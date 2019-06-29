Президенты США и России против западных СМИ: почему Трамп так их троллит

Вашингтон, комментируя почти полуторачасовую беседу, акцентировал внимание на таких затронутых темах, как Иран, Сирия, Венесуэла и Украина. Был подчеркнут консенсус по поводу того, что "улучшение отношений — в интересах обеих стран и интересах всего мира".

Москва, в свою очередь, особо отметила, что в центре обсуждения были вопросы стратегической стабильности.

По сути же самое интересное — из того, что известно на текущий момент — произошло в ходе открытой части мероприятия. О том, что журналисты устроили дикий шум своими выкриками и вопросами, а потом вообще отказывались уходить, несмотря на просьбы службы протокола, написали практически все.

А уж эпизод с "вмешательством в выборы" был расписан, показан и разжеван в мельчайших деталях. И то, как американская журналистка спросила, планирует ли американский президент поднять тему в разговоре. И то, как Трамп, не теряя ни секунды, обратился к российскому коллеге, дважды сказав " не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста" и "пригрозив" пальцем. И то, как при этом на лицах обоих президентов были явные усмешки, что придало сцене откровенно издевательский характер.

Жест оказался настолько очевидным, что разночтений в интерпретации практически не вызвал. Телеканал CNN сообщил о "несерьезном предупреждении" Трампа Путину. Газета Los Angeles Times охарактеризовала произошедшее "скорее не жестким упреком, а саркастичной шуткой между друзьями". А агентство Associated Press рассказало, что американский президент ухмылялся, а затем "весело повторил свою просьбу".

Можно не сомневаться, что данный эпизод станет еще одним пунктом обвинения Дональда Трампа во всех грехах его внутриполитическими оппонентами и критиками. Правда, на какой-либо позитивный эффект для себя им рассчитывать не приходится.

Кстати, возможно, именно поэтому американский лидер так демонстративно потроллил — как теперь принято говорить — своих соперников открытой насмешкой над очередной попыткой эксплуатации темы трампо-кремлевского сговора. Он уже вышел победителем из этой внутриамериканской истории, которая тянется более двух с половиной лет, и теперь любые усилия по ее дальнейшей раскачке не столько вредят Трампу, сколько наносят ущерб самим ее инициаторам.

Более того, возможно, самое важное и масштабное последствие происходящего — дальнейшая утрата ключевыми мировыми СМИ своих позиций и возможностей как "четвертой власти".

За последние годы глобальный медиамейнстрим понес тяжелые репутационные потери. Его иступленная борьба с Трампом стала важнейшей, но далеко не единственной знаковой вехой в этом процессе. Неприглядная изнанка мировой прессы в виде пропаганды, лицемерия и просто откровенной лжи слишком часто и слишком явно теперь проявляется перед глазами ее аудитории.

Буквально два дня назад спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер сообщил, что его колонку о нарушениях в деле Джулиана Ассанжа отказались печатать ведущие издания: Guardian, Times, Financial Times, SydneyMonitor, Australian Times, Canberra Times, Telegraph, New York Times, Washington Post, Thomson Reuters Foundation и Newsweek. В общем, как он сам выразился, "полный набор".

Многочисленность подобных инцидентов и скандалов логично влечет за собой негативные последствия в виде падения общественного уважения и доверия к СМИ как к объективным источникам информации.

Но вчерашний вопрос американской журналистки Трампу показал еще одну сторону идущих в мировых медиа деградационных процессов.

Журналистика бывает сомнительной по качеству, идеологически пристрастной и предвзятой. Но она должна всегда быть актуальной. Она обязана идти в ногу со временем и по возможности даже опережать его. Ожидается, что она будет задавать повестку и направление общественной дискуссии. В этом ее суть, смысл и предназначение.

Упорное пережевывание американскими — и в целом глобалистскими — СМИ устаревшей, утратившей всякое подобие живости и просто надоевшей людям темы "российского вмешательства в выборы" и связей Трампа с Кремлем заставляет задаваться вопросом о профессиональной адекватности изданий, которые продолжают эксплуатировать эту тему для борьбы с "неправильным" президентом.

Практически нескрываемую издевку Трампа с его "просьбой" к Путину можно расценить и как уверенность в том, что демонстрация профессиональной беспомощности его медиаоппонентов соответствует реальному положению дел в их лагере. У них на руках нет больше никаких козырей, которые они могли бы использовать против него, в результате чего они только ухудшают собственное положение, упорно пуская в ход давно отработанные, слабые и, что самое страшное, наскучившие публике приемы.

Западная пресса на глазах теряет статус влиятельной политической силы, которую нужно учитывать и опасаться политикам и государственным деятелям по всему миру.

Источник: РИА Новости