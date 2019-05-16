Китай объявляет "народную войну" американской экономике

Китайская экономика десятилетиями росла в том числе благодаря преференциальному доступу к американским технологиям, капиталам и рынкам, и ее "отключение" от американской системы не может не нанести Китаю довольно чувствительный ущерб, считает Иван Данилов.

Судя по реакции официальных китайских медиа, Пекин не рассчитывает на скорое или мирное разрешение экономического конфликта с Вашингтоном. Изменения в тоне официальной медийной позиции Китая заметили даже в США: "Китай обещает "народную войну", поскольку торговый конфликт принимает националистический оборот", пишет американское агентство деловой информации Bloomberg. Примечательно, что "народная война", о которой в редакционном материале пишет китайское государственное внешнеполитическое издание Global Times, — это не только отход от сдержанной и дипломатичной риторики, которая использовалась до этого, но и фактические признание того, что конфликт с США воленс-ноленс выходит (или уже вышел) из сугубо экономической плоскости.

Главный редактор Global Times Ху Сицзинь, которого в американском сегменте соцсетей иногда называют "китайским оракулом" из-за его хорошей информированности о состоянии американо-китайских отношений, объяснил в твиттере, в чем суть изменившегося политического и общественного дискурса: "Решение Китая повысить тарифы и падение американских акций вдохновили китайское общество. Быть жесткими по отношению к США, достижение мира путем борьбы — это консенсус большинства китайцев. США планируют новые тарифы. Китайско-американское противостояние достигло пика".

Следует напомнить, что за день до этого Ху Сицзинь намекнул: китайские эксперты активно обсуждают конкретные варианты сброса "в рынок" китайского портфеля американских государственных облигаций, что вызвало легкую панику в американских финансовых СМИ. Те поспешили прийти к выводу, что либо Китай не посмеет пойти на такую радикальную меру, либо применение столь радикальной меры в конечном счете сыграет на руку Дональду Трампу, хотя и нанесет серьезный ущерб рядовым американцам. "Если Китай продаст свои облигации США, Трамп выиграет. Распродажа приведет к ослаблению доллара, что поможет сократить торговый дефицит США с Китаем", — пишет агентство Bloomberg. Это чрезмерно оптимистичная оценка, которая не учитывает, насколько сильно подобное действие КНР подорвет американские финансовые рынки и насколько сильно китайский демарш затруднит наращивание американского госдолга, которое необходимо для поддержания американской экономической стабильности.

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Питер Шифф, руководитель инвестиционного фонда Euro Pacific Capital, считает, что логическое продолжение текущего конфликта не сулит американской экономике ничего хорошего, притом что многие в США отказываются взглянуть правде в глаза: "Незнание истинной природы китайско-американских отношений ошеломляет. Китай десятилетиями субсидировал экономику США, одалживая нам деньги и поставляя нам промышленные товары. Когда Китай откажется от поддержки, наша экономика услуг, основанная на кредитовании, взорвется!" — пишет он в твиттере.

Однако не нужно считать, что для Китая это будет безболезненным процессом. Совсем наоборот: китайская экономика десятилетиями росла в том числе благодаря преференциальному доступу к американским технологиям, капиталам и рынкам, и ее "отключение" от американской системы (если дело дойдет именно до тотальных эмбарго и "долларовых санкций") не может не нанести Китаю довольно чувствительный ущерб, который придется купировать долгосрочными и тяжелыми реформами. Не зря представители китайского официоза указывают на то, что в китайских соцсетях конфликт между США и Китаем описывается как конфликт между двумя книгами — "Искусство заключать сделки" (автор — Дональд Трамп) и сборником речей Мао, посвященных теории и практике "затяжной партизанской войны". Грубо говоря, китайское руководство делает публичную ставку на то, что у китайской системы в целом и у китайских граждан в частности "болевой порог" намного выше, чем у американских оппонентов. И что они смогут выдержать такие сложности, которые просто сломают американскую политическую систему и американское общество.

© Sputnik / Владимир Астапкович Трамп уйдет, а сверхдержава не восстановится

Китайская стратегия заключается в том, чтобы "вытерпеть то, что США терпеть не смогут". Это не осталось незамеченным в Белом доме, но Дональд Трамп и его команда восприняли информацию довольно специфическим образом, сведя ее к предполагаемой ставке Пекина на то, что следующим президентом США в 2020 году станет демократ и экс-вице-президент при Обаме Джо Байден. Трамп прямым текстом заявил о том, что Китай отказался от уже достигнутых договоренностей, поскольку рассчитывает договориться потом с Байденом или "одним из очень слабых демократов". А протрамповская пресса начала активное продвижение сюжетов, которые указывают на связи сына Байдена с китайским бизнесом. Американский таблоид New York Post пишет, что фирма Хантера Байдена (сына Джо) сразу после визита тогдашнего вице-президента США в Китай получила контракт на полтора миллиарда долларов с китайским государственным банком. И именно этим якобы объясняется очень мягкая позиция самого Байдена в вопросе экономической войны с Китаем.

Независимо от того, насколько вышеизложенные обвинения соответствуют действительности, можно смело делать ставку на то, что Трамп, его окружение, часть американских силовиков и даже часть "системных политиков" из Демократической и Республиканской партий намерены "давить Китай до конца". Сейчас, по их мнению, действительно решается вопрос о том, сохранят ли США свой статус мирового гегемона в XXI веке.

Тут можно доверять оценке главного политтехнолога избирательного штаба Трампа Стивену Бэннону, который сообщил CNBC, что нет "никаких шансов" на отступление Трампа в торговой войне. Если еще месяц назад были основания полагать, что Трамп согласится на некое "перемирие" и на определенные (хотя и временные) уступки по важным для Штатов вопросам, то теперь он, скорее всего, будет действительно добиваться эскалации до тех пор, пока негативные последствия не статут нестерпимыми или для Китая, или для самих США.

Роль России в условиях усиливающегося конфликта между США и Китаем (как и роль Евросоюза, а также других стран, которые могут "сместить баланс сил" в борьбе между двумя сравнимыми по силе соперниками) будет только увеличиваться. Россия вовремя избавилась от своего пакета американских облигаций (ибо если бы пришлось продавать после Китая, то это бы пришлось делать с потерями), и теперь руки полностью развязаны для того, чтобы получить максимум бонусов от реорганизации глобальной экономической и политической системы.