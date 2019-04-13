Трамп заявил о государственном перевороте в Америке

Как и обещал главный политтехнолог Белого дома Стивен Бэннон после окончания расследования специального прокурора Мюллера, который так и не нашел доказательств заговора Трампа и Кремля, сам Трамп "включил зверя". Президент США заявил о том, что произошла попытка государственного переворота, и подчеркнул, что "силовики", которые фактически пытались снять его с должности, совершили измену родине, пишет РИА Новости.

© REUTERS / LEAH MILLIS "Трамп включит зверя": откровения главного американского политтехнолога

Более того: у самого Трампа теперь появились возможность отомстить и даже подходящий инструмент для тотальной зачистки его политических оппонентов, причем не только среди сотрудников спецслужб. Генеральный прокурор Уильям Барр, судя по всему, действительно готов устроить самое масштабное политические расследование в американской истории.

Британская телекомпания BBC констатирует: "Барр заявил, что, по его мнению, власти США шпионили за кампанией Трампа. Представители американской разведки ранее заявляли, что они шпионили за русскими, а не за Трампом". Показательно, что по большому счету позиция американского генпрокурора сейчас совпадает с позицией российских СМИ, которые изначально заявляли: все расследование "российского заговора" являлось не чем иным, как элементом внутриполитической борьбы в США, и было направленно на то, чтобы не дать Трампу стать президентом, а затем — добиться его импичмента.

Сам Трамп однозначно рассчитывает на уголовное преследование тех, кто организовал и заказал расследование о его "связях с Кремлем":

"Это была попытка государственного переворота. Это была попытка смещения президента. И мы их победили. Мы их победили. <...> Потому что я знал, насколько незаконными были все эти вещи. Это была афера. Что меня больше всего интересует — это начало (расследования. — Прим. ред.) генерального прокурора, он упомянул об этом вчера. Он отлично справляется, начинает возвращаться к истокам, где все это началось. Потому что это была незаконная охота на ведьм, и все это знали. Они тоже это знали. И их поймали. И то, что они сделали, было изменой родине", — заявил он на импровизированной пресс-конференции.

Дальнейшая схема действий вполне предсказуема. Очень вероятно проведение расследования деятельности группы сотрудников ФБР, в специальном "закрытом" американском суде получавшей разрешения на то, чтобы шпионить за штабом Трампа и за его семьей. Уже давно известно, что это разрешение было получено на основании, мягко говоря, сомнительных данных, которые этой команде сторонников Клинтон выдал бывший сотрудник МИ-6 Кристофер Стил.

© AFP 2018 / Jewel Samad Это не конец света, а всего лишь долг США

Фэбээровцы, которые требовали возможность шпионить за будущим президентом и его близкими, скрыли от суда то, что так называемое досье Стила, скорее всего, было опосредованно оплачено структурами, близкими к избирательному штабу Хиллари Клинтон и что часть "досье" была основана на вбросах в СМИ, организованных структурами, близкими к избирательному штабу Клинтон. В рамках расследования обязательно будет рассмотрена и внутренняя переписка между высокопоставленными агентами ФБР, которые убеждали друг друга, что они не допустят избрания Дональда Трампа и что на случай поражения Хиллари Клинтон у них есть некий "страховой полис", под которым, вероятно, и подразумевалось то самое "досье Стила" (при других обстоятельствах послужившее бы основанием для импичмента президента США и, возможно, даже для его уголовного преследования за измену родине, что в американских реалиях предполагает даже смертную казнь).

Если хоть один из участников заговора действительно расколется и пойдет на сделку со следствием (например, в обмен на очень мягкий приговор), то перед руководством ФБР и частью высокопоставленных сотрудников других американских спецслужб, которые содействовали появлению на свет "кремлевского досье" на Трампа, во весь рост встанет перспектива оказаться под судом за попытку государственного переворота.

А уж если (хотя бы из-за страха оказаться на электрическом стуле) расколется кто-то из тех, кто координировал свою работу с избирательным штабом Клинтон, то у Трампа появится почти идеальная возможность воплотить в жизнь главный лозунг своей избирательной кампании: "Lock her up!" — "Посади ее (Хиллари Клинтон. — Прим. ред)!"

В условиях приближающихся президентских выборов 2020 года у действующего президента складываются прекрасные условия для того, чтобы превратить избирательную кампанию в одно большое шоу, главной темой которого будут преступления политиков от Демократической партии. Избирательная кампания будет вестись на фоне расследования попытки государственного переворота в исполнении симпатизантов Клинтон из американских спецслужб, а попутно расцветет расследование "Украинагейта" — попытки вмешательства украинских политиков (и, возможно, лично Порошенко) в выборы 2016 года. Тоже на стороне Клинтон, естественно, о чем американская протрамповская пресса уже активно пишет.

© Sputnik / Константин Чалабов Угрозой миру являются США, а не Россия, думает большинство жителей планеты

В данном случае известное правило американской политики "ворон ворону глаз не выклюет" работать не будет, ибо оппоненты Трампа начали первыми. А рассуждения о том, как круто будут смотреться дети Трампа за решеткой, уже давно стали едва ли не каждодневной привычкой многих американских политиков и лидеров общественного мнения из лагеря Клинтон.

В общем-то, последний шанс для тех, кто все-таки хотел бы увидеть импичмент Трампа и доказать, что Трамп — агент КГБ, пришедший к власти исключительно благодаря сговору с Россией, — это арест Джулиана Ассанжа, который эквадорские власти уже сопроводили сливом о неких "русских хакерах", с которыми он якобы сотрудничал.

Если из Ассанжа в самом прямом смысле удастся выбить (а американские спецслужбы не стесняются в методах) показания о том, что компромат, который "Викиликс" опубликовал во время избирательной кампании 2016 года на Хиллари Клинтон, был получен от российских спецслужб и что его вброс был скоординирован и заказан окружением Дональда Трампа, то сегодняшние "предатели и путчисты" из ФБР вполне могут стать героями, которые спасли Америку от "агента КГБ Донни".