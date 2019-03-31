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Президентские выборы на Украине

Запад встал на защиту победителя украинских выборов

© Sputnik / Стрингер
Колумнисты
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Виктор Мараховский
Тема:
Президентские выборы на Украине (8)
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Итог сегодняшних президентских выборов на Украине не имеет серьезного значения. 

Это не мы, кремлевская пропаганда, так считаем. Так считает, например, президент Международного республиканского института Дэниел Твининг. Главное, пишет он во влиятельном американском издании Foreign Policy, "не сам исход выборов, а качество выборного процесса. Если украинцы не увидят, что выборы происходят свободно и честно, то завоевания последних пяти лет обесценятся, а приверженность демократии ослабеет, и тогда Украина снова откроется для российского вмешательства". А если увидят, что все честно, — то и дальше все будет хорошо.

Президент Украины Петр Порошенко
© Sputnik / Стрингер
Порошенко в день выборов пообещал "порвать путы Москвы"

В свою очередь, европейское издание Politico отмечает: кандидаты раздают многочисленные обещания, "от понижения тарифов на газ, поднятых по требованию МВФ, до раздачи гражданам земли". Но "в свете плачевного экономического состояния страны такие обещания далеки от реальности. <...> Очень немногие обозреватели видят возможности для решительных изменений до тех пор, покуда Украина будет управляться "олигархическим плюрализмом". То есть для граждан все и дальше будет плохо.

Что любопытно: оба эти мнения — с разных сторон, но об одном и том же.

Американский эксперт настаивает исключительно на "качестве электорального процесса", потому что среди нынешних топовых кандидатов нет ни одного пророссийского, — а что еще нужно-то от этой территории?
Европейская редакция рассматривает происходящее с точки зрения пресловутых "простых украинцев" — и тоже не видит разницы.
В общем, западные обозреватели прогнозируют при любых раскладах внешнеполитическую стабильность (в хорошем, антироссийском смысле) и стабильность социальную (в дурном смысле, ну что тут поделаешь).

...Мы к этому можем добавить разве что одно рассуждение.

В течение последних лет на Украине повторялась мантра о том, что она может стать "сборочным цехом Европы" — и таким образом совершить прорыв в экономике и благосостоянии.

Об этом писали в 2016-м.

Об этом писали в 2017-м.

Для того чтобы стать сборочным цехом Европы, повторяли эксперты, у Украины есть все данные. У нее довольно многочисленное и притом недорогое население — дело только за инвестициями.

Мэр Киева Виталий Кличко
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Виталий Кличко приехал на избирательный участок на необычном транспорте

Но есть нюанс. К нынешнему моменту данная мантра как-то утихла. Все уже поняли, что у Евросоюза уже есть в роли "сборочного цеха" Восточная Европа. И уже сегодня Польша, Чехия, Словакия и даже местами Эстония — активно высасывают украинских гастарбайтеров сотнями тысяч и миллионами, замещая ими собственное уменьшающееся поголовье рабочих рук.
То есть даже на рынке "сборочных цехов" Украина выступает как экспортер сырья — на сей раз человеческого.

К этому можно добавить такие обстоятельства, как грядущий коллапс "трубы", тлеющая война с республиками Донбасса и самые быстрые в Европе темпы падения численности населения (плюс, соответственно, самое быстрое его старение).
Иными словами, Украине больше некуда прорываться. То есть какого-либо светлого будущего у нее в нынешнем формате не просматривается вообще.

...Все это не значит, что данное гособразование непременно ждет какой-то быстрый и страшный коллапс. Это не так. Отдельные отрасли украинской экономики, разобранные на вотчины, продолжают неплохо себя чувствовать и приносить владельцам прибыль — и будут приносить ее далее. И при них будут кормиться какие-то медийные персонажи, периодически выкрикивающие "у нас стало местами как в Европе", и еще какие-то будут гипнотически говорить в камеру "шестьсот миллиардов евро готовы зайти в страну, и через год мы ее не узнаем".

© Sputnik / Максим Блинов
Подсчет голосов по-украински: "технические кандидаты" и "мертвые души"

Уже по этой причине "Украина" — в смысле того самого олигархического плюрализма, над которым надстроена кое-какая государственность с собственным флагом, гимном и президентом, — может существовать еще очень долго и радовать хозяев. Как местных, ворочающих экономикой, так и внешних, из "обкома" и МВФ. Опять же, гастарбайтеры будут и дальше засылать на родину деньги, поднимая спрос и импорт.

Но штука вся в том, что в такой конструкции роль государства — сводится к координации интересов олигархата и выполнению приказов настоящего начальства. А выполнять эти приказы пообещали вообще все фавориты президентской гонки.

Поэтому, как с горечью констатируют те же западные СМИ, в России исход украинских выборов служит темой для приколов с медведями. И, видимо, именно поэтому западные "мозговые центры" активно пишут о том, что "цель России на этих выборах — посеять в украинцах неверие в победителя".

Далекое начальство мало волнует, кто станет президентом (т. е. главным приказчиком) далекой Украины, и тем более их мало волнует уровень жизни далеких украинцев. Начальство волнует, чтобы эти самые далекие украинцы "не теряли веры".

Потому что вся описанная конструкция — с олигархатом, подчинением "обкому" и засылающими гастарбайтерами — держится, строго говоря, именно на вере граждан в то, что что-то может измениться (во что не верит сам Запад).

А значит, для Запада главное — защитить эту иллюзию.

Источник: РИА Новости

Тема:
Президентские выборы на Украине (8)
Теги:
Украина



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