Киловатты и рабочие места, или Сколько АЭС нужно Узбекистану

История строительства АЭС в Узбекистане вошла, наконец, в стадию практической работы: российская госкорпорация "Росатом" и Министерство энергетики Узбекистана 16 мая подписали "дорожную карту" реализации основных мероприятий. Прошло всего семь месяцев с момента визита президента России Владимира Путина в Ташкент, когда он вместе с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым дал символический старт проекту.
Нужны рабочие места
Однако повод поговорить об узбекской АЭС и ее социально-экономическом значении другой. 17 мая узбекский лидер совершил визит в Андижанскую область, в ходе которого у него состоялся жесткий разговор с менеджментом GM Uzbekistan. Мирзиёев пригрозил закрытием завода, если его руководство не создаст 10 тысяч новых рабочих мест.
Причина столь острого недовольства президента вполне очевидна – Андижанская область страдает от безработицы. 134 тысячи безработных и 283 тысячи уехавших на заработки за рубеж, то есть более 400 тысяч человек, или 30% трудоспособного населения области не имеет работы. Это обстоятельство создает очень напряженную социальную обстановку. Потому Мирзиёев и требует создания рабочих мест.
Нужна электроэнергия
Принято считать, что основным решением проблемы безработицы остаются вложения в экономику для создания предприятий и промышленных объектов. По инвестиционной программе Андижанской области планируется освоить 25 триллионов сумов, или 3 миллиарда долларов, и создать 35 тысяч рабочих мест. Это немало, но явно недостаточно для коренного решения проблемы.
Прибыль в миллиарды: что даст Узбекистану строительство АЭС =>>
Без инвестиций обойтись нельзя, однако кроме этого требуется еще электроэнергия. И довольно много.
Иными словами, для занятости одного человека в промышленности надо обеспечить его рабочее место необходимым количеством электроэнергии, без гарантий энергоснабжения инвесторы просто не начнут свои проекты.
Нетрудно подсчитать, что для обеспечения работой в промышленности 400 тысяч человек безработного населения Андижанской области нужно иметь выработку электричества в 16 миллиардов кВт/ч в год. Это 26% к достигнутому объему производства электроэнергии в республике (60,7 млрд. кВт/ч в 2017 году). Таким образом, решение проблемы безработицы требует резкого увеличения производства электроэнергии.
Нужна атомная электростанция
Сейчас уже известны основные характеристики атомного проекта, который "Росатом" собирается реализовать в Узбекистане. Это будет электростанция из двух энергоблоков, каждый из которых оснащен реакторами ВВЭР-1200. суммарной мощностью 2,4 ГВт.
Атомные электростанции отличаются высоким уровнем использования установленной мощности. В России АЭС вырабатывают 7278 часов в год (83% от теоретически возможного). Думается, что и в Узбекистане использование установленной мощности АЭС будет находиться примерно на этом же уровне. Таким образом, проектируемая узбекская АЭС может дать в год порядка 17,4 миллиарда кВт/ч.
Так что строительство атомной электростанции – это не просто вопрос развития энергетики республики. Она имеет самое прямое отношение к разрешению проблем безработицы и ликвидации связанных с ней острых социальных проблем. Выработки планируемой АЭС вполне достаточно, чтобы обеспечить рабочими местами в промышленности 435 тысяч человек.
Сколько АЭС нужно Узбекистану?
Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана в начале года опубликовало данные о количестве граждан, нуждающихся в трудоустройстве. Общая численность их составила 1 млн 368,6 тысячи человек.
Электроэнергия – это работа почти в буквальном смысле.
Ясно, что одной атомной электростанцией вряд ли можно ограничиться. Только для занятости уже имеющихся безработных потребуется по меньшей мере две АЭС, или четыре энергоблока типа ВВЭР-1200. А ведь есть еще граждане Узбекистана, работающие за рубежом и желающие вернуться на родину (точнее, когда-нибудь они обязательно вернутся, и им тоже потребуется работа), а также прирост населения.
По моей оценке, требуется 8-10 энергоблоков типа ВВЭР-1200, с суммарной выработкой до 87,3 миллиардов. кВт/ч (дополнительно к уже существующим электростанциям, которые обеспечивают энергией текущую занятость). Тогда возникнет техническая возможность обеспечения всех трудоспособных граждан Узбекистана рабочими местами.
Атомная энергетика – непростое дело, требующее к себе пристального внимания и очень тщательного соблюдения всех технических норм. Но энергетическая нужда Узбекистана заставляет идти по этому пути. Именно здесь – развитие экономики страны, обеспечение энергетического базиса и решение острых социальных проблем безработицы.