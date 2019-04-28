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Трамп уйдет, а сверхдержава не восстановится

© Sputnik / Владимир Астапкович
Колумнисты
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Дмитрий Косырев
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Колумнист Дмитрий Косырев - для Sputnik.

Нынешняя внешняя политика США, конечно, ужаснее ужаса, но однажды — когда-нибудь — Дональд Трамп и его администрация уйдут. И что тогда? А даже и тогда, очень вероятно, ничего нельзя будет исправить, и Америка никогда уже не будет прежней, пишет РИА Новости.

Эта простая мысль содержится в свежей публикации в журнале Foreign Affairs. Ее автор — Дэниэл Дрезнер, республиканец-антитрампист (такие тоже есть), и ненавидит он президента США сильнее, чем многие демократы. Называет его человеком с интеллектуальными и эмоциональными способностями ребенка, который оказался за рулем "Феррари", и так далее.

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Можно посочувствовать Дрезнеру, профессору кафедры международной политики Школы права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. Он всю жизнь учит молодых людей тому, что дипломатия — это занятие высочайшего уровня профессионализма, а США — страна, занимающая уникальное положение в мире. Вплоть до того, что масса людей и не припомнит, когда же Америка и ее внешняя политика не были первыми во всех смыслах.

А тут такое…

По Дрезнеру, Трамп оскорбляет и обижает американских союзников; ведет торговые войны, которые не принесли ничего, кроме вреда, экономике страны; его администрация вышла из множества многосторонних соглашений и порочит те институты, в которых еще остается. Его советники по международным делам стараются заключить сделки до того, как президент саботирует их очередным твитом, и так далее и тому подобное. А еще, добавляет Дрезнер, из Госдепартамента идет нескончаемое бегство дипломатов, не понимающих, чего от них хотят.

Со стороны эта внешняя политика кажется непонятной, дикой и недружественной, но, как выясняется, и американцам с точки зрения интересов США она видится кошмарной.

Однако, возможно, Дрезнер и его единомышленники преувеличивают?

Достаточно вспомнить, сколько раз хотя бы в послевоенный период Америка терпела бедствия на внешнеполитической арене из-за военных, политических и даже внутренних проблем.

Взять хотя бы арабское нефтяное эмбарго 1973 года, когда цены на нефть поднялись вчетверо (причиной была поддержка США и союзниками Израиля в ходе Войны Судного дня). Но экономика страны от этого не перестала быть первой в мире, союз западных государств не развалился. А у Вашингтона по сей день есть союзнические отношения с группой ключевых стран на Ближнем Востоке.

Или катастрофа под названием война во Вьетнаме. Война, кончившаяся позорным поражением, бегством военных и дипломатов из Сайгона, подрывом американского влияния во всей Азии, добровольной и не очень потерей там военных баз. Не говоря о том, что антивоенное движение в самих США развело американское общество по разные стороны баррикад. Но уже в 80-е годы никто бы не сказал, что сверхдержавы больше нет.

А еще раньше была Великая депрессия 1929 года, но из нее, в 1945-м, США вышли лидером западного мира на смену прежней сверхдержаве — Британской империи.

Дональд Трамп на пресс-конференции в Ханое
© REUTERS / LEAH MILLIS
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Однако сейчас профессор кафедры международной политики говорит: да, те кризисы мы пережили — но с этим можем не справиться. Конечно, однажды придет "нормальный" президент и станет разбирать руины, но у него уже может ничего не получиться, поскольку Америка на обозримый период останется слабым и второстепенным государством, лишившимся прежних союзников.

Согласно Дрезнеру, виновата американская демократия. Правда, именно этих слов автор не употребляет, но смысл у него именно такой.

Он полагает, что слишком долго американский избиратель был уверен в безоговорочном доминировании своей страны на мировой арене и поэтому все меньше интересовался внешней политикой, считал нормальным избирать президента и конгрессменов, которые в таковой тоже не разбираются.

Даже если сбудется мечта демократов — они отнимут у Трампа полномочия действовать на международной арене и передадут их конгрессу, то сами-то конгрессмены ничем не лучше.

Кроме того, существенный урон понесла экосистема экспертов, без которой внешняя политика невозможна. Американцы их не любят, поскольку помнят, что именно эксперты втянули их в провальные войны типа иракской.

Раньше в США были как бы две внешние политики — демократов и республиканцев. Первым свойственно создавать "Второй Интернационал", то есть насаждать по всему миру демократию и правильные ценности через сеть негосударственных кормушек. Вторые больше уважают грубую силу и действуют под лозунгом "Америка прежде всего". Но обе стороны умели договариваться между собой и в итоге американская внешняя политика была целостной. Сейчас же поляризация и ненависть между партиями таковы, что договариваться никто не хочет.

Очевидно, что все это очень надолго, а союзники и тем более не союзники (то есть весь мир) могут привыкнуть к тому, что США недоговороспособны, — и приспособятся жить самостоятельно. Вот это и будет тем самым случаем, когда прошлого величия уже не вернуть.

Самое интересное в статье Дрезнера в том, что в США стали поднимать вопросы, которые давным-давно в принципе не нуждались в обсуждении: что такое гражданство и кто такие американцы; что такое патриотизм и в чем величие страны; зачем и какие нужны системы образования и медобслуживания; какой должна быть журналистика; можно или нельзя владеть оружием; как общаться между собой мужчине и женщине… То есть Штаты возвращаются к основам устройства общества и государства в намерении и попытке пересобрать их с нуля.

А пока нынешняя революция перезагружает страну (или даже Запад в целом) заново, мир и впрямь учится жить своим умом, и прежней звездной роли в нем Америка себе может уже не вернуть.




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