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Линии электропередач, архивное фото

Киловатты и рабочие места, или Сколько АЭС нужно Узбекистану

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Колумнисты
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Дмитрий Верхотуров
Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (33)
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Строительство первой в Узбекистане и в Центральной Азии атомной электростанции планируется завершить до 2028 года. Суммарная мощность двух блоков составит 2,4 гигаватт-часов.

История строительства АЭС в Узбекистане вошла, наконец, в стадию практической работы: российская госкорпорация "Росатом" и Министерство энергетики Узбекистана 16 мая подписали "дорожную карту" реализации основных мероприятий. Прошло всего семь месяцев с момента визита президента России Владимира Путина в Ташкент, когда он вместе с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым дал символический старт проекту.

Нужны рабочие места

Однако повод поговорить об узбекской АЭС и ее социально-экономическом значении другой. 17 мая узбекский лидер совершил визит в Андижанскую область, в ходе которого у него состоялся жесткий разговор с менеджментом GM Uzbekistan. Мирзиёев пригрозил закрытием завода, если его руководство не создаст 10 тысяч новых рабочих мест.

Причина столь острого недовольства президента вполне очевидна – Андижанская область страдает от безработицы. 134 тысячи безработных и 283 тысячи уехавших на заработки за рубеж, то есть более 400 тысяч человек, или 30% трудоспособного населения области не имеет работы. Это обстоятельство создает очень напряженную социальную обстановку. Потому Мирзиёев и требует создания рабочих мест.

Нужна электроэнергия

Принято считать, что основным решением проблемы безработицы остаются вложения в экономику для создания предприятий и промышленных объектов. По инвестиционной программе Андижанской области планируется освоить 25 триллионов сумов, или 3 миллиарда долларов, и создать 35 тысяч рабочих мест. Это немало, но явно недостаточно для коренного решения проблемы.

Прибыль в миллиарды: что даст Узбекистану строительство АЭС =>>

Без инвестиций обойтись нельзя, однако кроме этого требуется еще электроэнергия. И довольно много.

Проект АЭС
Пресс-служба Агентства "Узатом"
Узбекистан и Россия подписали "дорожную карту" по строительству АЭС
Современное рабочее место в промышленности потребляет порядка 40 тысяч кВт/ч в год на одного сотрудника. Скажем, по российским данным, в регионах Южного федерального округа РФ, который по структуре своей экономики наиболее близок к экономике Узбекистана, в промышленно-производственном секторе расходуется именно такой объем энергии. В Центральном федеральном округе России – уже 45,4 тысячи кВт/ч. К примеру, в США годовой расход электроэнергии на одного работника в промышленности составляет 55,2 тысячи кВт/ч, в Австрии – 46 тысяч кВт/ч. Конкретный уровень зависит от многих факторов, в частности, от характера промышленности.

Иными словами, для занятости одного человека в промышленности надо обеспечить его рабочее место необходимым количеством электроэнергии, без гарантий энергоснабжения инвесторы просто не начнут свои проекты.

Нетрудно подсчитать, что для обеспечения работой в промышленности 400 тысяч человек безработного населения Андижанской области нужно иметь выработку электричества в 16 миллиардов кВт/ч в год. Это 26% к достигнутому объему производства электроэнергии в республике (60,7 млрд. кВт/ч в 2017 году). Таким образом, решение проблемы безработицы требует резкого увеличения производства электроэнергии.

Нужна атомная электростанция

Сейчас уже известны основные характеристики атомного проекта, который "Росатом" собирается реализовать в Узбекистане. Это будет электростанция из двух энергоблоков, каждый из которых оснащен реакторами ВВЭР-1200. суммарной мощностью 2,4 ГВт.

Атомные электростанции отличаются высоким уровнем использования установленной мощности. В России АЭС вырабатывают 7278 часов в год (83% от теоретически возможного). Думается, что и в Узбекистане использование установленной мощности АЭС будет находиться примерно на этом же уровне. Таким образом, проектируемая узбекская АЭС может дать в год порядка 17,4 миллиарда кВт/ч.

