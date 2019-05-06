"Ночью — тоже без еды". Как мусульмане выживают в Рамадан

У мусульман сегодня первый день священного месяца Рамадана, во время которого полагается строгий пост. Одно из главных предписаний ислама соблюдают как в южных широтах, так и на Севере, где солнце не заходит по несколько месяцев. О том, как мусульманам удается поститься в экстремальных условиях и правда ли, что ночью им можно делать все что угодно, — в материале РИА Новости.

Ориентация на Крым

В Рамадане 30 дней. И все это время верующим предписывается не есть и не пить от восхода до заката. Совсем.

Мусульмане пользуются лунно-солнечным календарем, который из года в год сдвигается на десять-одиннадцать дней относительно светского. В последние десять лет месяц Рамадан выпадает на летнее время. В этом году первый день приходится на 6 мая, в прошлом было 16 мая.

Не есть и не пить до захода солнца… Одно дело поститься, к примеру, в Каире или Мекке, где в мае-июне солнце заходит часов в семь вечера. А другое — за полярным кругом, где 62 дня в году солнце не заходит вообще.

Для мусульманской общины Мурманска — одной из самых северных в мире — это сложный период. Неужели в условиях полярного дня нужно поститься 24 часа в сутки? И так 30 дней? Человеческий организм такое не вынесет: без воды можно протянуть максимум четыре дня. Так что же, — мурманские мусульмане нарушают одно из важнейших предписаний своей веры?

"Для мусульман, проживающих в северных регионах, предусмотрена специальная фетва — исламский правовой акт. Там прямо указано, что можно ориентироваться на Мекку (Саудовская Аравия). Мы находимся на 69-й параллели, но ориентируемся на 45-ю — широта Крыма", — рассказывает РИА Новости глава Духовного управления мусульман Мурманска муфтий Раиль Биккиняев.

© AFP 2018 / AMER ALMOHIBANY Рамадан

По мусульманскому календарю день начинается с заходом солнца, поэтому мурманские мусульмане встретили Рамадан 5 мая одновременно с крымскими единоверцами — около восьми вечера. Священный месяц открыл таравих — специальный коллективный намаз, который примерно в десять вечера, после пятой ежедневной молитвы, совершается во всех мечетях. В этой особенной молитве верующие бьют по 20 поклонов, поясных и земных. Призыв на таравих будет звучать ежедневно до 3 июня — последнего дня поста.

Именно до этого дня мусульмане Кольского полуострова будут жить по крымскому времени. А потом вернутся к своему. Мусульман в регионе немало — в одной только Соборной мечети Мурманска в праздничные дни молятся более пяти тысяч верующих.

"Все зависит от внутреннего настроя. Если человек осознает важность этого вида поклонения, то все проходит легко и максимально плодотворно. Время, отведенное на еду, можно потратить, например, на духовную пищу: изучение священной книги Корана", — говорит муфтий.

Не постишься — заплати

Особое внимание Корану уделяется в Рамадан неспроста. Именно в этот месяц, согласно исламскому вероучению, священная книга была ниспослана Всевышним пророку Мухаммеду. А там Бог предписал мусульманам поститься — и это одна из основ ислама.

"Пост продолжается считаные дни. А кто из вас будет болен или окажется в пути, тот (пусть) перенесет пост на другие дни. Те же, кто не сможет восполнить его в другие дни (по причине старческой немощности или неизлечимой болезни), должны накормить бедняка. Кто сделает больше (чем накормит бедняка), то это лучше для него самого. Но если вы будете поститься (например, путник, которого не затруднит пост в пути), это — наилучшее для вас, если бы вы только знали", — говорится в Коране.

Помимо стариков, от поста освобождаются несовершеннолетние, беременные и кормящие женщины, а также путники. Все остальные, если нарушат пост или, допустим, на несколько дней заболеют, обязаны компенсировать пробел, выдержав пост уже после Рамадана. Но многие все же стараются не нарушать. По одной простой причине.

"Когда ты держишь пост вместе с единоверцами, то он проходит легко и быстро. А вот потом, когда ты не ешь и не пьешь, а люди вокруг ни в чем себя не ограничивают, поститься, конечно, сложнее", — объясняет РИА Новости замглавы Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

© Sputnik / Kamilla Aliyeva Гусейнов: месяц Рамадан помогает решить духовные проблемы

Если же человек не может поститься, потому что запретили врачи, то придется выплачивать фидью-садака — специальную милостыню. В России для небогатых людей это 250-300 рублей. Деньги муфтияты направляют нуждающимся.

В этом и есть одно из предназначений поста в месяц Рамадан — дать верующему почувствовать, каково это — быть неимущим, не иметь возможности нормально питаться, жить полноценной жизнью и радоваться ей.

"Через призму голодания ты лучше начинаешь понимать этот мир и особенно тех, кому не хватает куска хлеба. В этот месяц ты более чувствителен и доброжелателен. Пророк сказал: если даже тебя кто-то оскорбил, ни в коем случае не надо отвечать на зло злом, а просто сказать: "Я постящийся" и не обращать внимания", — подчеркивает Аббясов.

"Без сладкого и жирного"

Конечно же, несмотря на все предписания, ислам в первую очередь призывает к умеренности. Не есть и не пить весь день... но с умом!

Вот и муфтии советуют мусульманам "не пренебрегать советами ученых". Чтобы пост был на пользу.

Известный диетолог, профессор ФМБА России Маргарита Королева говорит, что ее пациентам, соблюдающим все предписания в месяц Рамадан, было непросто. И самое рискованное для здоровья — не само воздержание, а время разговения, когда пищеварительная система резко испытывает большие нагрузки.

© REUTERS / Amr Alfiky Священный и почитаемый: как мусульмане отмечают Рамадан 10

Разговляться следует только небольшими порциями. "Упор нужно сделать на достаточно легкие продукты с большим количеством клетчатки, дабы поддержать чувство сытости и ночью не ходить на кухню. И еще важна белковая пища — нежирная и несоленая: например, кусочек рыбы или птицы, некопченой и нежареной, с овощным гарниром", — советует Королева.

И за ночь, рекомендует диетолог, лучше ограничиться максимум двумя приемами пищи — "в идеале есть надо один раз, но если сильно хочется еще, то только овощной салат и бобовые". И без сладкого.

"В этот период, конечно, наблюдается обезвоживание, поэтому важно пить воду", — добавляет специалист.

"Вместо дискотеки — в мечеть"

Не есть и не пить весь день, а потом разговляться до рассвета — из-за этого даже сложился стереотип, будто ночью в Рамадан мусульманам можно делать все что угодно.

© Sputnik / Владимир Трефилов Аббясов: Рамадан дает шанс быть милосерднее к ближнему

"Естественно, с наступлением ночи дозволяется то, что запрещено днем (воздержание от еды, питья и супружеской близости. — Прим. ред.). Но предписания не грешить для мусульманина никто не отменял — и не только в Рамадан, но и во все остальные дни. Рамадан же — это месяц, когда мы должны принести покаяние, а не побежать с заходом солнца на дискотеку или начать пить и курить. Грех не украшает человека в любое время, но если человек грешит в Рамадан, то его греховность только возрастет", — отмечает Рушан Аббясов.

То есть одной диеты в Рамадан недостаточно. Не зря в исламе говорят о "месяце смирения, чтения Корана, молитв и добрых дел". За полноценный пост, согласно исламскому вероучению, Всевышний дает награду: человеку это особенно зачтется в Судный день (на арабском — Киямат).

Да и в целом, как говорят муфтии, основная цель Рамадана не столько в проверке человека на прочность, сколько в изменении к лучшему. Себя и окружающих.