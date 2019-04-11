Армия меняет лицо: почему женщины Востока надевают военную форму

Подобная практика вполне соответствует международным стандартам и реалиям, сегодня служба доступна женщинам многих стран мира. И все же в Центральной Азии пример достаточно редкий, а узбекское общество к армейской службе женщин относится неоднозначно.

© Sputnik / Алексей Филиппов Минобороны Узбекистана объявило набор девушек для службы

Основные требования Минобороны Узбекистана к кандидатам женского пола: диплом о высшем или среднем специальном медицинском образовании, рост от 170 сантиметров, возраст от 18 до 25 лет (возрастное исключение предусмотрено для специалистов с высшим медицинским образованием узкого профиля – до 28 лет). Особо приветствуются женщины-спортсменки, ведь служба в армии связана с большими психофизическими нагрузками (даже в области военной медицины).

Имея самую сильную армию в Центральной Азии, Узбекистан занимает достаточно высокую 48 позицию и в мировом рейтинге военной мощи. Расходы республики на оборону составляют около 4% ВВП (1,4 миллиарда долларов), это надежная основа укрепления обороноспособности. В рядах вооруженных сил Узбекистана служат, по разным данным от 50 до 65 тысяч человек (в том числе военврачи-мужчины). Страна с 30-миллионным населением имеет достаточные призывные (мобилизационные) ресурсы, и рост числа женщин в камуфляже – признак модернизации армии и общества, а не дефицита кадров. Возможно, военной медициной феминизация не ограничится. Подобные процессы наблюдаются в силовых структурах многих стран.

Международный опыт Sputnik / Владимир Трефилов Евсеев: женщины укрепят воинскую дисциплину в армии Узбекистана

Количество военнослужащих-женщин увеличивается во всем мире. Женщина просто создана для должностей военного врача, связиста, метеоролога, переводчика, психолога, преподавателя военного вуза. Более тернистым может оказаться путь командира взвода. Невзирая на трудности, девушки служат даже в воздушно-десантных войсках. А старший лейтенант Российской армии Светлана Протасова, к примеру, успешно освоила профессию летчика-истребителя Су-27 (единственная в мире). В вооруженных силах РФ погоны носят около 40 тысяч женщин (из них более двух тысяч – офицеры).

Недавно Sputnik рассказывал о женском взводе снайперов Армянской армии. В Республике Беларусь на воинских должностях командного, инженерного, технического, военно-гуманитарного, идеологического, педагогического и медицинского профилей служат более четырех тысяч женщин. В войсках Республики Казахстан несут службу восемь тысяч женщин, более 10 процентов от общей штатной численности, причем охвачены даже ракетные, аэромобильные, артиллерийские и другие боевые части. Женщины достойно служат в Кыргызской армии, и еще 10 лет назад они составляли треть национальных вооруженных сил.

© Sputnik / Кого берут в солдаты в Узбекистане

Если выйти за пределы СНГ, то феминизация силовых структур становится еще заметнее. Норвегия – страна, где девушки служат в армии на обязательной основе (закон принят в 2014 году, срок службы ограничен 12 месяцами). В израильскую армию также в обязательном порядке призываются девушки в возрасте 18 лет (мужчинам положено отслужить 36 месяцев, срок службы для женщин – 24 месяца).

В сухопутных войсках США женщинам разрешается замещать более 90 процентов воинских должностей, форму носят около 200 тысяч американок. Во Франции женщины служат во всех родах войск, во французской армии более 26 тысяч женщин. В вооруженных силах Великобритании женщины имеют право занимать любые должности (в Англии еще в 1653 году появились первые женские военные госпитали). В канадской армии "под ружьем" – около семи тысяч женщин. В Швеции разрешена служба женщин на подводных лодках. Воинская служба доступна женщинам Саудовской Аравии в возрасте от 25 до 35 лет, при наличии диплома о высшем образовании, и с условием проживания вместе с опекуном мужского пола (муж, отец, брат). И все же за равноправие приходится платить чрезмерными для женского организма нагрузками.

Традиционно женщины отличаются повышенной ответственностью, отсутствием вредных привычек, стремятся наравне с мужчинами переносить тяготы воинской службы. Это хорошо. И все же волей природы гендерное неравенство существует.

Принципиальные для службы различия, прежде всего, в общей массе тела и более тонкой структуре мышечных волокон (росту мышечной массы способствует тестостерон, которого у мужчин в 10 раз больше). Как правило, соотношение женской и мужской мышечной силы в среднем составляет 2/3. Причем у женщин мышцы верхних конечностей на 30 процентов слабее нижних. А ведь на службе приходится нелегко и сильным мужчинам, особенно в экстремальных условиях Крайнего Севера, высокогорья или жарких пустынь. Не случайно даже соревнования по шахматам разделены на мужские и женские.

Воинский профессионализм – понятие более многогранное, нежели в гражданской сфере, и бывает непросто отрегулировать равенство мужчин и женщин при несении военной службы. Психофизически женщины устроены принципиально иначе, нежели мужчины. На здоровье военнослужащих-женщин отрицательно влияет весь комплекс жестко регламентированной и энергозатратной армейской жизни. Исследования британских военных врачей показали, что попытки сравниться в военном деле с мужчинами нередко заканчиваются для женщин психологическими и физическими травмами. Проблему повышенного в три раза женского травматизма не компенсируют никакие поблажки (снижение нормативов физподготовки).

Жизнь вооруженных сил нацелена на постоянную боевую готовность, но в самых феминизированных армиях проблема непосредственного участия военнослужащих-женщин в боевых действиях не решена. Для женщин установлены ограничения, связанные с риском для жизни. Чтобы сделать службу более пригодной для женщин, необходимо изменить всю систему боевой подготовки. Однако феминизация войск не должна снижать эффективность системы или нарушать социальную справедливость. Здесь скрывается некий парадокс: даже если женщина готова к самопожертвованию во имя боеготовности, посылать ее под пули несправедливо. Очевидно, каждая страна и национальная армия найдут собственное непростое решение.