Как выжить в авиакатастрофе – советы стюардессы

Самолеты традиционно считаются самым безопасным видом транспорта, однако существуют особые рекомендации, как вести себя в случае нештатных ситуаций - о них рассказала одна из стюардесс, которая еженедельно совершает по несколько рейсов в города Европы.

Тысячи пассажиров во всем мире пользуются услугами воздушного транспорта, считая такие поездки наиболее комфортными, позволяющими в считанные часы попасть в пункт назначения.

Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться у одной из бортпроводниц авиакомпании, осуществляющей рейсы из Кишинева в десятки городов Европы, - какие меры предосторожности надо знать стюардессам, как они должны вести себя с нервными пассажирами и, главное, как действовать в случае нештатных ситуаций на борту.

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Навыки на высоте

По словам собеседницы, весь состав бортпроводников, работающих на международных рейсах из Кишинева, проходит длительный специнструктаж, а без сдачи соответствующего экзамена их просто не допускают к полетам.

"В случае любой из нештатных ситуаций каждый из бортпроводников должен уметь в максимально сжатые сроки принимать решения. От мига зависит жизнь десятков пассажиров. Все мы проходим обучение на тренажерах-симуляторах, где моделируется и ситуация возгорания, и приземление на воду", - рассказала стюардесса.

В экстренной ситуации, по утверждению бортпроводницы, главная ценность - человеческая жизнь. Поэтому и стюардесс обучают навыкам максимально быстрой эвакуации пассажиров из салона в случае ЧС, в идеале процесс должен занимать не более 90 секунд.

"Весь багаж должен оставаться на борту самолета в случае возгорания и прочих нештатных ситуаций. В этом случае на содержимое чемоданов не следует обращать никакого внимания, даже если там есть драгоценности и прочие дорогостоящие вещи", - сообщила стюардесса.

Огненная стихия

По информации собеседницы, в случае неудачного приземление и возгорания на борту самолета, пассажиры должны эвакуироваться в слайд-режиме, то есть настолько быстро, насколько позволяет чрезвычайная ситуация. При этом даже ручную кладь следует оставлять на полках, поскольку любое промедление может привести к жертвам.

"Двери самолета в такой ситуации открываются в экстренном режиме, за несколько секунд "выстреливают" надувные трапы, а всем пассажирам отдается четкая команда спускаться по одному, не создавая давки в салоне. В таких условиях жертвы будут минимальными", - рассказала бортпроводница.

В случае с самолетом самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", совершившим экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, по словам стюардессы, невозможно было открыть аварийные выходы у крыльев, которые были объяты пламенем от горящих моторов лайнера. Это угрожало бы жизни пассажиров и могло привести к большему числу жертв. Поэтому, уверена она, ее российские коллеги-бортпроводники повели себя в экстренной ситуации правильно и героически.

Нет паническим настроениям

По словам собеседницы, перед экстренной посадкой бортпроводники получают напрямую инструкции от пилотов, а затем действуют по ситуации. Главное для стюардесс - сохранить самообладание, четко регулировать действия пассажиров и не допустить паники.

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"Более того, перед взлетом мы проводим дополнительный инструктаж с пассажирами, сидящими рядом с аварийными выходами у крыльев. Мы четко объясняем им, как открыть эти двери в случае экстренной посадки. Пассажиры, сидящие у аварийных выходов, должны убрать все сумки на полки, не оставлять даже незначительную ручную кладь под ногами", - рассказала молдавская стюардесса.

Как утверждает бортпроводница, главное при эвакуации по надувным трапам - не брать с собой никаких вещей, чтобы не получить травму. Выходя по такой "резиновой горке", пассажир должен совершить небольшой шаг вперед, затем немного сгруппироваться так, чтобы съехать по ней на спине, максимально оберегая конечности.

Статистика катастроф демонстрирует, что пользоваться услугами авиакомпаний - наиболее безопасно, гораздо "страшнее" - автомобильный и железнодорожный транспорт. Однако, даже если произойдет нештатная ситуация и экстренная посадка, пассажиру важно знать о главных, основополагающих правилах личной безопасности.