниками ("go full animal" и "come off the chains"), можно переводить и интерпретировать по-разному, но очевидно, что вырисовывается эдакий звериный образ президента, который буквально "сорвался с цепи" и больше не чувствует необходимости сдерживать свои (политические) инстинкты.

Сам Стивен Бэннон известен неортодоксальными представлениями о том, что возможно, а что — нет. Чтобы по достоинству оценить масштаб и неординарность личности, которая имеет право на шокирующие предсказания, стоит посмотреть на его биографию целиком. Бэннон начал свою карьеру морским офицером и потом каким-то непостижимым образом перешел сразу с военной службы в ряд элитных инвестиционных банкиров Goldman Sachs — наиболее влиятельного в политическом плане банка США, куда просто невозможно попасть с улицы. Потом он успел поработать голливудским продюсером и режиссером, владельцем собственной инвестиционной компании и даже руководителем биологического исследовательского центра Biosphere 2, целью которого было проведение экспериментов по созданию "закрытых экосистем", способных существовать изолированно от внешнего мира и поддерживать человеческую жизнь в условиях колонизации других планет или в условиях Земли после ядерной войны. Бэннон — пожалуй, последний из по-настоящему известных и влиятельных американских "людей эпохи Возрождения" — талантливых полиматов, способных в одиночку влиять на ход истории. Как справедливо замечают американские журналисты, "Бэннон — это провидец, способный увидеть будущее, которое мало кто может увидеть даже во сне. В конце концов из предвыборной команды Трампа, как сообщается, только Бэннон — даже не сам президент — считал, что магнат по недвижимости сможет однажды сидеть в Овальном кабинете Белого дома". Кстати, Бэннон — не только политический, но и технологический визионер-первооткрыватель: он является сооснователем знаменитой компании Cambridge Analytica, которая эффективно применила технологии обработки больших данных и влияния на электорат через соцсети для того, чтобы обеспечить победу евроскептиков в референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза и победу Трампа на выборах президента США.

Если пророческий дар американского банкира-политтехнолога не подвел его и на этот раз, то нас ждут очень интересные президентские выборы в США через год. Его прогноз предполагает, что выборы 2020 года будут эдаким сиквелом выборов 2016-го, и с одной стороны это очень плохая, а с другой — очень хорошая новость для России. С точки зрения Стива Бэннона, ключевым моментом станет осень этого года. Журналисты Yahoo Finance пересказывают его позицию:

"Но его самое удивительное предсказание заключается в том, что право участвовать от Демократической партии в президентских выборах достанется тому, кто баллотировался на выборах 2016 года, но не Берни Сандерсу. Этой осенью, "если только один из этих кандидатов не выстрелит на общенациональном уровне", он думает, что Хиллари Клинтон выйдет на сцену. "Она посмотрит на набор возможных кандидатов и скажет: "Какая замечательная группа людей — и ни один из них не может победить Дональда Трампа". Она скажет: "Я училась на своих ошибках, я обогнала его на три миллиона голосов", и среди действующих кандидатов нет ни одного человека, который мог бы это сделать".

Если прогноз Бэннона верен, то в случае победы Хиллари Клинтон на выборах даже нынешняя холодная война между США и Россией покажется нам прекрасной дружбой — и это плохая новость. А хорошая заключается в том, что в случае выдвижения Хиллари Клинтон она вряд ли сможет выиграть у Трампа. Это не означает, что в случае переизбрания нынешнего президента в отношения по линии Вашингтон — Москва наступит оттепель, но из двух зол хотелось бы увидеть в Белом доме все-таки меньшее: в виде эксцентричного шоумена, а не обезумевшей от русофобии Клинтон.

Однако самое важное в интервью Бэннона, которое он дан Yahoo Finance, это не его (безусловно интересные) взгляды на внутреннюю американскую политику. Важное — это взгляд самого влиятельного идеолога современных США на то, что является главным вызовом и главным врагом для американского будущего.

Читатели уже, возможно, приготовились к тому, что в качестве главных врагов США будут фигурировать Россия и лично Владимир Путин, но Бэннон смотрит совсем в другую сторону: его беспокоит практически исключительно Китай, и он обозначает три вида "китайской угрозы", с которой США нужно справиться. Приоритетная угроза — проект "Один пояс - один путь" и особенно его европейская часть. Экономическая интеграция между Европой и Китаем воспринимается едва ли не как вселенское зло. Вторая угроза — программа "Сделано в Китае 2025", которая должна дать Пекину лидерство в технологической гонке и полную технологическую независимость от США. Третья угроза — сети 5G и конкретно компания Huawei:

"Данные становятся новым плутонием. Данные могут быть направлены против стран, народов и отдельных лиц". И, по словам Бэннона, китайская компания Huawei пытается "перебить цену каждой телекоммуникационной компании в мире", чтобы "доминировать в 5G и контролировать имеющиеся у нее данные".

Официально Стивен Бэннон ушел из администрации Дональда Трампа в августе 2017 года, но создается ощущение, что этот уход был всего лишь формальностью, которая позволила "мозгу" избирательного штаба Трампа спокойно перемещаться по миру и решать задачи особой важности без обременений и ограничений, которые накладывает официальная должность. Свое скандальное интервью он дал в Риме, где он собирает и тренирует европейских антисистемных политиков и, видимо, пытается противостоять китайскому влиянию в Европе.

Если посмотреть на действия администрации Трампа в отношении Китая, то они как будто написаны самим Бэнноном: Вашингтон воюет с проектом "Один пояс - один путь", пытается закрыть все международные рынки для компании Huawei, а американские переговорщики требуют от Пекина отказаться от программы "Сделано в Китае 2025" в обмен на прекращение торговой войны. Для России это скорее хорошо, чем плохо. Чем жестче конфликт по линии Вашингтон — Пекин, тем ценнее и выгоднее сотрудничество с Россией для тех, кого Вашингтон хочет видеть исключительно в статусе колонии.

Источник: РИА Новости