Новый наркотик "косит" молодежь – что известно о синтетическом убийце

Новое вещество, называемое "китайской солью", вызывает очень быстрое привыкание, поэтому наркотик стараются незаметно подсыпать в еду, чтобы парень или девушка даже не заметили, как попали в зависимость.

Бишкекские наркологи хватаются за голову: в городе появился новый синтетический наркотик, который "косит" молодежь. Называют его "китайской солью", пишет Sputnik Кыргызстан.

По сути, это синтетический аналог кокаина, только намного дешевле.

На него подсаживаются очень быстро. Это очень опасно: иногда наркоторговцы специально подсыпают эту гадость в еду, а потом "угощают" подростков. Представляете, как все просто? Человеку нужно всего лишь по незнанию выпить необычную газировку, и у этих нелюдей появится новый раб…

Я разговаривал с одним пареньком. Знаете, как он подсел на наркотики? Стояли ребята, курили. Он подошел, ему предложили затянуться. Парень сразу понял, что запах у сигареты какой-то странный, но продолжал втягивать дым. Испугался, что ребята его засмеют. Эффект ему очень понравился… За минутное удовольствие парню пришлось дорого заплатить.

Как-то ученые провели эксперимент: они вживили мышке электрод в "центр удовольствия", расположенный в мозге. Грызуну достаточно было нажать на педаль, чтобы там вырабатывался разряд тока. Мышке было настолько хорошо, что она перестала есть и пить, а только жала на эту злосчастную педальку. Дело закончилось плачевно: животное умерло от истощения.

Что касается "китайской соли", тут первые побочные явления проявляются через месяц. Человека начинают одолевать навязчивые идеи, накрывают панические атаки.

Один парень рассказал, как под кайфом разобрал стену на кирпичи: боялся, что там замурована камера. Нет гарантий, что наркоман не кинется на кого-то с ножом: все-таки паранойя — страшная вещь.

Еще не известно точно, как "китайская соль" воздействует на организм, но скажу сразу: ничего хорошего там нет. Химическая дрянь плохо выводится из организма, все органы начинают работать с перебоями. Страдают почки, печень, сердце. Люди теряют аппетит и стремительно худеют.

Однажды я разговаривал с очень солидным мужчиной, которого партнеры по бизнесу "угостили" этой самой солью. После 20-минутной эйфории он только и успел схватиться за сердце и вызвать скорую. Врачам с трудом удалось спасти жизнь экспериментатора.

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Есть еще один важный момент: человек, сидящий на "соли", быстро тупеет. Я разговаривал с одним зависимым, и он рассказывал страшные вещи: "Раньше я любил учить стихотворения, а теперь они просто не запоминаются. Я теперь и задачи решать не могу".

Наркоторговцы работают так, что их практически невозможно отследить. Через мессенджеры они отправляют потребителям счет, на который нужно перевести деньги. Взамен те получают адрес и фото так называемой "закладки" — это маленький тайник.

Пока силовики по всему миру пытаются бороться с этой заразой, жертвам "соли" приходится учиться преодолевать эту тягу. Один из бывших зависимых вспоминает свой опыт: "Я опустился на дно. От меня отвернулись и родители, и друзья. В какой-то момент понял, что больше терять уже нечего. Я сам пришел к наркологам. Первое время мечтал только о "соли", даже пытался устроить в палате поджог, лишь бы меня выпустили".

Воля к жизни впоследствии вернулась — помогли опытные доктора и психологи. Вот только со своей тягой придется бороться всю жизнь.