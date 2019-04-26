Пекин опять победил. Три сюжета вокруг "Пояса и пути"

Об открытии форума "Один пояс, один путь", о его перспективах и о роли китайско-российских проектов, рассуждает колумнист Дмитрий Косырев.

Успех проходящего 25-27 апреля пекинского форума "Один пояс, один путь" стал очевиден уже в день его открытия, судя по тому, кто приехал на встречу и какие острые, конфликтные ситуации глобального масштаба стоят за участием этих людей, пишет РИА Новости.

Давайте посмотрим на три важных сюжета. Хотя на самом деле их в рамках форума намного больше. Да иначе и быть не может, поскольку "Пояс и путь" — это попытка множества государств выстроить систему партнерства с самой большой экономикой мира (США по паритету покупательной способности валют давно уже на втором месте) и у каждой страны тут своя история. Партнерство это хотя и начиналось с чисто экономических вопросов, сегодня не может не быть политическим проектом. Вот к этому фактическому столкновению американского и китайского мира в итоге все и пришло. А форумы — любые — интересны не сами по себе, а тем, как на них подобные глобальные схватки проявляются.

Сюжет первый, касающийся приезда в Пекин российского президента Владимира Путина. Он может быть обозначен фразой "Большое евразийское партнерство", поскольку именно о нем идет речь в интервью Путина китайскому ресурсу "Жэньминь жибао" накануне приезда.

Дело в том, что российско-китайских проектов, имеющих отношение к "Поясу и пути", много. Это и Северный морской путь, по которому уже начались поставки в Китай нашего газа, и экономический коридор КНР — Монголия — Россия, и еще десятки других. Но стратегический смысл происходящего в том, что России "Пояс и путь" нужен как направление развития не только национальной экономики, но и экономики ее партнеров по евразийскому пространству.

Проще говоря, всем должно быть хорошо. Не может такого быть, чтобы одна Россия (или какое-то еще государство) получала выгоды от сотрудничества, а прочие остались бы в стороне. А вот как конкретно это сделать, как увязать в единой стратегии множество проектов — это серьезная работа и она еще только начинается.

Если вы строите какие-то портовые сооружения, дороги или новые системы связи (а "Пояс и путь" этим в основном и занят), то неизбежен вопрос о политическом влиянии тех, кто в этом занят и кто потом будет пользоваться этими сооружениями.

Тут у нас возникает второй сюжет под названием "Похищение Европы".

Вспомним недавнюю сенсацию, когда новое — и евроскептическое — правительство Италии подписало с Китаем рамочное политическое соглашение о присоединении к "Поясу и пути" и к нему еще целый пакет соглашений более конкретных. Тогда можно было встретить заявления, что это единственное европейское государство, решившееся на такой шаг.

Но на форумах типа нынешнего всегда циркулирует множество обобщенных данных. Из которых мы видим, что среди формальных партнеров "Пояса и пути" значится еще Греция (и ее ведущий порт Пирей), причем это давно известный факт. Среди партнеров-подписантов также Австрия, Люксембург, и вот сейчас, накануне встречи в Пекине, стало известно, что приедет президент Швейцарии Ули Маурер, который тоже подпишет соответствующий документ.

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Но документы у всех разные. И здесь выявляется тонкость ситуации с "Поясом и путем". Это довольно расплывчатый проект, он не требует каких-то одинаковых для всех соглашений — клятв о вступлении и тем более блоковой дисциплины после подписания таковых. "Пояс и путь" — что-то вроде общего направления движения, и никто не требует разрыва с прежними партнерами, чтобы обрести новых.

А вот и третий сюжет вокруг форума, и его надо снабдить заголовком "Где долговая ловушка?".

Суть в том, что американцы предупреждают об опасности "Пояса и пути", поскольку если Китай в рамках своего проекта дает вам кредиты на их выполнение, то вы якобы попадаете в недопустимую зависимость от него.

Бороться с этой по-детски простой идеей можно в целом — и на форуме в Пекине это делается. Вот общая статистика по Африке : в 2018 году континент был должен на 36 процентов МВФ и Всемирному банку, а Китаю — только на 1,8 процента. Кто расставляет ловушки? И может быть, за мягкими и долгосрочными займами Пекина идут как раз для того, чтобы избежать другой западни?

Так или иначе, возможные китайские инвестиции в "Пояс и путь" на обозримый период оцениваются в триллион долларов, а США, борющиеся с Китаем за влияние в мире, способны выделить на соответствующие кредиты, возможно, 60 миллиардов. Разница есть, не говоря о том, что Китай, в отличие от Запада и его финансистов, подчеркнуто никого не учит правильной политике, государственному устройству или ценностям.

Но есть и более локальные ситуации вокруг "долговой ловушки". Несколько стран, от которых накануне пекинского форума ожидали заявления, что они выходят из партнерства, потому что Пекин загнал их в долги, — это Малайзия и Пакистан, а также Мальдивы и Шри Ланка. Соответствующая работа с ними велась, главное же было в том, что во всех перечисленных случаях там к власти пришли новые люди. И они пообещали начать с серьезного разбора тех кредитов, которые взяли у Китая прежние правительства.

Разобрались.

В Пакистане говорят, что с момента вступления страны в "Пояс и путь" инвестиции пошли вверх, особенно от Саудовской Аравии, Катара, Малайзии и России. В Малайзии после долгих разговоров о том, как прежняя власть разорила страну займами, переподтвердили ключевую часть китайских проектов — правда, выговорив себе еще более выгодные условия, чем раньше. Лидеры обоих упомянутых государств приехали на форум. Примерно такая же картина в случае со Шри Ланкой и Мальдивами.

Из этой истории извлекаем выводы: "Пояс и путь" в целом хорошая идея, а условия ее выполнения с Китаем можно и нужно обсуждать.

© AP Photo / Andy Wong Пекин применяет против США налоговую бомбу

И последнее, из сферы статистики.

Накануне форума численность партнеров по "Поясу и пути" в разных статусах и при разных подписанных документах обозначалась в 124 государства. Уже в первый день форума, в четверг, цифра выросла до 126 и продолжает увеличиваться. При этом стоит напомнить, что на первом форуме в 2017 году партнеров было вдвое меньше.