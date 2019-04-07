"Ядерный вариант": нефтедоллар угрожают убить

Высокопоставленные чиновники в Эр-Рияде обсуждают возможность применения против Вашингтона так называемой "ядерной опции" — отказа от использования доллара при расчетах за саудовскую нефть в том случае, если США примут закон о ликвидации OPEC.

Саудовская угроза еще не озвучена и не подтверждена на официальном уровне, однако высокопоставленные источники Рейтер заявляют о ее реальности, а саудовские дипломаты отказались давать официальное опровержение, что можно считать косвенным, но очень сильным аргументом в пользу того, что такая схема воздействия на американские власти и американскую финансовую систему действительно рассматривается.

Стоит особо подчеркнуть: мы уже неоднократно писали о том, что главный фактор, который будет останавливать принятие так называемого билля NOPEC, разрешающий американскому правительству подавать в американские суды антимонопольные иски в адрес стран — членов ОПЕК и стран — участниц сделки ОПЕК + Россия, заключается в ответных мерах "пострадавших" стран, у которых начнут экспроприировать долларовые активы и активы, находящиеся в американской юрисдикции.

В качестве наиболее серьезной и эффективной ответной меры мы упоминали как раз атаку (а точнее, тотальный демонтаж) нефтедолларовой системы, которая является критически важной для международного статуса доллара США: "Дело в том, что в случае принятия этого акта и начала судебного антимонопольного процесса, который очевидно закончится конфискацией имущества стран — экспортеров нефти, сами государства-экспортеры немедленно "убьют" нефтедолларовую систему. Просто из-за того, что для них это будет единственный способ выживания. Если любые долларовые активы будут конфискованы американскими властями, которые в ультимативной форме требуют, чтобы им обеспечили политически комфортный уровень цен в 30 долларов за баррель (как это делает Трамп), то единственно возможной ответной мерой становится немедленный отказ от поставок нефти в США и от работы с долларом. Такая радикальная финансовая перестройка потребует усилий и будет предполагать серьезные организационные сложности, но в этом сценарии для стран-экспортеров лучше потерять пять процентов или даже 15% от прибыли в других валютах, чем лишиться 100% долларовой прибыли в тот момент, когда американские приставы заморозят им счета".

Этот прогноз был написан в июле 2018 года и на тот момент показался некоторым комментаторам и экспертам абсолютно невероятным и слишком оптимистичным, ибо уровню веры некоторых наших сограждан в американское всемогущество и "великий доллар" может позавидовать любой религиозный фанатик.

Прошло девять месяцев — и теперь даже крайне проамериканские СМИ, такие как Рейтер, сообщают об угрозе нефтедоллару как о свершившемся факте: "(источники Рейтер) сказали, что этот вариант обсуждался внутри страны высокопоставленными саудовскими чиновниками в последние месяцы. Два источника подтвердили, что план обсуждался с членами ОПЕК, а один из источников, хорошо информированный о нефтяной политике Саудовской Аравии, заявил, что Эр-Рияд также сообщил об угрозе высокопоставленным американским чиновникам из энергетического сектора".

© Sputnik / Наталья Селиверстова Доллар, прощай

Мы становимся свидетелями ситуации, которая еще несколько лет назад казалась невозможной: страна — лидер арабского мира не просто угрожает высокопоставленным американским чиновникам, но и готовит действия, которые нанесут колоссальный ущерб экономике США. Тезис о колоссальном ущербе — это не "фантазии российской пропаганды", а сухая констатация фактов в изложении мейнстримных британских журналистов и их источников: "В том маловероятном случае, если саудовцы действительно отбросят доллар, это подорвет его статус основной мировой резервной валюты, уменьшит влияние Вашингтона на мировую торговлю и ослабит его способность применять санкции в отношении национальных государств. "Саудовцы знают, что у них есть доллар в качестве "ядерного варианта", — сказал один из источников, знакомых с этим вопросом. "Саудиты говорят: пусть американцы примут билль NOPEC, и экономика США развалится", — сказал другой источник".

С журналистами Рейтер можно согласиться в их оценке низкой вероятности такого события, но не потому, что Эр-Рияду не хватит смелости (для Саудовской Аравии отказ от доллара станет вопросом выживания), а потому, что после того, как на стол переговоров положен "ядерный вариант", вряд ли американские сенаторы и конгрессмены найдут в себе смелость принять тот самый билль NOPEC, который позволил бы ограбить страны — экспортеры нефти.

Однако, с другой стороны, вряд ли можно делать ставку именно на благоразумие американских законодателей, которые зачастую руководствуются исключительно внутриполитической логикой, желанием получить хороший пиар и представлениями о безграничном американском величии и всемогуществе. Так что есть, пусть не очень большой, но шанс на то, что Эр-Рияду придется выполнить свою угрозу в том случае, если американские законодатели и администрация Трампа не прислушаются к голосу разума и к требованиям американских нефтяных компаний, выступающих против скандального законопроекта.

© Sputnik / Ирина Калашникова Россия организовала всемирное унижение Трампа

С точки зрения российских интересов — оба варианта хороши. Если билль NOPEC будет тихо (или даже со скандалом) похоронен где-то в коридорах конгресса, сената или Белого дома, то цены на нефть получат дополнительный фактор поддержки, а весь мир увидит, что "держать в заложниках нефтедоллар" — это хорошая тактика использования болевой точки дряхлеющего мирового гегемона. Если Вашингтон пойдет на принцип (чего тоже нельзя исключать), то в случае реализации саудовской угрозы ущерб, нанесенный американской экономике и долларовой финансовой системе, с лихвой компенсирует любой дискомфорт, который придется испытывать в процессе перевода всей нефтяной торговли на альтернативные валюты. И это даже не говоря о том, что коллапс нефтедоллара станет уникальным шансом для расширения роли рубля в сфере торговли энергоносителями.

Уже сейчас можно задать важный вопрос: а откуда у Саудовской Аравии появилась такая смелость в отношениях с США? Что дает возможность игнорировать твиты Трампа, который требует немедленно снизить цену на нефть, и одновременно угрожать США ликвидацией нефтедоллара? За последние годы, по большому счету, в мире изменился только один ключевой фактор, который позволяет идеально объяснить эти события: Россия наладила экспорт услуг по защите от вашингтонской агрессии, наглядно продемонстрировав свою эффективность и несгибаемость в Сирии. Теперь все желающие сделать нечто, что вызовет гнев Белого дома, знают, что они (если это действительно выгодно России) могут найти эффективную защиту от взбешенных американских политиков.

Процесс только начался, но уже приносит России ощутимые выгоды, такие как пять триллионов рублей, заработанных на сделке ОПЕК + Россия. Дальше — обязательно будет больше. И если вдруг в новостях начнут появляться сообщения о срочных поставках, например, российских комплексов ПВО в Саудовскую Аравию, можно будет предположить, что у нефтедоллара не просто сочтены дни, а вся нефтедолларовая система может рухнуть буквально за один день.

Источник: РИА Новости