Человек-эпоха. Памяти Сергея Доренко

Почти тридцать лет на российском медиаолимпе Сергею Доренко принадлежало место главного трикстера, не признававшего никаких авторитетов и правил.

Умер один из самых ярких и известных российских журналистов — Сергей Доренко, сообщает РИА Новости.

Это тот случай, когда имя человека говорит куда больше, нежели должности, которые он занимал.

Почти тридцать лет на российском медиаолимпе Сергею Доренко принадлежало место главного трикстера, не признававшего никаких авторитетов и правил. Его журналистская карьера часто сопровождалась громкими — и очень громкими — скандалами. Он не боялся скандалов и, кажется, всегда шел на них сознательно.

© Sputnik / Илья Питалев В Москве скончался известный российский журналист Сергей Доренко

Звезды 1990-х редко встраивались в реалии следующих двух десятилетий, однако Сергей Доренко и тут нашел себя. С 2000-х он все более активно работал на радио (от "Эха Москвы" до "Русской службы новостей"), чтобы в итоге почти полностью переключиться на него. Последние пять лет Доренко работал руководителем "Говорит Москва".

А еще он стал одним из самых ярких и известных отечественных блогеров. Это можно считать просто поразительным, учитывая, что как профессионал Доренко сформировался во времена до каких-либо технологических интернет-прорывов. И даже если имя Сергея Доренко мало что скажет представителям молодого поколения, то блогер Rasstriga им наверняка известен.

Но главное — Доренко так и не успокоился.

Он приближался к своему 60-летию (которого ему так и не суждено оказалось достичь), оставаясь столь же неуемным и буйным, не знающим ограничений и запретных тем. В своих текстах и выступлениях он поднимал любые вопросы и позволял себе высказывания, которые задевали всех: от высокопоставленных чиновников до целых общественных слоев.

© Sputnik / Владимир Вяткин Журналист Сергей Доренко во время встречи со студентами Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Когда подобный человек уходит из жизни, все понимают, что многим хотелось бы помянуть его дурным словом. Но вот парадокс: новость о смерти "извечного циника и скандалиста", грубияна и нарушителя спокойствия вызвала огромную волну печали в том числе у людей, по которым некогда прошелся маховик под названием "Сергей Доренко".

Они публично — и искренне, поскольку никто от них не требует лицемерной скорби — переживают о смерти не просто талантливого и выдающегося профессионала, а по-настоящему приятного и порядочного в личном общении человека. Но дело не только в положительных личных качествах журналиста, в которых имели возможность убедиться общавшиеся с ним люди.

Сергей Доренко, которого начали обвинять в цинизме едва ли не первым в отечественной журналистике, в итоге стал символом бескомпромиссного следования своим путем, несмотря ни на какие издержки и потери.

Возможно, разгадку этого удивительного на первый взгляд парадокса стоит искать в феномене (которому Сергей Леонидович также уделил в свое время немало внимания) под названием "загадочная русская душа".

В финале подобного текста положено написать ту или иную стандартную фразу, например, про упокоение этой самой души. Вот только при жизни Сергей Доренко всеми силами избегал покоя, и вряд ли он его жаждал после смерти. И да — как многими отмечено, это тот самый случай, когда можно без иронии и преувеличений констатировать, что "ушла целая эпоха".

© Sputnik / Илья Питалев Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко на «Московском мотофестивале-2018» в Москве.

По крайней мере, в своей профессии Сергей Доренко сам был эпохой (хотя успел побыть и олицетворением медийной эпохи 90-х, и одним из основных лиц медиаэпохи конца 2010-х).

И этого — искренне не желавшего быть удобным — человека-эпохи больше нет.