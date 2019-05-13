Россия – Узбекистан: общие векторы для экономического роста

Российско-узбекские экономические отношения всегда были и остаются продуктивными и взаимовыгодными. Ташкент многие годы является четвертым российским торговым партнером в СНГ, что соответствует объему узбекской экономики. После принятия Узбекистаном в конце 2016 г. новой стратегии развития началось еще более активное взаимодействие сторон в разных отраслях экономики.

Если раньше доминирующим было сотрудничество в области ТЭК, то сегодня двусторонние связи Москвы и Ташкента стали более диверсифицированными. Объем накопленных российских инвестиций в узбекскую экономику в 2018 г. составил около 9 млрд долларов.

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В октябре 2018 г. в рамках первого межрегионального форума двух стран было подписано порядка 800 торгово-инвестиционных соглашений и меморандумов на 27 млрд долларов. Большая часть из них - инвестиционные соглашения (20,8 млрд долларов), еще 6,2 млрд долларов приходится на торговые контракты. В Узбекистане будет создано 79 новых совместных предприятий, 23 торговых дома и 20 логистических центров.

Энергетика в лидерах

Наиболее крупные инвестиции, по-прежнему, будут сделаны в нефтегазовую отрасль Узбекистана.

Так, "Лукойл" в течение 15 лет работы в республике уже инвестировал 8 млрд долларов и намерен в ближайшие годы вложить еще порядка 2 млрд на развитие действующих проектов. Средства, в частности, будут направлены на поддержку уровня добычи на месторождении Гиссар и месторождениях Кандымской группы. Отмечу, что российская компания занимается не только геологоразведкой и добычей, но и газопереработкой. В апреле 2018 г. компания запустила Кандымский газоперерабатывающий комплекс.

Другая российская компания - "Газпром" - работает в Узбекистане с 2006 года и инвестировала в узбекский ТЭК более 400 млн. долларов. В октябре 2018 г. Gazprom International, оператор "Газпрома" за рубежом, и Узбекистан подписали соглашение о разделе продукции в отношении месторождения Джел на плато Восточный Устюрт сроком на 25 лет. Этот проект стал логичным развитием десятилетних отношений "Газпрома" с "Узбекнефтегазом". Общий объем инвестиций планировался на уровне 700 млн долларов.

Не добычей единой

В настоящий момент Узбекистан серьезное внимание уделяет переработке углеводородов, т.к. это позволяет не только увеличивать экспортные доходы, но и сокращать свои ресурсные затраты. В этой сфере также заключены договоренности с российскими компаниями.

Так, "Газпромбанк" профинансировал проект по созданию производства синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК, включая финансирование экспортной поставки комплекса воздухоразделительных установок российской компании "Криогенмаш".

В международном аэропорту «Ташкент» строится современный топливозаправочный комплекс для обслуживания воздушных судов. Заказчиком строительства и дальнейшей эксплуатации выступает российско-узбекское СП Jizzakh Petroleum.

Власти Узбекистана передали завод резинотехники в г. Ангрене (Ташкентская область), занимающийся производством шин, в доверительное управление российской компании "Татнефть". Согласно принятой программе развития завода компания займется расширением мощностей и номенклатуры производимой шинным заводом продукции. Сотрудники завода будут направлены на обучение на предприятия «Татнефти». Расширение производства должно привести к полному обеспечению шинами узбекских автогигантов – GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область) и Самаркандского автозавода.

"Атомные" кадры и металлургия

Важнейшим новым направлением сотрудничества стала атомная энергетика. В сентябре 2018 г. подписано межправительственное соглашение России и Узбекистана о строительстве в республике атомной электростанции . Российский проект предполагает создание двух энергоблоков. Первый планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 г.

Соглашение о строительстве АЭС содержит не только технические и финансовые параметры проекта, но и предусматривает подготовку кадров для будущей станции. В частности, речь идет об открытии в республике филиала Московского инженерно-физического института.

© Sputnik / Алексей Никольский Прогресс по всем пунктам: как выполняются российско-узбекские соглашения

В настоящий момент набирает темп сотрудничество Москвы и Ташкента в горнодобывающем секторе и металлургической отрасли. Уральская горно-металлургическая компания реализует проект по разработке ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд Тебинбулакского месторождения, с организацией сталелитейного производства. Объем инвестиций составит 1,5 млрд долларов.

Несколько ведущих российских компаний поставляют оборудование для строящегося Ташкентского металлургического завода. Уже заключены контракты с такими предприятиями, как "Уралкран", "Энергоавангард", "Веза", "Промтрейдимпекс", "Южно-Уральский весовой завод" и "Пермглавснаб".

Российская компания "Тяжмаш" реализует проект по строительству медно-обогатительного комплекса на месторождении «Ёшлик-I» в Ташкентской области. И это лишь малая часть совместно реализуемых проектов.

От древесины до машин

Следует отметить, что страны развивают сотрудничество в агропромышленной сфере, текстильной промышленности, в сельхозмашиностроении и других отраслях. В условиях усиления экономического взаимодействия растут и показатели взаимной торговли.

Товарооборот между Россией и Узбекистаном в 2018 году увеличился на 20% и составил 4,383 млрд долларов.

Основными товарами, которые Россия ввозила в республику, стали железо, сталь и изделия из них, нефть, древесина и изделия из нее, а также машины, механические аппараты. Основные продукты узбекского импорта в Россию были хлопок, швейные изделия, пластмассы и изделия из них, фрукты, орехи и овощи.

На "светлой стороне" миграции

Еще одной важнейшей сферой сотрудничества, которой стороны уделяют существенное внимание, является трудовая миграция. По данным МВД России, в 2018 г. поставлено на миграционный учет 4,5 млн граждан Узбекистана, а переводы трудовых мигрантов на родину только через системы банковских платежей составили 4,08 млрд долларов.

Россия и Узбекистан пытаются отрегулировать миграционные потоки из республики, вывести их из тени. Сегодня в ряде регионов России действуют программы по официальному приглашению трудовых мигрантов из Узбекистана на объекты производства и строительные проекты.

Параметры этих программ согласованы с региональными властями Узбекистана. Например, такое соглашение действует между Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и Самаркандской областью.

В целом российско-узбекские экономические связи характеризуются значительным ростом инвестиций РФ в экономику республики, расширением совместного производства; созданием новых отраслей промышленности. Кроме того, сохраняются высокие темпы сотрудничества в области ТЭК, растет взаимный товарооборот, и создаются системные инструменты регулирования трудовой миграции.