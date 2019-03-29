К оружию, граждане! Спасите Европу от китайских инвестиций

Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Италию, Францию и Монако разворошил осиное гнездо идеологов, которые были бы рады не дать Европе иметь дело с Китаем попросту потому, что это Китай, но не могут предложить той же Европе ничего взамен, кроме упадка под разговоры об общих ценностях. Идеологи эти помещаются как в самой Европе, так и в США, пишет РИА Новости.

Первая — итальянская — часть поездки Си взорвала настоящую бомбу: Китай готов дать Италии, с ее скрипящей экономикой, много денег и экономическую перспективу.

Что подписали в Риме: 29 соглашений, включая меморандум о намерениях. Последний обозначает присоединение Рима к пекинскому проекту "Пояс и путь", который радикально обновляет или создает инфраструктуру торговли между Азией, Ближним Востоком и Африкой, и заканчиваясь — после нынешнего визита Си — в крупнейших портах Италии, Генуе и Триесте. То есть Италия становится ключевой страной для европейского экспорта в большую часть завтрашнего мира и наоборот.

Напомним, что "Пояс и путь" охватывает в той или иной степени 123 страны мира из неполных двух сотен и еще 29 международных организаций. Для Италии получается хорошее партнерство, присоединение к проекту, в котором фигурируют китайские и прочие инвестиции на триллион долларов (при всей условности и приблизительности этой цифры).

А еще в этих 29 документах говорится о спутниковой связи, интернет-торговле, сельском хозяйстве, банковском деле, газе и стали. То есть "больной человек Европы", по сути, получил ясные виды на дальнейшее существование в течение пары десятилетий — к зависти соседей. Точно так же, как раньше подобная перспектива возникла для Греции, где 51% акций крупнейшего порта — Пирея — стали китайскими (с Генуей и Триестом произошло то же, хотя в этот раз Поднебесная не стала желать контрольного пакета).

Тупик для Италии, Греции и еще нескольких стран Евросоюза возник оттого, что в нынешней Европе, управляемой альянсом Германии и Франции при помощи проамериканской бюрократии в Брюсселе, многим странам места не нашлось. И в некоторых из них, прежде всего как раз в Италии, избиратель привел к власти правительства, готовые если и не выйти из ЕС, то рассмотреть альтернативные варианты развития. Что Италия с ее китайским пакетом контрактов, собственно, и сделала.

И вот как отреагировала на эту новость (еще до подписания документов в Риме) француженка Сильви Кауфман, она была главным редактором не последней в стране газеты Le Monde, а сейчас заведует там комментариями. Кстати, обратилась она к собратьям-европейцам со страниц американской The New York Times, одновременно подав таким образом сигнал единомышленникам из США.

"Представьте Европу как мишень на экране радара, — пишет Сильви, — и вы увидите повсюду мигающие красные лампочки. Европа подвергается гибридной атаке по многим направлениям. <...> В новом соревновании сверхдержав — США, Китая и России — Европа стала добычей".

С Россией все понятно (кстати, Сильви замечает очевидное — несмотря ни на какие санкции, наша страна активизировала экономические связи с Австрией, той же Италией и Нидерландами). Весь список объяснений, как это мы "гибридно атакуем" Европу, нам хорошо известен и правдоподобным не стал. Но с Китаем все еще сложнее. Никто не придумал против него таких обвинений, как против России, никто не может объяснить, что же такого ужасного делает Китай европейцам, кроме того, что вытягивает некоторые их экономики из унылого тупика.

Ну то есть Совет национальной безопасности США (часть аппарата Белого дома) на эту тему выдал стандартный текст: итальянская сделка "придает легитимности хищническому подходу Китая к инвестициям и не принесет выгоды итальянскому народу".

То есть получается вот что: вы хотите решить ваши проблемы, начав бизнес, вам дают рынки сбыта и деньги для старта работ — и это хищнический подход, потому что деньги придется отдавать? Но даром они ведь не приходят никогда. Или же если вам одалживают американцы, то у итальянского народа все нормально, а хищник — это только Китай?

Да, именно так. Это говорится абсолютно всерьез. В том числе в Брюсселе, где страшно озаботились прорывом Италии и заявили (в документе Еврокомиссии), что ЕС должен принять план из десяти пунктов о том, как всем себя вести в случае с китайскими инвестициями. Более того, у ЕС, как считают в Брюсселе, должно быть право вето на такие действия стран-членов. Потому что — и тут главное — Китай оказался "экономическим конкурентом" Европы, а заодно он "системный соперник, продвигающий альтернативную модель управления".

Ничего себе конкурент, если предлагает неудачливым европейцам пути выхода из тупика, куда загнал их не в последнюю очередь Брюссель. А теперь оказывается, что Еврокомиссия хочет заблокировать этот самый выход. Во-первых, чтобы европейцы ни на что не надеялись, во-вторых, потому, что Китай — "не наш", то есть не относится к либеральным демократиям.

Вопрос в том, что лучше — иметь дело только с "идейно нашими" и отставать технологически, терпеть прочие бедствия, наблюдая, как остальной мир получает выгоды от торговли с Китаем, или все-таки выйти за флажки Брюсселя (что Италия и сделала). И чем больше Брюссель будет подминать европейцев под себя, тем больше их будет голосовать за евроскептиков… Такая вот европейская дилемма.

В Париже (на завершающем этапе поездки Си) эта дилемма разрешилась встречей, на которую Макрон позвал германского канцлера Ангелу Меркель и главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Вся команда сообщила китайскому гостю, что "Пояс и путь" — хорошее дело и многим европейцам оно нравится. Но Пекин должен понимать, что… Си Цзиньпин согласно кивал головой. Тем более что он, без сомнения, и так понимает, что на самом деле.

Но на самом деле все еще сложнее и хуже. Вернемся к статье Сильви Кауфман, которая, напомним, частично обращается к американцам. И перечисляет то, что в последние пару лет США делают с Европой. Не дают (или пытаются не давать) приобретать китайские технологии 5G; не дают торговать с Ираном; тут надо бы еще упомянуть битву против российского газа, чтобы продать европейцам газ намного дороже — американский. И вот теперь грозят Италии по поводу сделки с Китаем. В общем, все, что можно сделать, чтобы Европа пришла в экономический и прочий упадок, Америкой делается.

В итоге, говорит Сильви, "европейцы, когда-то хозяева мира, теперь выталкиваются на его периферию. Но Европа не должна принимать поражение". Что-то вроде "К оружию, граждане!".

А к оружию — это как? Что делать — все-таки работать с Китаем, Россией и прочими (что и происходит)? Или рассориться и с ними (нами), и с США одновременно — и сидеть после этого в ожидании экономических и прочих чудес?