Неочевидное, но вероятное: вернётся ли Узбекистан в ОДКБ

Узбекистан постоянно и конструктивно взаимодействует со странами ОДКБ, и в рамках объективной интеграции может быть заинтересован в возвращении в эту организацию, полагает военный обозреватель Александр Хроленко.

Недавний визит в Узбекистан казахстанского президента Касыма-Жомарта Токаева, встречи с узбекским президентом Шавкатом Мирзиеевым дали новый импульс развитию военного сотрудничества двух стран. Казахстан и Узбекистан подписали соглашения по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) и аэродромно-технического обеспечения. И это очередной этап развития военного сотрудничества, дальнейшего укрепления стратегического партнерства.

В области ПВО новые документы позволяют упорядочить взаимодействие дежурных сил и средств охраны воздушных рубежей Казахстана и Узбекистана, своевременно реагировать на угрозы. Соглашение о совместном использовании военных аэродромов позволяет военной авиации двух стран в упрощенном порядке пересекать казахстанско-узбекскую границу, проходить техническое обслуживание и заправлять самолеты на большом удалении от пунктов постоянной дислокации (на территории соседней страны).

Ранее вступило в силу соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о сотрудничестве в военно-технической сфере. Стороны утвердили план взаимодействия, включающий поставки техники, мероприятия боевой подготовки и подготовку военных кадров. Взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество Ташкент успешно развивает и с другими странами ОДКБ – Узбекистану, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану целесообразнее выступать единым фронтом на международной арене. И все же казахстанский вектор имеет особое значение.

Стратегические приоритеты

В Узбекистане и Казахстане осознают, что геополитическая борьба за ресурсы Центральной Азии продолжится, и внутрирегиональная разобщенность окажется лишь на руку корыстным внешним игрокам. Поэтому Ташкент и Нур-Султан проявляют равную и стабильную заинтересованность в укреплении экономических связей, взаимовыгодного партнерства в военной и военно-технической сферах.

В ходе визита министра обороны Республики Узбекистан генерал-майора Абдусалома Азизова в Республику Казахстан летом прошлого года были определены и конкретизированы перспективные направления двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Узбекская делегация посетила военные объекты МО РК, и впервые за всю историю двусторонних отношений участвовала в тактико-специальных учениях «Ерік дала». В дни ответного визита в Узбекистан казахстанской делегации было организовано посещение одной из воинских частей в городе Коканд. Все это элементы растущего доверия и сближения.

Министерство обороны Узбекистана Хочешь мира — готовься: как узбекская армия стала сильнейшей в ЦА

Можно предположить, что Узбекистан и Казахстан постепенно создают основу регионального военно-политического союза, с перспективой его расширения до рамок ОДКБ. Президент Шавкат Мирзиеев отмечает: «Наши позиции по многим вопросам международной и региональной политики совпадают. Узбекистан и Казахстан чувствуют свою ответственность за состояние дел в нашем обширном регионе… Узбекский народ почувствовал плечо настоящего друга и брата». Однако в ОДКБ есть и другие братские народы. Внеблоковая военная доктрина геополитические реалии не отменяет.

С другой стороны, только в феврале министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов встретился с командующим Центкома Вооруженных Сил США генералом Джозефом Вотелом, принял делегацию пакистанских коллег, а еще в Ташкенте состоялась конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии, с участием Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана и Центркома США. При этом американская сторона высоко оценила внимание Ташкента межведомственным узбекско-американским соглашениям, и расширению сотрудничества в военном и военно-техническом направлении.

Ранее Sputnik сообщал об участии военнослужащих Сил специальных операций Минобороны Узбекистана в учениях «Южный удар» на американской военной базе в штате Миссисипи. Геополитическая борьба различных «центров силы» за дружбу с Узбекистаном продолжается.

Отвечая на ультиматум времени

В непростой геополитической и экономической ситуации Узбекистан создал современную, мобильную, хорошо оснащенную и эффективную армию, которая считается самой сильной в Центральной Азии. В минувшем году оборонные расходы республики достигли 4% ВВП, более 1,4 миллиарда долларов. По другим данным, Узбекистана ежегодно тратит на ВПК свыше 4 миллиардов долларов.

Узбекистан ориентирует армию на новые предполагаемые театры военных действий и угрозы (приоритет – афганское направление). Создана принципиально новая организационно-штатная структура. В узбекской армии служат около 50 тысяч человек, из них более 40 тысяч в сухопутных войсках. Семь высших военных учебных заведений обеспечивают высокий уровень подготовки командных кадров. Срок службы по призыву снижен с полутора до одного года, взят курс на профессиональную армию.

Военная доктрина Узбекистана носит оборонительный характер, исключает участие страны в военно-политических союзах и размещение на узбекской территории иностранных военных баз, вместе с тем декларирует курс на эффективное военно-политическое взаимодействие с другими государствами, «многовекторный курс».

Успешно развивается военное и военно-техническое сотрудничество Ташкента и Москвы. Минобороны Узбекистана заинтересовано в закупках российского оружия и совместных мероприятиях боевой подготовки. Министры обороны двух стран Абдусалом Азизов и Сергей Шойгу в октябре 2018 года подписали соглашение о взаимном использовании воздушного пространства.

О возвращении республики в ОДКБ речи пока не идет, и все же реалии прочнее юридических абстракций. Так, Узбекистан получает вооружения по внутрироссийским ценам. Это единственная страна СНГ вне ОДКБ и Таможенного союза с подобными привилегиями. Значительная экономии средств позволяет ускоренно, до 2020 года модернизировать вооруженные силы. Объективно обеспечить гарантии безопасности Центрально-Азиатскому региону может только РФ.

Отношения между Узбекистаном и Россией регламентированы «Договором о стратегическом партнерстве» и «Договором об углублении экономического содружества», подписанные в декабре 1999 года, и время подтвердило правильность геополитического выбора.