Алишер Султанов - министр энергетики Узбекистана
Международный пресс-клуб
Султанов: АЭС станет составляющей энергетического баланса Узбекистана
В отличие от тепловых и гидравлических электростанций, атомная почти не дает колебаний выработки; она не зависит от объема стока и уровня воды в водохранилищах, как ГЭС, и от объемов добычи и перевозки угля, как ТЭС. АЭС справедливо считается гарантированным источником электроэнергии, что весьма важно для промышленности, которой требуется бесперебойная поставка электричества при соблюдении стандартных параметров тока.

Так что строительство атомной электростанции – это не просто вопрос развития энергетики республики. Она имеет самое прямое отношение к разрешению проблем безработицы и ликвидации связанных с ней острых социальных проблем. Выработки планируемой АЭС вполне достаточно, чтобы обеспечить рабочими местами в промышленности 435 тысяч человек.

Сколько АЭС нужно Узбекистану?

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана в начале года опубликовало данные о количестве граждан, нуждающихся в трудоустройстве. Общая численность их составила 1 млн 368,6 тысячи человек.

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев.
© Sputnik / Алексей Никольский
Лихачев: АЭС в Узбекистане – наиболее приоритетный проект для "Росатома"
Если предположить, что 30% (или 410,5 тысяч человек) находят работу в промышленности, а остальные 70% (или 958,1 тысячи человек) в других отраслях экономики, и принять коэффициенты 40 тысяч кВт/ч на работника в промышленности (и 13 тысяч кВт/ч на работниках других отраслей экономики), то для создания рабочих мест потребуется 28,8 миллиардов кВт/ч, или 47% к уже достигнутому уровню производства электроэнергии в республике. То есть выработку электроэнергии надо увеличить почти в полтора раза. Это социальное обоснование необходимости развития энергетики и строительства АЭС.

Электроэнергия – это работа почти в буквальном смысле.

Ясно, что одной атомной электростанцией вряд ли можно ограничиться. Только для занятости уже имеющихся безработных потребуется по меньшей мере две АЭС, или четыре энергоблока типа ВВЭР-1200. А ведь есть еще граждане Узбекистана, работающие за рубежом и желающие вернуться на родину (точнее, когда-нибудь они обязательно вернутся, и им тоже потребуется работа), а также прирост населения.

По моей оценке, требуется 8-10 энергоблоков типа ВВЭР-1200, с суммарной выработкой до 87,3 миллиардов. кВт/ч (дополнительно к уже существующим электростанциям, которые обеспечивают энергией текущую занятость). Тогда возникнет техническая возможность обеспечения всех трудоспособных граждан Узбекистана рабочими местами.

Логотип корпорации Узатом
Пресс-служба корпорации "Узатом"
Глава "Узатома" раскрыл секреты первой АЭС в Узбекистане
Узбекистан, вступая в свою атомную эру, в будущем наверняка будет наращивать свои мощности в этом сегменте энергетики. Учитывая прогнозы по  долгосрочному сокращению стока рек и, соответственно, сокращение выработки электроэнергии на ГЭС, атомные станции представляются наиболее надежным вариантом покрытия растущих энергетических потребностей страны.  Не стоит забывать и о довольно ограниченных запасах угля и природного газа.

Атомная энергетика – непростое дело, требующее к себе пристального внимания и очень тщательного соблюдения всех технических норм. Но энергетическая нужда Узбекистана заставляет идти по этому пути. Именно здесь – развитие экономики страны, обеспечение энергетического базиса и решение острых социальных проблем безработицы.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (33)
Теги:
электроэнергия, рабочие места, Шавкат Мирзиёев, Росатом, ЕАЭС, Россия, Узбекистан



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